Жахливі ями на трасі Київ - Чоп на Житомирщині: стало відомо, коли їх залатають

Вибоїни фіксують не лише на міжнародних трасах, а й на багатьох інших напрямках.

Ями на дорозі / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне з новини:

Латання ям на трасах Київ–Чоп і Київ–Одеса стартує після потепління та появи коштів

Фінансування доріг в Україні складає лише 10% від потреби

Найгірші ділянки: під Києвом, біля об’їзної Коростишева та в Рівненській області

На головних автомагістралях країни - Київ–Одеса та Київ–Чоп - знову з’явилися масштабні вибоїни, які ускладнюють рух і створюють ризики для водіїв. Однак латати їх почнуть лише тоді, коли дозволить погода та з’являться кошти.

Про це в інтерв’ю Українській правді розповів голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин.

За словами Сухомлина, нинішні проблеми - не поодинокі. Вибоїни фіксують не лише на міжнародних трасах, а й на багатьох інших напрямках. На Київ–Одеса критичними є дві-три ділянки по 2 км кожна, а на Київ–Чоп - окремі відрізки під Києвом, у районі Коростишева та на території Рівненщини.

Причина проста: дороги, збудовані у 2012 році, давно вичерпали нормативний термін експлуатації. Капітального ремонту за 13 років не проводили, а планові роботи не фінансувалися.

Чому дороги "розриває"

Сухомлин пояснює, що руйнування - наслідок природних процесів і відсутності профілактики:

"Узимку, коли є цикли замерзання й відтавання, у тріщини потрапляє вода. Вона замерзає, розширюється і руйнує покриття".

Гарантія на дорожні роботи становить 6–8 років, після чого верхній шар потрібно оновлювати. Через 15 років - ремонтувати основу. Україна ж роками відкладала ці роботи.

Фінансування впало до 10% потреби

Ситуацію ускладнює різке скорочення бюджету. За словами очільника агентства, у 2024 році на дороги виділили лише 12,6 млрд грн - це близько 10% від мінімальної потреби. До того ж 7–8 млрд із цієї суми Мінфін запланував на грудень, тобто фактично коштів зараз немає.

"Частину робіт виконуватимемо в межах наявного фінансування, частину – з відтермінуванням платежів підрядникам… будемо залазити в борги перед підрядниками", - зазначає Сухомлин.

Він додає, що близько 65% фінансування спрямовують у прифронтові регіони, тому ресурси на центральні траси обмежені.

Коли почнуть латати ями

За словами очільника агенства, аварійний ремонт стартує лише після стабільного потепління.

"Для якісного укладання асфальту потрібна температура щонайменше +5…+10 градусів протягом тижня-двох", - наголошує він.

Тож, якщо березень буде холодним, водіям доведеться ще місяць об’їжджати вибоїни.

Чи можна було цього уникнути

Сухомлин наголошує, що країни з повним фінансуванням утримання доріг не стикаються з такими масштабними руйнуваннями. Україні потрібно щонайменше 60–70 млрд грн щороку лише на профілактику - латання тріщин і дрібних вибоїн.

Щодо ідеї спрямувати кошти з обслуговування кредитів "Укравтодору" на ремонт, він відповів однозначно: "Дефолт за ними не вирішить проблему ремонту доріг, але заблокує зовнішнє фінансування країни".

Дороги в Україні - останні новини для водіїв

Нагадаємо, в Україні розглядають можливість відкриття першої платної дороги. Перший платний автобан хочуть відкрити від Ковеля до пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею. Розглядаються саме дороги, які ведуть до пунктів пропуску.

Як писав раніше Главред, питання відновлення технічного огляду для приватних автомобілів періодично з’являється у публічному просторі, однак реальних рішень досі немає.

Адвокат Вадим Володарський у коментарі наголосив, що у нинішніх умовах держава навряд чи буде займатися цим питанням, адже воно може лише посилити напругу в суспільстві без відчутного позитивного ефекту для безпеки дорожнього руху.

Про джерело: Українська правда Українська правда — українське суспільно-політичне інтернет-ЗМІ, яке заснував Георгій Гонгадзе у квітні 2000 року. Після смерті Гонгадзе у вересні 2000 року редакцію очолила співзасновниця видання Олена Притула, яка залишалась головним редактором "Української правди" до 2014 року, поки не передала посаду Севгіль Мусаєвій. У травні 2021 року новим власником видання став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала, пише Вікіпедія.

