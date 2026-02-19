Поважний чоловік: Нікітюк вперше показала обличчя сина

Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук поділилися кадрами сімейного життя.

Леся Нікітюк діти - ведуча і Дмитро Бабчук показали сина / колаж: Главред, фото: instagram.com/special_my_profession

У червні 2025 року Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук вперше стали батьками

Нещодавно в соціальних мережах пара опублікувала серію фото з сином

Українська ведуча, акторка і модель Леся Нікітюк всі дев'ять місяців зберігала свою вагітність у секреті. Так само ревно до недавнього часу вона оберігала, який вигляд має її первісток - син Оскар.

Зараз малюку вісім місяців, і зіркова мама нарешті зважилася показати свого хлопчика. У своєму блозі в Instagram вона опублікувала фото, як її "муркотунчик" приймає ванну.

На знімках вперше можна розгледіти личко Оскара. У коментарях відзначають, що хлопчик сильно підріс і виглядає просто чарівно.

Леся Нікітюк діти - ведуча і Дмитро Бабчук показали сина / фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк діти - ведуча і Дмитро Бабчук показали сина / фото: instagram.com/lesia_nikituk

Зворушливими моментами з сином в соціальних мережах також поділився Дмитро Бабчук - партнер ведучої і батько її первістка. На фото він ніжно обіймає дитину і заколисує її перед сном. У коментарях до знімків батьки обмінялися емодзі обіймів.

Леся Нікітюк діти - ведуча і Дмитро Бабчук показали сина / фото: instagram.com/special_my_profession

Леся Нікітюк діти - ведуча і Дмитро Бабчук показали сина / фото: instagram.com/special_my_profession

Про персону: Леся Нікітюк Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, акторка, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел та Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сіла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

