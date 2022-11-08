"За два тижні енергооб’єкти не відновимо": у ДТЕК заявили, що ситуація зі світлом покращиться не скоро

У ДТЕК заявили, що ситуація зі світлом покращиться не скоро/ УНІАН, ДТЕК

В Україні неможливо відремонтувати і "повернути у стрій" всю пошкоджену енергетичну інфраструктуру за два тижні.

За цей час можливе лише покращення. Але українцям найближчим часом не варто розраховувати, що ситуація зі світлом буде така, як до обстрілів російськими окупантами. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі "Еспресо".

"Два тижні на відновлення – це дуже оптимістичний прогноз. У нас 40% інфраструктури пошкоджено і їх не можна за два тижні відновити. Можливе часткове покращення, але ми точно не будемо жити так, як до початку обстрілів. По-іншому не може бути", – зазначає Сахарук.

Як захистити енергооб’єкти від атак РФ

Виконавчий директор ДТЕК розповів, що об'єкти цивільної інфраструктури в Україні не призначені для того, щоб витримувати удари по них ракетами. Внаслідок таких ударів обладнання розривається на шматки.

Коли ж росіяни запускають по 4-8 ракет, українські військові не можуть їх так швидко збити.

Тому зараз для захисту енергетичних об’єктів дуже важливі три кроки, каже Сахарук:

продовжувати нарощувати сили ППО,

забезпечувати цивільний захист обладнання від уламків та вибухової хвилі,

створити ефективну систему управління щодо ліквідації наслідків обстрілів і підтримки енергетики.

Останній пункт важливий для того, щоб у разі потреби можна було швидко створювати резерв, надавати потрібні кошти і розставляти пріоритети, каже виконавчий директор ДТЕК.

"Деякі підстанції можна швидко заживити і з великим ефектом, деякі – з меншим ефектом. Потрібна вертикаль влади, яка приймає рішення сьогодні, щоб отримати результат вже завтра. З третім є великі проблеми", – зазначає Сахарук.

Коли може покращитися ситуація зі світлом

Раніше Сахарук зазначав, що якщо РФ не завдаватиме повторних обстрілів по українській інфраструктурі, то відключення світла у Києві можуть відмінити приблизно упродовж двох тижнів. До того енергетики мають полагодити лінії для передавання електроенергії в Київ з інших регіонів України або додати генеруючі потужності.

Нагадаємо, повний блекаут в Києві – один з найгірших сценаріїв, якщо держава-терорист продовжить завдавати ударів по енергетичній інфраструктурі України, заявив радник мера Києва Володимир Бондаренко. У такому разі в місті може не бути електроенергії упродовж декількох діб.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко пояснив, що Україні знадобиться від трьох до п'яти тижнів для того, щоб повернути більш-менш звичний рівень електропостачання. Це відбудеться за відсутності нових атак з боку російських окупантів.

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