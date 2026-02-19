Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Жахливі ями на трасі Київ - Чоп на Житомирщині: стало відомо, коли їх залатають

Дар'я Пшеничник
19 лютого 2026, 16:37оновлено 19 лютого, 17:11
38
Вибоїни фіксують не лише на міжнародних трасах, а й на багатьох інших напрямках.
Ямы на дороге
Ями на дорозі / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне з новини:

  • Латання ям на трасах Київ–Чоп і Київ–Одеса стартує після потепління та появи коштів
  • Фінансування доріг в Україні складає лише 10% від потреби
  • Найгірші ділянки: під Києвом, біля об’їзної Коростишева та в Рівненській області

На головних автомагістралях країни - Київ–Одеса та Київ–Чоп - знову з’явилися масштабні вибоїни, які ускладнюють рух і створюють ризики для водіїв. Однак латати їх почнуть лише тоді, коли дозволить погода та з’являться кошти.

відео дня

Про це в інтерв’ю Українській правді розповів голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Сергій Сухомлин.

За словами Сухомлина, нинішні проблеми - не поодинокі. Вибоїни фіксують не лише на міжнародних трасах, а й на багатьох інших напрямках. На Київ–Одеса критичними є дві-три ділянки по 2 км кожна, а на Київ–Чоп - окремі відрізки під Києвом, у районі Коростишева та на території Рівненщини.

Причина проста: дороги, збудовані у 2012 році, давно вичерпали нормативний термін експлуатації. Капітального ремонту за 13 років не проводили, а планові роботи не фінансувалися.

Чому дороги "розриває"

Сухомлин пояснює, що руйнування - наслідок природних процесів і відсутності профілактики:

"Узимку, коли є цикли замерзання й відтавання, у тріщини потрапляє вода. Вона замерзає, розширюється і руйнує покриття".

Гарантія на дорожні роботи становить 6–8 років, після чого верхній шар потрібно оновлювати. Через 15 років - ремонтувати основу. Україна ж роками відкладала ці роботи.

Фінансування впало до 10% потреби

Ситуацію ускладнює різке скорочення бюджету. За словами очільника агентства, у 2024 році на дороги виділили лише 12,6 млрд грн - це близько 10% від мінімальної потреби. До того ж 7–8 млрд із цієї суми Мінфін запланував на грудень, тобто фактично коштів зараз немає.

"Частину робіт виконуватимемо в межах наявного фінансування, частину – з відтермінуванням платежів підрядникам… будемо залазити в борги перед підрядниками", - зазначає Сухомлин.

Він додає, що близько 65% фінансування спрямовують у прифронтові регіони, тому ресурси на центральні траси обмежені.

Коли почнуть латати ями

За словами очільника агенства, аварійний ремонт стартує лише після стабільного потепління.

"Для якісного укладання асфальту потрібна температура щонайменше +5…+10 градусів протягом тижня-двох", - наголошує він.

Тож, якщо березень буде холодним, водіям доведеться ще місяць об’їжджати вибоїни.

Чи можна було цього уникнути

Сухомлин наголошує, що країни з повним фінансуванням утримання доріг не стикаються з такими масштабними руйнуваннями. Україні потрібно щонайменше 60–70 млрд грн щороку лише на профілактику - латання тріщин і дрібних вибоїн.

Щодо ідеї спрямувати кошти з обслуговування кредитів "Укравтодору" на ремонт, він відповів однозначно: "Дефолт за ними не вирішить проблему ремонту доріг, але заблокує зовнішнє фінансування країни".

Дороги в Україні - останні новини для водіїв

Нагадаємо, в Україні розглядають можливість відкриття першої платної дороги. Перший платний автобан хочуть відкрити від Ковеля до пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Польщею. Розглядаються саме дороги, які ведуть до пунктів пропуску.

Як писав раніше Главред, питання відновлення технічного огляду для приватних автомобілів періодично з’являється у публічному просторі, однак реальних рішень досі немає.

Адвокат Вадим Володарський у коментарі наголосив, що у нинішніх умовах держава навряд чи буде займатися цим питанням, адже воно може лише посилити напругу в суспільстві без відчутного позитивного ефекту для безпеки дорожнього руху.

Вас може зацікавити:

Про джерело: Українська правда

Українська правда — українське суспільно-політичне інтернет-ЗМІ, яке заснував Георгій Гонгадзе у квітні 2000 року. Після смерті Гонгадзе у вересні 2000 року редакцію очолила співзасновниця видання Олена Притула, яка залишалась головним редактором "Української правди" до 2014 року, поки не передала посаду Севгіль Мусаєвій. У травні 2021 року новим власником видання став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

дороги Житомирська область
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія вимагає не лише території: в Кремлі виставили ультиматум Україні і НАТО

Росія вимагає не лише території: в Кремлі виставили ультиматум Україні і НАТО

18:39Війна
Долар і євро стрімко полетіли вниз: свіжий курс валют на 20 лютого

Долар і євро стрімко полетіли вниз: свіжий курс валют на 20 лютого

17:21Економіка
Чи закінчить РФ війну в 2026 році: розвідка Європи розкрила задум Кремля

Чи закінчить РФ війну в 2026 році: розвідка Європи розкрила задум Кремля

16:42Світ
Реклама

Популярне

Більше
Ім'я, що підкорило СРСР: чому його носили мільйони радянських жінок

Ім'я, що підкорило СРСР: чому його носили мільйони радянських жінок

Карта Deep State онлайн за 19 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 19 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 19 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 19 лютого (оновлюється)

Години відключень змінилися: оновлений графік для Дніпра та області на 19 лютого

Години відключень змінилися: оновлений графік для Дніпра та області на 19 лютого

Проросте навіть старе насіння перцю – сільський метод, перевірений часом

Проросте навіть старе насіння перцю – сільський метод, перевірений часом

Останні новини

18:39

Росія вимагає не лише території: в Кремлі виставили ультиматум Україні і НАТО

18:32

Милозвучний синонім до слова "туалет": як українською висловитися більш красиво

18:20

Давали шанс 5%: всупереч прогнозам лікарів жінка в 50 років народила трійнят

17:58

За крок до весни: яку погоду для Дніпра принесуть останні вихідні зими

17:47

Перевірки та аудити Кабміну, попри доручення Зеленського, й досі оминули "Укрзалізницю" та її наглядову раду з Лещенком

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:31

В Україні перестане працювати "Резерв+" - в Міноборони зробили заяву

17:28

Три знаки зодіаку входять в щасливу "білу смугу" життя - хто вони

17:21

Долар і євро стрімко полетіли вниз: свіжий курс валют на 20 лютого

16:51

Що люди найчастіше говорять на смертному одрі: зізнання медсестриВідео

Реклама
16:42

Чи закінчить РФ війну в 2026 році: розвідка Європи розкрила задум Кремля

16:39

Офшори, $112 млн і "чорна бухгалтерія": розкрито роль Галущенка в справі "Мідас"Відео

16:37

Жахливі ями на трасі Київ - Чоп на Житомирщині: стало відомо, коли їх залатають

16:35

Чому в СРСР стіни фарбували лише до половини: справжня причина здивує

16:27

Поважний чоловік: Нікітюк вперше показала обличчя сина

15:40

Через два місяці після смерті: стало відомо, від чого помер зірка "Кримінального чтива"

15:40

Що насправді означають чорні плями на пекінській капусті: чи можна її їсти

15:13

Морози до -14 і потепління: синоптик назвала точну дату прогріву України

15:12

Більше ніж у Маска: дівчина стала найбагатшою у світі, але є нюанс

14:54

Прихована загроза: 12 речей, які категорично не можна купувати в секонд‑хенді

14:51

В ЗСУ назвали кінцеву ціль контрнаступу на стратегічному напрямку

Реклама
14:34

Справжній стрибок цін: в Україні подорожчав популярний продукт

14:11

Вірус атакував нардепів: названо причину захворюваності парламентарів

14:05

Не кури і не качки: що реально вигідно тримати в селі

13:55

Чому Лікарська ковбаса отримала таку назву і для чого її насправді створили

13:44

Насичує на пів дня, а готується 15 хвилин: дуже простий рецепт сніданку

13:34

У США помер молодий 25-річний репер

13:30

Навіть комуналку не платить: жінка придумала, як заощадити на житлі

13:05

Дівчинка сіла за піаніно і через хвилину всі були вражені - що вона зробила

12:59

Путіністка Успенська молиться за свою дочку: що з нею сталося

12:54

ЄС вимагатиме від РФ вивести війська з Придністров'я та Абхазії - ЗМІ

12:20

Брата короля Великої Британії принца Ендрю заарештували: що відомо

12:11

Вчені пробурили лід на 228 метрів: що вони там знайшлиВідео

12:11

З кордону на прорив тилу ЗСУ: в ДПСУ попередили про нову загрозу на фронті

11:58

Що вигідніше за лохину в 2026 році: поради фермерів

11:57

Яким буде березень-2026 в Одесі: прогноз погоди на перший місяць весни

11:49

"Сніг з дощем": у Харкові оголосили I рівень небезпеки

11:46

Хіт весни: Андре Тан назвав трендові фасони блузок на весну

11:40

Вівчарка вперше побачила кошеня: господиня не була готова до її реакціїВідео

11:24

Михайло Поплавський: культурна стратегія тривалістю 30 років актуально

11:22

Дві маріонетки РФ: чи небезпечний для України ультиматум Угорщини і Словаччини

Реклама
11:13

Чому у котів зіниці як у рептилій: як насправді працює їхній зір

10:51

"Гірка правда": Мерц про перспективи закінчення війни

10:45

РФ готує масовану атаку на Київ і область: які цілі намітив ворог

10:44

Китайський гороскоп на завтра 20 лютого: Кроликам - образа, Драконам - невдачі

10:20

"Обережний оптимізм": ЗМІ дізналися про прогрес у переговорах щодо перемир'я

09:54

США не хочуть участі України на офіційних зустрічах саміту НАТО - Politico

09:51

Карта Deep State онлайн за 19 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:44

Тисячі людей без тепла і води: РФ завдала удару по найбільшій котельні ЛозовоїФото

09:34

Мати вкрала 4 мільйони у сина, поки той був у полоні, і втекла за кордонВідео

09:33

"Найстрашніше": чому Лорак і Повалій зрадили Україну насправді

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти