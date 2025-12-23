Рус
Є поранені та "прильоти": росіяни завдали удару по підприємству на Полтавщині

Олексій Тесля
23 грудня 2025, 18:49
Російська окупаційна армія завдала удару по підприємству в Кременчуцькій громаді.
Дим, ракета
РФ вдарила по підприємству на Полтавщині / pixabay, Міноборони РФ

Головне:

  • У вівторок російські окупанти атакували Кременчук
  • Завдано удару по підприємству, двоє людей дістали поранення

Російські окупанти у вівторок, 23 грудня, атакували Кременчук, повідомив міський голова Віталій Малецький.

"Усі необхідні служби працюють на місці подій. Закликаю мешканців міста не публікувати фото чи відео наслідків удару, не розповсюджувати жодної інформації в соціальних мережах та месенджерах - це може допомогти ворогу", - написав Малецький у Telegram.

Він додав, що офіційну інформацію про наслідки надасть Полтавська обласна військова адміністрація.

"Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, перебувайте в безпечних місцях та укриттях. Бережіть себе та близьких", - закликав мер.

Подробиці удару РФ

Двоє людей дістали поранення внаслідок удару російських окупантів по підприємству в Кременчуцькому районі Полтавської області, повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Когут.

"Сьогодні вдень у Полтавській області кілька разів лунали сигнали повітряної тривоги. Під час однієї з них росіяни завдали удару по підприємству в Кременчуцькій громаді. Двоє людей отримали поранення. Медики надають їм необхідну допомогу", - написав Когут.

За його словами, на місці працюють усі відповідні служби. Об'єкти життєзабезпечення населення працюють у штатному режимі.

Комбінований удар РФ: дані ЗСУ

Під час повітряної атаки Росії більшу частину ворожих ракет вдалося збити пілотам F-16. Про це в телемарафоні повідомив керівник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зазначив, що у відбитті удару також брали участь винищувачі "Міраж", МіГ-29 і Су-27, а також безпілотники-перехоплювачі та мобільні вогневі підрозділи.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Раніше повідомлялося, що під ударом росіян цієї ночі опинилася і столиця, де, за інформацією мера міста Віталія Кличка, постраждали п'ятеро людей, а також є руйнування.

Нагадаємо, що через атаку РФ станом на ранок вівторка майже повністю знеструмлено споживачів у Рівненській області. Також є відключення електрики у Вінницькій, Чернігівській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській та Харківських областях.

Як повідомляв Главред, у ніч на вівторок, 23 грудня, російські війська застосували по Україні понад 600 дронів і десятки ракет. Найбільше постраждали енергооб'єкти на заході країни.

Інші новини:

Про персону: Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

