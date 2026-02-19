Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

За крок до весни: яку погоду для Дніпра принесуть останні вихідні зими

Руслан Іваненко
19 лютого 2026, 17:58
11
Атмосферний тиск протягом вихідних коливатиметься в межах норми, забезпечуючи стабільні погодні умови для Дніпра.
Днепр, погода
Морозні ночі у Дніпрі опустять температуру до -8°C, / Фото: facebook.com/fajnemistodnipro

Коротко:

  • Вихідні будуть хмарними та без опадів
  • Вночі до -8°C, вдень до 0°C
  • Атмосферний тиск у межах норми

Останні вихідні лютого у Дніпрі обіцяють бути хмарними, проте спокійними. За даними метеорологічного сервісу sinoptik, після опадів, що пройшли напередодні, місто очікує сухий та помірно холодний вікенд.

Після вологої та вітряної п'ятниці жителів Дніпра очікує поступове прояснення та стабілізація погодних умов. Хоча нічні морози ще нагадуватимуть про зиму, вдень температура впевнено наближатиметься до відмітки "нуль".

відео дня

Субота, 21 лютого: Морозний ранок та ясне небо

Суботній день розпочнеться з відчутного похолодання. У нічні та ранкові години температура повітря опуститься до -7°...-8°C, що через вологість відчуватиметься як всі -12°C.

Проте вже вдень сонце намагатиметься пробитися крізь хмари. Денний максимум становитиме -3°C. Весь день у Дніпрі буде хмарним, але жодних опадів синоптики не прогнозують. Швидкість вітру залишатиметься помірною — до 2.5–3.2 м/с, що зробить прогулянки на свіжому повітрі цілком комфортними за умови теплого одягу.

За народними спостереженнями, якщо в ніч на суботу був грім, то літо буде дощовим, а врожай — багатим. Крім того, чим холодніша остання неділя лютого, тим теплішим обіцяє бути березень.

Погода в Дніпрі 21 лютого
Погода в Дніпрі 21 лютого / Фото: скріншот sinoptik

Неділя, 22 лютого: Наближення відлиги

У неділю температурні показники почнуть поступово зростати. Ніч ще залишатиметься морозною (-5°C), але вже вдень стовпчики термометрів піднімуться до позначки 0°C.

Неділя пройде під знаком суцільної хмарності, яка триматиметься до самого вечора. Ймовірність опадів залишається мінімальною (не більше 2-5%). Атмосферний тиск протягом вихідних коливатиметься в межах 752–758 мм рт. ст., що є близьким до норми.

З народних традицій: у кінці лютого садівники збирали насіння, виставляли його на три ранкові зорі на мороз, а потім відкладали до посівної. Вважалося, що така підготовка робить рослини стійкішими до перепадів температур.

Погода в Дніпрі 22 лютого
Погода в Дніпрі 22 лютого / Фото: скріншот sinoptik

Коли в Україні потеплішає - прогноз синоптика

Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що вже 23 лютого в Україні потеплішає. За її словами, циклон, який зараз приносить сніг, мокрий сніг та хуртовини на півдні з дощем і налипанням мокрого снігу, покине територію країни вже 19 лютого.

Прогноз погоди в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, у перший місяць весни погода в Одесі буде досить теплою та переважно сонячною. Водночас без опадів у березні-2026 не обійдеться.

Нагадаємо, що наприкінці тижня Дніпро очікує холодна зимова погода з хмарністю та опадами. За прогнозом синоптичного сервісу sinoptik, наступні три дні будуть динамічними: від морозного ранку до нетривалого потепління.

Крім того, у п'ятницю, 20 лютого, в Україні збережеться морозна погода, місцями очікується сніг, але вже з 23 лютого почнеться потепління. Про це повідомила синоптик Наталка Диденко.

Читайте також:

Про персону: Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Дніпра погода прогноз погоди погода на вихідні Погода в Дніпрі
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія вимагає не лише території: в Кремлі виставили ультиматум Україні і НАТО

Росія вимагає не лише території: в Кремлі виставили ультиматум Україні і НАТО

18:39Війна
Долар і євро стрімко полетіли вниз: свіжий курс валют на 20 лютого

Долар і євро стрімко полетіли вниз: свіжий курс валют на 20 лютого

17:21Економіка
Чи закінчить РФ війну в 2026 році: розвідка Європи розкрила задум Кремля

Чи закінчить РФ війну в 2026 році: розвідка Європи розкрила задум Кремля

16:42Світ
Реклама

Популярне

Більше
Ім'я, що підкорило СРСР: чому його носили мільйони радянських жінок

Ім'я, що підкорило СРСР: чому його носили мільйони радянських жінок

Карта Deep State онлайн за 19 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 19 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 19 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 19 лютого (оновлюється)

Години відключень змінилися: оновлений графік для Дніпра та області на 19 лютого

Години відключень змінилися: оновлений графік для Дніпра та області на 19 лютого

Проросте навіть старе насіння перцю – сільський метод, перевірений часом

Проросте навіть старе насіння перцю – сільський метод, перевірений часом

Останні новини

18:39

Росія вимагає не лише території: в Кремлі виставили ультиматум Україні і НАТО

18:32

Милозвучний синонім до слова "туалет": як українською висловитися більш красиво

18:20

Давали шанс 5%: всупереч прогнозам лікарів жінка в 50 років народила трійнят

17:58

За крок до весни: яку погоду для Дніпра принесуть останні вихідні зими

17:47

Перевірки та аудити Кабміну, попри доручення Зеленського, й досі оминули "Укрзалізницю" та її наглядову раду з Лещенком

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:31

В Україні перестане працювати "Резерв+" - в Міноборони зробили заяву

17:28

Три знаки зодіаку входять в щасливу "білу смугу" життя - хто вони

17:21

Долар і євро стрімко полетіли вниз: свіжий курс валют на 20 лютого

16:51

Що люди найчастіше говорять на смертному одрі: зізнання медсестриВідео

Реклама
16:42

Чи закінчить РФ війну в 2026 році: розвідка Європи розкрила задум Кремля

16:39

Офшори, $112 млн і "чорна бухгалтерія": розкрито роль Галущенка в справі "Мідас"Відео

16:37

Жахливі ями на трасі Київ - Чоп на Житомирщині: стало відомо, коли їх залатають

16:35

Чому в СРСР стіни фарбували лише до половини: справжня причина здивує

16:27

Поважний чоловік: Нікітюк вперше показала обличчя сина

15:40

Через два місяці після смерті: стало відомо, від чого помер зірка "Кримінального чтива"

15:40

Що насправді означають чорні плями на пекінській капусті: чи можна її їсти

15:13

Морози до -14 і потепління: синоптик назвала точну дату прогріву України

15:12

Більше ніж у Маска: дівчина стала найбагатшою у світі, але є нюанс

14:54

Прихована загроза: 12 речей, які категорично не можна купувати в секонд‑хенді

14:51

В ЗСУ назвали кінцеву ціль контрнаступу на стратегічному напрямку

Реклама
14:34

Справжній стрибок цін: в Україні подорожчав популярний продукт

14:11

Вірус атакував нардепів: названо причину захворюваності парламентарів

14:05

Не кури і не качки: що реально вигідно тримати в селі

13:55

Чому Лікарська ковбаса отримала таку назву і для чого її насправді створили

13:44

Насичує на пів дня, а готується 15 хвилин: дуже простий рецепт сніданку

13:34

У США помер молодий 25-річний репер

13:30

Навіть комуналку не платить: жінка придумала, як заощадити на житлі

13:05

Дівчинка сіла за піаніно і через хвилину всі були вражені - що вона зробила

12:59

Путіністка Успенська молиться за свою дочку: що з нею сталося

12:54

ЄС вимагатиме від РФ вивести війська з Придністров'я та Абхазії - ЗМІ

12:20

Брата короля Великої Британії принца Ендрю заарештували: що відомо

12:11

Вчені пробурили лід на 228 метрів: що вони там знайшлиВідео

12:11

З кордону на прорив тилу ЗСУ: в ДПСУ попередили про нову загрозу на фронті

11:58

Що вигідніше за лохину в 2026 році: поради фермерів

11:57

Яким буде березень-2026 в Одесі: прогноз погоди на перший місяць весни

11:49

"Сніг з дощем": у Харкові оголосили I рівень небезпеки

11:46

Хіт весни: Андре Тан назвав трендові фасони блузок на весну

11:40

Вівчарка вперше побачила кошеня: господиня не була готова до її реакціїВідео

11:24

Михайло Поплавський: культурна стратегія тривалістю 30 років актуально

11:22

Дві маріонетки РФ: чи небезпечний для України ультиматум Угорщини і Словаччини

Реклама
11:13

Чому у котів зіниці як у рептилій: як насправді працює їхній зір

10:51

"Гірка правда": Мерц про перспективи закінчення війни

10:45

РФ готує масовану атаку на Київ і область: які цілі намітив ворог

10:44

Китайський гороскоп на завтра 20 лютого: Кроликам - образа, Драконам - невдачі

10:20

"Обережний оптимізм": ЗМІ дізналися про прогрес у переговорах щодо перемир'я

09:54

США не хочуть участі України на офіційних зустрічах саміту НАТО - Politico

09:51

Карта Deep State онлайн за 19 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:44

Тисячі людей без тепла і води: РФ завдала удару по найбільшій котельні ЛозовоїФото

09:34

Мати вкрала 4 мільйони у сина, поки той був у полоні, і втекла за кордонВідео

09:33

"Найстрашніше": чому Лорак і Повалій зрадили Україну насправді

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти