Вірус атакував нардепів: названо причину захворюваності парламентарів

Віталій Кірсанов
19 лютого 2026, 14:11
У Верховній Раді пояснили, що спричинило хвилю захворюваності серед нардепів.
Випадки захворювання серед українських народних депутатів і співробітників апарату не пов'язані з харчуванням у їдальні Верховної Ради. Про це повідомили в парламенті з посиланням на висновки Центру превентивної медицини Державного управління справами.

Після появи інформації про можливе отруєння Апарат Ради оперативно ініціював перевірку із залученням профільних фахівців. Була проведена інспекція їдальні, персоналу та всієї супутньої документації, перевірені продукти харчування, процес приготування страв, а також досліджені зразки питної води та води, що використовується для приготування.

До лабораторних аналізів приєдналися експерти київського міського та обласного центрів контролю та профілактики захворювань Міністерства охорони здоров'я України.

За результатами ПЛР-досліджень у всіх обстежених виявили один і той же збудник - норовірус. Це гостре інфекційне захворювання, яке швидко поширюється в закритих колективах і передається контактно-побутовим і повітряно-крапельним шляхом.

У парламенті підкреслили, що після встановлення причини були вжиті додаткові санітарні заходи, щоб запобігти подальшому поширенню інфекції.

Нагадаємо, Главред писав, що раніше у Верховній Раді України зафіксували хвилю захворюваності серед народних депутатів і працівників Апарату. 38 нардепів захворіли настільки серйозно, що їм довелося підключати крапельниці. Серед постраждалих - в основному нардепи від "Слуги народу".

Верховна Рада прийняла в другому читанні закон про надання відстрочки на рік від призову на військову службу особам, які відслужили в рамках "Контракту 18-24".

Нещодавно парламент схвалив продовження дії воєнного стану і загальної мобілізації в умовах повномасштабної війни. Це вже був 18-й раз, коли Рада голосувала з цих питань.

Що таке норовірус

Норовірус - це високозаразна кишкова інфекція, яку часто називають "зимовою блювотою" або "шлунковим грипом". Він є головною причиною гострого гастроентериту в усьому світі.

Симптоми починаються раптово через 12-48 годин після зараження. Основні ознаки - сильне блювання, водяниста діарея, нудота і болі в животі. Можливі невелика температура (до 38°C), головний і м'язовий біль.

Специфічних ліків (антивірусних) проти норовірусу немає, антибіотики марні.

