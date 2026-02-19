Світло за розкладом, але не всюди: як вимикатимуть електрику 20 лютого

Коротко:
- 20 лютого в Україні діятимуть погодинні відключення електроенергії
- Причина – наслідки ракетно-дронових атак на енергооб’єкти
- Час і обсяг відключень можуть змінюватися за регіоном
У п’ятницю, 20 лютого, у більшості регіонів України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".
Причиною запровадження обмежень стали наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти країни.
Стан споживання електроенергії
За даними компанії, споживання електроенергії відповідає сезонним показникам. Станом на 9:30 19 лютого рівень споживання був на рівні попереднього дня – середи.
Добовий максимум споживання 18 лютого був зафіксований увечері і перевищив показник 17 лютого на 2,8%, що зумовлено застосуванням меншого обсягу обмежень у окремих регіонах.
Ситуація в енергосистемі залишається динамічною, тому час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою можуть змінюватися. Дізнатися актуальні дані можна на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.
Рекомендації для споживачів
Енергетики закликають споживачів ощадливо користуватися електроенергією, обмежувати роботу потужних приладів і за можливості переносити енергоємні процеси на нічні години – після 23:00.
"Коли електроенергія з’являється за графіком, будь ласка, споживайте її ощадливо", – наголошують у НЕК "Укренерго".
Де в Україні найскладніша ситуація зі світлом - думка експерта
За оцінкою директора Центру дослідження енергетики Олександра Харченка, українська енергосистема наразі перебуває у складному стані. Пошкодження ключової інфраструктури та обмежені можливості передачі електроенергії між регіонами створюють серйозні виклики для стабільного постачання.
Особливо гостра ситуація спостерігається у чотирьох великих містах, серед яких Київ. На думку експерта, столиця змушена покладатися на електроенергію з інших регіонів, адже швидке відновлення власної генерації наразі неможливе.
Також, за словами Харченка, серйозні проблеми з постачанням електроенергії залишаються в Одесі, Харкові та Кривому Розі. Експерт наголошує, що такі обмеження потребують підвищеної уваги до ефективного використання енергоресурсів на місцях.
Нагадаємо, Главред писав, ситуація в українській енергосистемі залишається складною через пошкодження інфраструктури та обмежені можливості передачі електроенергії між окремими регіонами. Для чотирьох міст ситуація залишається особливо важкою, зокрема йдеться про Київ. Про це в інтерв'ю Главреду розповів директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.
Крім того, у регіонах, які зазнаватимуть ударів з боку Росії, після кожної атаки впроваджуватимуть аварійні відключення світла, що триватимуть приблизно тиждень. Про це попередив головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев.
Нагадаємо, що експерт з енергетики Юрій Корольчук наголосив, що в майбутньому не можна повністю відкидати ризик повторення масштабних блекаутів і системних збоїв в енергосистемі країни.
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
