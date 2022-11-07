Коли у Києві можуть скасувати відключення світла: у ДТЕК назвали терміни

У ДТЕК сказали, коли у Києві можуть скасувати відключення світла/ УНІАН, ДТЕК

Якщо РФ не завдаватиме повторних обстрілів по українській інфраструктурі, то відключення світла у Києві можуть відмінити приблизно упродовж двох тижнів.

Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телеканалу "Київ". Він зазначає, що зараз застосовуються і планові, і аварійні відключення світла, адже у центральному та північному регіонах спостерігається великий дефіцит електроенергії.

"У країні в центральному та північному регіонах є великий дефіцит електроенергії, тому застосовуються графіки не лише погодинних вимкнень, а й аварійних. Київ та Київська область також у цьому списку. І саме тому ми отримуємо зараз ситуацію, коли є відключення і за графіком, і аварійні", – сказав Сахарук.

Він пояснив, що така ситуація буде тривати до тих пір, поки не будуть відремонтовані лінії та інша інфраструктура для передавання електроенергії в Київ з інших регіонів України або ж не будуть додані генеруючі потужності. Адже і лінії, і генеруючі потужності були пошкоджені внаслідок атак російських окупантів.

На запитання журналіста про орієнтовні терміни, коли усе можуть полагодити, Сахарук назвав термін у два тижні.

"Якщо не буде нових обстрілів і руйнувань, то відремонтувати все можна найближчим часом... Давайте скажемо, упродовж наступних двох тижнів", – сказав він.

Також він додав, що про суттєву економію електроенергії зараз не йдеться – світло вимикають саме для зменшення навантаження на мережу у ті чи інші проміжки часу. Але після увімкнення світла громадяни намагаються поробити усі домашні справи, тому все одно використовують багато електрики.

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Відключення світла в Україні

Раніше у ресурсопостачальній організації YASNO пояснювали, що відключення електроенергії в Україні з недавніх пір чітко поділяються на два типи ‒ аварійні та стабілізаційні.

Ексміністр енергетики Іван Плачков пояснив, чому без вимкнення світла у Києві та області не обійтися. Через ракетні обстріли російських загарбників зараз у Києві та області працює лише один трансформатор з чотирьох. Щоб купити новий такий трансформатор, потрібно витратити 10-15 мільйонів гривень, і потім ще й чекати пів року, поки його виготовлять. А не вимикати той єдиний, який зараз працює, теж не можна, інакше він буде перевантажений.

Нагадаємо, радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк озвучив план зупинки РФ, яка хоче знеструмити Україну. Масовані удари ракетами і дронами по Україні, зокрема й по об’єктах енергетичної інфраструктури – це енергетичний геноцид. Проте Росії не вдасться втілити свій план у життя, наголосив Подоляк.

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