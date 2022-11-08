УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"За два тижні енергооб’єкти не відновимо": у ДТЕК заявили, що ситуація зі світлом покращиться не скоро

8 листопада 2022, 20:05

Україна за такий короткий час може лише покращити ситуацію з електрикою. Але жити так, як до початку обстрілів, ми поки що точно не будемо.

Свет, отключения света, Дмитрий Сахарук
У ДТЕК заявили, що ситуація зі світлом покращиться не скоро/ УНІАН, ДТЕК

В Україні неможливо відремонтувати і "повернути у стрій" всю пошкоджену енергетичну інфраструктуру за два тижні.

За цей час можливе лише покращення. Але українцям найближчим часом не варто розраховувати, що ситуація зі світлом буде така, як до обстрілів російськими окупантами. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі "Еспресо".

"Два тижні на відновлення – це дуже оптимістичний прогноз. У нас 40% інфраструктури пошкоджено і їх не можна за два тижні відновити. Можливе часткове покращення, але ми точно не будемо жити так, як до початку обстрілів. По-іншому не може бути", – зазначає Сахарук.

Як захистити енергооб’єкти від атак РФ

Виконавчий директор ДТЕК розповів, що об'єкти цивільної інфраструктури в Україні не призначені для того, щоб витримувати удари по них ракетами. Внаслідок таких ударів обладнання розривається на шматки.

Коли ж росіяни запускають по 4-8 ракет, українські військові не можуть їх так швидко збити.

Тому зараз для захисту енергетичних об’єктів дуже важливі три кроки, каже Сахарук:

  • продовжувати нарощувати сили ППО,
  • забезпечувати цивільний захист обладнання від уламків та вибухової хвилі,
  • створити ефективну систему управління щодо ліквідації наслідків обстрілів і підтримки енергетики.

Останній пункт важливий для того, щоб у разі потреби можна було швидко створювати резерв, надавати потрібні кошти і розставляти пріоритети, каже виконавчий директор ДТЕК.

"Деякі підстанції можна швидко заживити і з великим ефектом, деякі – з меншим ефектом. Потрібна вертикаль влади, яка приймає рішення сьогодні, щоб отримати результат вже завтра. З третім є великі проблеми", – зазначає Сахарук.

Коли може покращитися ситуація зі світлом

Раніше Сахарук зазначав, що якщо РФ не завдаватиме повторних обстрілів по українській інфраструктурі, то відключення світла у Києві можуть відмінити приблизно упродовж двох тижнів. До того енергетики мають полагодити лінії для передавання електроенергії в Київ з інших регіонів України або додати генеруючі потужності.

Нагадаємо, повний блекаут в Києві – один з найгірших сценаріїв, якщо держава-терорист продовжить завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, заявив радник мера Києва Володимир Бондаренко. У такому разі в місті може не бути електроенергії упродовж декількох діб.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко пояснив, що Україні знадобиться від трьох до п'яти тижнів для того, щоб повернути більш-менш звичний рівень електропостачання. Це відбудеться за відсутності нових атак з боку російських окупантів.

Читайте також:

війна в Україні свет ДТЕК вторгнення Росії відключення відключення світла електроенергія
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

20:10

Прикмети на 10 листопада: 3 речі, які категорично не можна робити в цей день

20:05

"За два тижні енергооб’єкти не відновимо": у ДТЕК заявили, що ситуація зі світлом покращиться не скороВідео

20:03

На скільки продовжать мобілізацію та воєнний стан в Україні: нові деталіВідео

19:52

4 жіночі стрижки неземної краси, які дозволять виглядати взимку неповторно

19:44

Андрій Макаревич поділився дотепним спостереженням про "фекалії і хороших людей"

Реклама
19:30

В Оксфорді навчався, але розуму не набрався: ЗСУ ліквідували 28-річного російського окупанта

19:20

Чому не варто переживати з приводу перемоги республіканцівПогляд

19:17

Сили спротиву спалили лігво окупантів під Мелітополем: загарбники ховалися у церквіВідео

18:58

Графіки відключення будуть іншими: українцям розповіли, як будуть вимикати світлоВідео

18:37

Увірветься потепління: стало відомо, скільки в Україні триватиме "жара"Відео

18:35

Наталія Валевська після розлучення натякнула на новий роман з відомим хореографомВідео

18:34

У РФ повістка прийшла моряку, який зник на затопленому крейсері "Москва"Відео

18:23

"Вона плюнула мені в обличчя": дочка Заворотнюк потрапила в неприємну ситуацію на відпочинку

18:02

Не влазите в джинси - не проблема: 5 способів розтягнути їх до потрібного розміру

17:56

Немає в чому воювати: КНДР почала шити зимову форму армії РФВідео

17:52

"Словесний пронос": Кім висміяв запроданця Стремоусова щодо наступу на МиколаївВідео

17:45

"Підрозділ на ротації": в ОК "Південь" потролили росіян через "бойових комарів"

17:30

"Доба-дві без електроенергії": у Києві розкрили найгірший сценарій блекауту та евакуаціїВідео

17:27

Помер актор, який зіграв важливу роль в "Гаррі Поттері"Відео

17:21

Як зрозуміти, що ти подобаєшся хлопцю після першого побачення: 10 головних ознак

Реклама
17:12

Шакіра відсудила дітей у чоловіка-зрадника Піке

17:08

Прикмети на 9 листопада: які 4 речі не можна робити, щоб біди не залучитиВідео

17:00

Арестович розповів, чи дійсно США підштовхує Київ до переговорів до Кремля

16:57

Окупанти зазнають величезних втрат: у ЗСУ назвали три напрямки на фронтіВідео

16:52

Неможливо хрусткі грінки на Новий Рік 2023: 3 рецепта ідеальної дешевої закускиВідео

16:50

Допомогли ЗСУ: окупанти атакували ракетами з літака Су-25 свої ж позиції на ДонбасіВідео

16:46

"Треба діяти на упередження": Данілов запропонував нову стратегію боротьби з російськими ракетамиВідео

16:44

Джамала розповіла про благодійні виступи та емоції від суддівства на Нацвідборі ЄвробаченняВідео

16:35

"Немає ніяких умов": у Лаврова згадали "добру волю" і канючать переговори з УкраїноюВідео

16:27

Зможе частково залатати дірки: експерт розповів, як Україні допоможе імпорт електрики з ЄС

16:26

Як позбутися розводів на шкіряному взутті: допоможе простий "кухонний засіб"

16:01

В іранських дронах використовувалися нові деталі з США - розвідкаВідео

15:55

Місячне затемнення 8 листопада 2022 готує великі сюрпризи: астролог назвала щасливчиків і лузерівВідео

15:47

Путін сильно схибив: експерти назвали 7 головних помилок диктатора РФ у війніВідео

15:20

У Офісі президента розглядають всі сценарії аж до блекаута - Подоляк

15:16

Бунт морпіхів РФ під Вугледаром: у ЗСУ розкрили подробиці величезних втрат окупантівВідео

15:13

"Вже не місто-герой": Садальський закотив істерику через ОдесуВідео

15:12

Полк Калиновського отримав позашляховик за сприяння Favbet Foundation

15:10

Ватикан запропонував свою територію для переговорів України і РФВідео

14:56

"Це шоу з піснями, які допомагають нам триматися" - Володимир Завадюк про проєкт "Пісня мого життя"

Реклама
14:36

Відома голлівудська акторка після камінг-ауту вперше стала мамою

14:31

Зірка "Піратів Карибського моря" оскандалилася заявою про війну в Україні

14:31

"Не повинні терпіти приниження": окупанти скаржаться Кадирову на "сексуальне насильство" чеченцівВідео

14:23

Відключення світла і ремонти триватимуть в Україні протягом усієї зими - експерт

13:50

"В Україні оголошена часткова мобілізація": Резніков епічно потролив росіянВідео

13:45

В Україні подовжують воєнний стан і терміни мобілізації - пропозиція ЗеленськогоВідео

13:18

Україні потрібно 3-5 тижнів для відновлення нормального електропостачання, але є умова - енергетик

13:08

"Умови РФ неприйнятні": у Зеленського відповіли Макрону щодо переговорів з КремлемВідео

13:05

В Херсоні скоро станеться "розв'язка подій": колаборант Стремоусов зробив дивну заявуВідео

12:44

Суд щодо ліцензій 1xBet проходитиме без слухань: суддя ОАСК розгляне справу однособово

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на тижденьПогода на листопадПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Мода та краса
Модний манікюрЖіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьМолодик у жовтніГороскоп на листопад
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Вихідні у листопадіКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості стравиНовий рік 2023
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти