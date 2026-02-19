Рус
РФ визначила цілі для ударів балістикою - про які об'єкти йдеться

Юрій Берендій
19 лютого 2026, 22:34
РФ застосовує балістику для ударів по важливих об’єктах, однак інколи використовує їх і для демонстративного залякування населення, вказав експерт.
Які об'єкти РФ визначила для ударів балістикою - експерт відповів

Балістичні ракети залишаються одним із найпотужніших і найдорожчих видів озброєння в арсеналі Росії, тому їх застосування зазвичай має конкретну військову або стратегічну мету. Про те, які цілі російських ударів балістикою по Україні розповів в інтерв'ю Главреду військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За словами Коваленка, Росія зазвичай не застосовує балістичні ракети для ударів по поїздах, за винятком випадків, коли йдеться про особливо важливі для неї цілі, зокрема перевезення військових вантажів. Подібні атаки фіксувалися у 2022–2023 роках.

"Переважно балістикою росіяни б'ють по важливих для них об'єктах: ТЕС, підстанціях, військових об'єктах, полігонах тощо. Балістику росіяни не витрачають на удари по автобусних зупинках десь у передмісті Дніпра", - вказав він.

Водночас він зазначив, що під час використання балістики по містах з метою ураження об’єкта, який Москва вважає пріоритетним, удари часто припадають і на розташовані поруч цивільні об’єкти. Ракети з бойовою частиною масою близько 500 кілограмів осколково-фугасного або касетного типу становлять загрозу для мирного населення незалежно від заявленої цілі.

Експерт наголосив, що російська сторона завдає таких ударів, усвідомлюючи ризик загибелі цивільних. Як приклад він навів атаку 29 квітня 2024 року по зоні відпочинку поблизу Траси здоров’я в Одесі, де не було військових об’єктів. За його оцінкою, цей удар мав демонстративний характер і був спрямований на залякування населення в межах так званого зернового терору, який тоді здійснювала Росія.

"Таким чином, якщо Росії знадобиться залякати населення, вона цілком може здійснити такий терористичний удар балістикою і по невійськових об'єктах. Але в основному росіяни б'ють нею по об'єктах, які, як вони вважають, важливо знищити", - резюмує він.

Як Росія готує удари по Україні - думка експерта

Як писав Главред, російські війська отримують інформацію про стан української енергосистеми за допомогою супутникового спостереження та через свої джерела в МАГАТЕ. Про це в ефірі Київ24 заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Він зазначив, що після старту інспекцій агентства на атомних електростанціях і підстанціях удари по цих об’єктах стали точнішими та результативнішими.

"На мій погляд, інспектори збирали інформацію, все знімали і фотографували, а потім ці дані могли передаватися російським спецслужбам", – заявив Омельченко.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська завершили підготовку до можливого удару по Україні, який може статися вже найближчими днями. Серед імовірних цілей називають теплоелектроцентралі столиці. Про таку загрозу вранці 19 лютого повідомив моніторинговий канал.

У ніч проти 19 лютого було завдано удару по Лозівській громаді на Харківщині. Внаслідок обстрілу зазнали пошкоджень найбільша котельня міста та об’єкти водопостачання, через що тисячі мешканців залишилися без тепла й води, повідомив міський голова Сергій Зеленський.

Також у ніч на 17 лютого російські сили здійснили масовану атаку із застосуванням дронів і ракет. Станом на 09:30 вівторка сили протиповітряної оборони знищили або подавили 392 повітряні цілі.

Про персону: Андрій Коваленко

Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України.

За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном.

"Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

