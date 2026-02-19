Чи закінчить РФ війну в 2026 році: розвідка Європи розкрила задум Кремля

Європейські розвідники песимістично налаштовані щодо закінчення війни в Україні до кінця року.

Донбас не вирішить стратегічних завдань

Росія прагне розділити переговорний процес на два треки

Європейські розвідслужби скептично оцінюють перспективи припинення війни вУкраїні в 2026 році, незважаючи на заяви президента США Дональда Трампа про те, що мирна угода нібито "досить близька". Про це повідомляє Reuters зпосиланням на бесіди з керівниками п'яти європейських спецслужб.

"Театр переговорів"

За інформацією видання, джерела на умовах анонімності заявили, що Москва не зацікавлена в швидкому завершенні війни. Четверо з п'яти співрозмовників вважають, що Росія використовує контакти з США для просування теми пом'якшення санкцій і укладення вигідних економічних угод. Один з керівників спецслужби охарактеризував недавній раунд переговорів у Женеві як "театр переговорів".

Журналісти відзначають, що такі оцінки демонструють серйозні розбіжності в поглядах між європейськими столицями і Білим домом, який, за даними Києва, розраховує досягти угоди до червня.

"Росія не прагне до мирної угоди. Вона домагається своїх стратегічних цілей, і вони не змінилися", - заявив одне з джерел.

Серед цих цілей, за його словами, - усунення президента України Володимира Зеленського і перетворення країни на "нейтральну" буферну зону для Заходу.

Інший представник розвідки підкреслив, що Москва не відчуває гострої необхідності в терміновому мирі, а її економіка, за його оцінкою, не перебуває на межі краху.

Донбас не вирішить стратегічних завдань

Коментуючи територіальне питання, одне з джерел зазначило: навіть якщо Росія отримає повний контроль над Донецькою областю, це може задовольнити її тактично, але не забезпечить головну мету - зміну прозахідного керівництва в Києві.

Ще один співрозмовник додав, що припущення про те, ніби поступка Донецької області автоматично призведе до швидкого миру, є помилковим. На його думку, після цього Москва може висунути нові вимоги.

Санкції та економічні розрахунки

Два джерела стверджують, що Росія прагне розділити переговорний процес на два треки: один - щодо війни в Україні, другий - щодо двосторонніх економічних домовленостей з США, включаючи можливе послаблення санкцій.

Раніше Зеленський, посилаючись на дані розвідки, заявляв, що американська і російська сторони обговорювали масштабну угоду про співпрацю на суму до 12 трильйонів доларів, нібито запропоновану російським представником Кирилом Дмитрієвим.

За словами одного з європейських чиновників, подібна ініціатива може бути розрахована як на інтерес Трампа, так і на російських олігархів, чиї позиції ослабли через санкційний тиск. При цьому джерело підкреслило, що російське суспільство залишається досить стійким до економічних труднощів.

Водночас інший представник розвідки попередив: вже в другій половині 2026 року Росія може зіткнутися з досить серйозними фінансовими ризиками.

Переговори буксують: погляд експерта

Політолог Володимир Горбач вважає, що нинішні контакти між Україною, Росією і США залишаються скоріше формальністю і не призводять до конкретних результатів. За його оцінкою, просування вперед гальмують вузький формат переговорів і недостатньо високий рівень учасників.

Аналітик вважає, що реальні зрушення можливі лише за збігу низки умов: ослаблення позицій Росії, посилення міжнародного тиску і появи готовності до взаємних поступок. До цього, прогнозує він, серйозного прогресу чекати не варто — принаймні, до весни 2026 року.

Мирні переговори в Женеві - що відомо

Як писав Главред, 17-18 лютого в Женеві пройшли тристоронні переговори між США, Україною і РФ.

Глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що розмова була "непростою, але важливою". За його словами, українська команда готується до продовження зустрічей вже найближчим часом.

За даними The New York Times, сторони намагалися знайти рішення щодо контролю над Донбасом. Зокрема, Україна і Росія обговорили можливість створення демілітаризованої зони на Донбасі, яка не буде контролюватися жодною зі сторін.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на переговорах сторони просунулися в питаннях військового напрямку. Однак у політичних питаннях - зокрема в тому, що стосується Донбасу - у всіх сторін різна позиція.

За словами Зеленського, Росія пропонує Україні самостійно вийти з Донбасу, після чого війна нібито закінчиться. Однак Київ не може на це піти і не буде юридично визнавати території російськими.

Зеленський також повідомив, що новий раунд переговорів відбудеться в Швейцарії.

