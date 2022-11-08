Україні потрібно 3-5 тижнів для відновлення нормального електропостачання, але є умова - енергетик

Атакам ракет і дронів піддалися 160 об'єктів української енергетики / Фото УНІАН

Україні знадобиться від трьох до п'яти тижнів для того, щоб повернути більш-менш звичний рівень електропостачання. Це відбудеться за відсутності нових атак з боку російських окупантів. Про це заявив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в інтерв'ю Фактам.

За його словами, атакам ракет і дронів піддалися 160 об'єктів української енергетики.

"Щоб за відсутності нових атак повернути більш-менш звичний рівень електропостачання, потрібно від 3 до 5 тижнів", - сказав Харченко.

Він підкреслив, що в Україні достатньо ремонтних бригад і фахівців, щоб максимально швидко проводити ремонтні та відновлювані роботи. Але є певний дефіцит обладнання. Ведеться інтенсивний діалог з партнерами з Європи і США, які можуть в найкоротші терміни поділитися з нами обладнанням. Такі поставки вже ведуться.

Коли графіки відключень електроенергії будуть збігатися із заявленими

На це питання директор Центру досліджень енергетики відповів іронічно.

"Це стане можливим, якщо будемо знати точний розклад ракетних і дронових атак ворога на нашу електромережу та інформацію про те, якою буде ефективність цих атак. Повірте, енергетики більше, ніж будь-хто, є прихильниками максимально точного дотримання розкладів", - сказав він.

Чи загрожує Києву блекаут?

Харченко відмовився коментувати можливість блекаута в Києві. За його словами, термін блекаут означає некеровані відключення, зараз таких немає.

"Не бачу підстав і умов, щоби без збільшення в 3 рази результативних атак ворога по нашій енергетиці стався блекаут", — заявив фахівець.

За його словами, енергетики України знаходять нестандартні рішення, щоб постачати споживачів електроенергією в нинішніх складних умовах — застосовують резервні та нетипові схеми живлення. Цьому сприяє те, що електромережа країни об'єднана. Якби цього не було, половина України зараз була б без світла.

Відключення електроенергії в Україні

Внаслідок масованого ракетного удару РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні скасовано стабілізаційні графіки погодинних відключень електроенергії, які були запроваджені в регіонах.

У ресурсопостачальної організації YASNO раніше уточнили, що інженери відключення світла в Україні ділять на два типи – аварійні та стабілізаційні. Аварійні застосовуються, коли інфраструктура пошкоджена, або знищена через обстріл з боку РФ. Вони можуть тривати невизначений час. Стабілізаційні відключення застосовуються, коли потрібно збалансувати роботу енергомереж за вказівкою Укренерго.

Мер Києва Віталій Кличко не виключає, що через те, що російські окупанти цілеспрямовано завдають нищівних ударів по критичній інфраструктурі України, Київ може повністю залишитися без світла, води і зв'язку.

"Я також звертаюся до людей – на поганий сценарій, якщо в нас світла і водопостачання не буде, прорахувати, якщо у вас є родичі та знайомі в передмісті Києва, де є окреме водопостачання, піч, тепло, щоб тимчасово там перебувати – будь ласка, домовтеся на випадок поганого сценарію, щоб ви могли провести деякий час у своїх друзів або знайомих", - закликав Кличко.

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