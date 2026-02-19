Рус
Світло за розкладом, але не всюди: як вимикатимуть електрику 20 лютого

Руслан Іваненко
19 лютого 2026, 21:14
Наслідки атак на енергооб’єкти зумовлюють необхідність погодинних обмежень у більшості регіонів України.
Свет, отключение
Енергетики наголошують на ощадливому використанні електроенергії / Колаж: Главред, фото: freepik.com, unsplash

Коротко:

  • 20 лютого в Україні діятимуть погодинні відключення електроенергії
  • Причина – наслідки ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
  • Час і обсяг відключень можуть змінюватися за регіоном

У п’ятницю, 20 лютого, у більшості регіонів України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Причиною запровадження обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти країни.

відео дня

Стан споживання електроенергії

За даними компанії, споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Станом на 9:30 19 лютого рівень споживання був на рівні попереднього дня – середи.

Добовий максимум споживання 18 лютого був зафіксований увечері і перевищив показник 17 лютого на 2,8%, що зумовлено застосуванням меншого обсягу обмежень у окремих регіонах.

Ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тому час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою можуть змінюватися. Дізнатися актуальні дані можна на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Рекомендації для споживачів

Енергетики закликають споживачів ощадливо користуватися електроенергією, обмежувати роботу потужних приладів і за можливості переносити енергоємні процеси на нічні години – після 23:00.

"Коли електроенергія з’являється за графіком, будь ласка, споживайте її ощадливо", – наголошують у НЕК "Укренерго".

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Де в Україні найскладніша ситуація зі світлом - думка експерта

За оцінкою директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, українська енергосистема наразі перебуває у складному стані. Пошкодження ключової інфраструктури та обмежені можливості передачі електроенергії між регіонами створюють серйозні виклики для стабільного постачання.

Особливо гостра ситуація спостерігається у чотирьох великих містах, серед яких Київ. На думку експерта, столиця змушена покладатися на електроенергію з інших регіонів, адже швидке відновлення власної генерації наразі неможливе.

Також, за словами Харченка, серйозні проблеми з постачанням електроенергії залишаються в Одесі, Харкові та Кривому Розі. Експерт наголошує, що такі обмеження потребують підвищеної уваги до ефективного використання енергоресурсів на місцях.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, ситуація в українській енергосистемі залишається складною через пошкодження інфраструктури та обмежені можливості передачі електроенергії між окремими регіонами. Для чотирьох міст ситуація залишається особливо важкою, зокрема йдеться про Київ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Крім того, у регіонах, які зазнаватимуть ударів з боку Росії, після кожної атаки впроваджуватимуть аварійні відключення світла, що триватимуть приблизно тиждень. Про це попередив головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев.

Нагадаємо, що експерт з енергетики Юрій Корольчук наголосив, що в майбутньому не можна повністю відкидати ризик повторення масштабних блекаутів і системних збоїв в енергосистемі країни.

Читайте також:

Про компанію: "Укренерго"

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

війна в Україні свет Укренерго відключення світла Масштабна ракетна атака на енергетику
