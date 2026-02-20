"Доповідаю": відомий блогер мобілізувався до ЗСУ

Стисло:
- Шанувальники були схвильовані "зникненням" Богдана Амосова
- Блогер розповів про свою мобілізацію
Український журналіст, радіоведучий і блогер Богдан Амосов на деякий час зник з інформаційного простору. Хвилювання шанувальників наростало, тому він вирішив розповісти про те, що відбувається з ним зараз.
Виявилося, що Амосов мобілізувався до лав ЗСУ. При цьому він пообіцяв читачам, що буде продовжувати підтримувати комунікацію в міру можливості.
"Друзі, багато хто з вас питає, де я. Доповідаю: я мобілізувався. Планував повідомити вам, коли точно буду знати, в якій формі зможу вести з вами комунікацію, але я, схоже, це знатиму ще не скоро. В будь-якому випадку, залишаємося на зв'язку. Все буде Україна", - написав Богдан Амосов у своєму Telegram-каналі. Також він опублікував своє фото у військовій формі. Блогер не став уточнювати, де буде служити.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
Раніше Главред розповідав про непросте дитинство Аліни Гросу. Українська співачка зізналася, що отримувала фізичне покарання від батьків, і розкрила причини.
Також стало відомо, що переможець "Холостячки", підприємець, волонтер і колишній бойфренд Злати Огнєвіч Андрій Задворний, мобілізувався. Чоловік розповів, де служить.
Читайте також:
- Взявся за старе: про що втікач Влад Яма заговорив російською мовою
- Шановний чоловік: Нікітюк вперше показала обличчя крихітного сина
- Матвієнко зізналася, як разом з Мірзояном врятувалася від розлучення
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред