Долар і євро стрімко полетіли вниз: свіжий курс валют на 20 лютого

Українська валюта несподівано зміцнила позиції.

Курс валют на п'ятницю / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтесь:

Яким буде офіційний курс валют 20 лютого

Чи подорожчали долар, євро та злотий

На п'ятницю, 20 лютого, Національний банк України відчутно посилив гривню відносно основних іноземних валют. Долар, євро та польський злотий продемонстрували ріст. Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Курс долара на 20 лютого

На п'ятницю офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 43,27 гривні за долар. Таким чином долар послабив свої позиції на 2 копійки порівняно з попереднім днем.

Курс євро на 20 лютого

Євро ще більш відчутно здав позиції. Офіційний курс європейської валюти на п'ятницю встановлено на рівні 50,92 гривні за один євро, тобто гривня зміцніла одразу на 34 копійки.

Курс злотого на 20 лютого

НБУ знизив курс польського злотого до гривні на 20 лютого порівняно з 19 лютого на 9 копійок - до 12,06 гривні.

Що буде з курсом валют впродовж тижня - думка експерта

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що у середині лютого навряд чи будуть різкі курсові рухи.

За його словами, валютний ринок переходить до фази відносної рівноваги.

Він вважає, що впродовж тижня долар коливатиметься у межах 42,75-43,25 гривень на міжбанку та 42,5-43,5 гривень на готівковому ринку. Водночас євро коштуватиме від 50 до 52 гривень як і на міжбанку, так і на готівковому ринку.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, економіст Олександр Хмелевський заявляв, що попит на валюту в Україні в лютому не очікується високим. За його словами, курс гривні до іноземних валют у лютому 2026 року буде відносно стабільним.

Президент Асоціації українських банків Андрій Дубас говорив, що гривня зберігає відносну стабільність до долара, але слабшає щодо євро через глобальні чинники. У лютому ключову роль на курс валют відіграватимуть дії НБУ та ситуація на світових ринках.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

