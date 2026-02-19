Рус
Росія вимагає не лише території: в Кремлі виставили ультиматум Україні і НАТО

Юрій Берендій
19 лютого 2026, 18:39
РФ продовжує наполягати на ультимативних вимогах до НАТО та США, вимагаючи юридично зафіксованої відмови від розширення альянсу, вказали в ISW.
В Кремлі озвучили нові умови для завершення війни

  • В РФ хочуть в рамках мирної угоди зафіксувати фактичний розвал НАТО
  • Росія не погодиться на будь-які мирні угоди

У Кремлі дали зрозуміти, що Москва не обмежиться лише територіальними поступками й наполягає на реалізації своїх початкових воєнних цілей, серед яких — фактичний демонтаж альянсу НАТО. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

17 лютого посольство Росії в Бельгії заявило російській державній газеті "Известия", що Москва вимагатиме від НАТО юридично зафіксувати відмову від подальшого розширення відповідно до проєкту договору, підготовленого у грудні 2021 року. Йдеться про ультимативні вимоги, висунуті Росією напередодні повномасштабного вторгнення до США та Північноатлантичного альянсу.

"Ці ультиматуми призвели до руйнування нинішнього альянсу НАТО, вимагаючи від НАТО припинити розгортання військ або систем озброєння в державах-членах, які приєдналися до НАТО після 1997 року. Ці ультиматуми також мали на меті змусити Захід відмовитися від політики "відкритих дверей", виключити розширення на схід і відмовитися від партнерства на східному фланзі НАТО, включаючи Україну", - йдеться у звіті.

В Інституті вивчення війни підкреслили, що такі умови щодо України та НАТО є складовою початкових воєнних вимог Москви. Повторюючи їх під час нинішніх переговорів, російська сторона сигналізує, що не погодиться на жодну домовленість, яка не передбачатиме повного виконання її вимог до України, НАТО та США, навіть якщо частина територіальних претензій буде задоволена.

17–18 лютого російські офіційні представники, зокрема речниця МЗС Марія Захарова, посилались на нібито "дух" або "домовленості", досягнуті делегаціями США та Росії під час саміту на Алясці в серпні 2025 року.

"Представники Кремля часто намагаються скористатися нечіткістю результатів саміту на Алясці, щоб стверджувати, що на саміті було досягнуто спільного розуміння та домовленості між США і Росією про припинення війни в Україні, і подають цю домовленість у вигідному для Росії світлі, зокрема приховуючи власні зусилля Росії, спрямовані на перешкоджання мирному процесу", - вказали аналітики.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що це "розуміння" залишається суперечливим, адже за результатами зустрічі не було підписано жодних офіційних угод, а Трамп після саміту повідомив, що домовленостей між сторонами досягнуто не було.

"Представники Кремля постійно повторюють свою прихильність до досягнення своїх початкових військових або дипломатичних цілей війни і не виявляють жодної готовності йти на компроміси щодо цих цілей для досягнення миру в Україні", - резюмували у звіті.

Вступ країн до НАТО

Путін піднімає ставки - думка експерта

Як писав Главред, диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін почав виступати із погрозами на адресу України та європейських країн щодо можливого загострення війни. Такі заяви свідчать про те, що дії Путіна продиктовані страхом. Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог Ігор Рейтерович.

На його думку, Путіна могла занепокоїти ініціатива США щодо переговорного процесу, який розвивається швидше й ефективніше, ніж розраховувало керівництво Росії. Саме через це він намагається продемонструвати, що ситуація нібито є складнішою та містить багато невирішених питань.

"Ми конструктивно працюємо з американцями і Путін злякався, що в такий спосіб ми сформуємо документ, від якого Росії буде важко відмовитись. Або ж, якщо вона відмовиться, то в США буде виникати все більше питань щодо того, хто винний у тому, що війна не закінчується", - пояснив Рейтерович.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, європейські спецслужби з обережністю оцінюють можливість завершення війни в Україні у 2026 році, попри заяви президента США Дональда Трампа про те, що укладення мирної угоди нібито вже близьке. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на розмови з керівниками п’яти європейських розвідок.

Водночас Україна, США та Росія досягли певного поступу в узгодженні механізму припинення вогню. За інформацією CNN, це стало результатом тристоронніх переговорів у Женеві.

Президент Володимир Зеленський, коментуючи підсумки зустрічей 17–18 лютого, зазначив, що сторони просунулися в обговоренні військових питань. Однак у політичному блоці, зокрема щодо ситуації на Донбасі, позиції залишаються різними. Наступний раунд переговорів також планують провести у Швейцарії.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

