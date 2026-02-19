За крок до весни: яку погоду для Дніпра принесуть останні вихідні зими

Атмосферний тиск протягом вихідних коливатиметься в межах норми, забезпечуючи стабільні погодні умови для Дніпра.

Морозні ночі у Дніпрі опустять температуру до -8°C, / Фото: facebook.com/fajnemistodnipro

Коротко:

Вихідні будуть хмарними та без опадів

Вночі до -8°C, вдень до 0°C

Атмосферний тиск у межах норм и

Останні вихідні лютого у Дніпрі обіцяють бути хмарними, проте спокійними. За даними метеорологічного сервісу sinoptik, після опадів, що пройшли напередодні, місто очікує сухий та помірно холодний вікенд.

Після вологої та вітряної п'ятниці жителів Дніпра очікує поступове прояснення та стабілізація погодних умов. Хоча нічні морози ще нагадуватимуть про зиму, вдень температура впевнено наближатиметься до відмітки "нуль".

Субота, 21 лютого: Морозний ранок та ясне небо

Суботній день розпочнеться з відчутного похолодання. У нічні та ранкові години температура повітря опуститься до -7°...-8°C, що через вологість відчуватиметься як всі -12°C.

Проте вже вдень сонце намагатиметься пробитися крізь хмари. Денний максимум становитиме -3°C. Весь день у Дніпрі буде хмарним, але жодних опадів синоптики не прогнозують. Швидкість вітру залишатиметься помірною — до 2.5–3.2 м/с, що зробить прогулянки на свіжому повітрі цілком комфортними за умови теплого одягу.

За народними спостереженнями, якщо в ніч на суботу був грім, то літо буде дощовим, а врожай — багатим. Крім того, чим холодніша остання неділя лютого, тим теплішим обіцяє бути березень.

Погода в Дніпрі 21 лютого / Фото: скріншот sinoptik

Неділя, 22 лютого: Наближення відлиги

У неділю температурні показники почнуть поступово зростати. Ніч ще залишатиметься морозною (-5°C), але вже вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначки 0°C.

Неділя пройде під знаком суцільної хмарності, яка триматиметься до самого вечора. Ймовірність опадів залишається мінімальною (не більше 2-5%). Атмосферний тиск протягом вихідних коливатиметься в межах 752–758 мм рт. ст., що є близьким до норми.

З народних традицій: у кінці лютого садівники збирали насіння, виставляли його на три ранкові зорі на мороз, а потім відкладали до посівної. Вважалося, що така підготовка робить рослини стійкішими до перепадів температур.

Погода в Дніпрі 22 лютого / Фото: скріншот sinoptik

Коли в Україні потеплішає - прогноз синоптика

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що вже 23 лютого в Україні потеплішає. За її словами, циклон, який зараз приносить сніг, мокрий сніг та хуртовини на півдні з дощем і налипанням мокрого снігу, покине територію країни вже 19 лютого.

Прогноз погоди в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у перший місяць весни погода в Одесі буде досить теплою та переважно сонячною. Водночас без опадів у березні-2026 не обійдеться.

Нагадаємо, що наприкінці тижня Дніпро очікує холодна зимова погода з хмарністю та опадами. За прогнозом синоптичного сервісу sinoptik, наступні три дні будуть динамічними: від морозного ранку до нетривалого потепління.

Крім того, у п'ятницю, 20 лютого, в Україні збережеться морозна погода, місцями очікується сніг, але вже з 23 лютого почнеться потепління. Про це повідомила синоптик Наталка Диденко.

