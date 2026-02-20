"Доповідаю": відомий блогер мобілізувався до ЗСУ

Богдан Амосов показав себе у військовій формі.

https://glavred.net/stars/dokladyvayu-izvestnyy-bloger-mobilizovalsya-v-vsu-10742312.html Посилання скопійоване

Богдан Амосов мобілізувався - відомий блогер порушив мовчання / колаж: Главред, фото: facebook.com/amossov

Стисло:

Шанувальники були схвильовані "зникненням" Богдана Амосова

Блогер розповів про свою мобілізацію

Український журналіст, радіоведучий і блогер Богдан Амосов на деякий час зник з інформаційного простору. Хвилювання шанувальників наростало, тому він вирішив розповісти про те, що відбувається з ним зараз.

Виявилося, що Амосов мобілізувався до лав ЗСУ. При цьому він пообіцяв читачам, що буде продовжувати підтримувати комунікацію в міру можливості.

відео дня

"Друзі, багато хто з вас питає, де я. Доповідаю: я мобілізувався. Планував повідомити вам, коли точно буду знати, в якій формі зможу вести з вами комунікацію, але я, схоже, це знатиму ще не скоро. В будь-якому випадку, залишаємося на зв'язку. Все буде Україна", - написав Богдан Амосов у своєму Telegram-каналі. Також він опублікував своє фото у військовій формі. Блогер не став уточнювати, де буде служити.

Богдан Амосов мобілізувався - відомий блогер порушив мовчання / фото: t.me/amosovfm

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про непросте дитинство Аліни Гросу. Українська співачка зізналася, що отримувала фізичне покарання від батьків, і розкрила причини.

Також стало відомо, що переможець "Холостячки", підприємець, волонтер і колишній бойфренд Злати Огнєвіч Андрій Задворний, мобілізувався. Чоловік розповів, де служить.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред