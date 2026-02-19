Морози до -14 і потепління: синоптик назвала точну дату прогріву України

З 23 лютого в більшості областей України почнеться зміна погоди.

З 23 лютого в більшості областей України почнеться зміна погоди / фото: ua.depositphotos.com

Прогноз погоди від Наталії Діденко

Прогноз погоди від Укргідрометцентр

У п'ятницю, 20 лютого, в Україні збережеться морозна погода, місцями очікується сніг, але вже з 23 лютого почнеться потепління. Про це повідомила синоптик Наталка Диденко.

За її прогнозом, в ніч на 20 лютого температура повітря в Україні становитиме -6... -12 градусів, на півночі похолодає до -14 градусів, а в південній частині очікується 0-3 градуси морозу.

Протягом дня в п'ятницю стовпчики термометрів показуватимуть -2... -5 градусів, в південних областях повітря прогріється до +1... +6 градусів.

Сніг прогнозують в центральних областях і на сході країни. На решті території істотних опадів не передбачається.

У Києві 20 лютого опадів не очікується. Вночі температура знизиться до -10 градусів, вдень буде близько -2 градусів.

Синоптик також зазначила, що ночі суботи та неділі залишатимуться морозними - до -12... -15 градусів.

"А вже з 23 лютого в більшості областей України почнеться явна зміна повітряної маси на істотно теплішу", - зазначила Диденко.

Про особу: Наталія Диденко Наталія Диденко - український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Диденко", пише Вікіпедія.

У п'ятницю, 20 лютого, в Закарпатті, Прикарпатті, в більшості центральних і східних областях прогнозуються помірні опади, переважно у вигляді снігу. У північних областях - місцями невеликий сніг, на решті території без опадів. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 4-10° морозу, на півночі країни до мінус 15°, вдень 1-6° морозу, в Закарпатті, на півдні та південному сході країни вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 1-7° тепла, в Криму до плюс 12°.

Фото: meteo.gov.ua

У суботу, 21 лютого, на півдні та південному сході країни - сніг з дощем, на решті території без опадів. Температура вночі 12-18° морозу, вдень 3-8° морозу; на Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі 2-9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у Криму вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

Фото: meteo.gov.ua

У неділю, 22 лютого, без опадів, лише вночі на заході та на крайньому півдні країни невеликий сніг; температура вночі 7-13° морозу, на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині та Харківщині до 16° морозу, вдень 1-6° морозу, на заході, півдні та південному сході країни вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

Про джерело: Укргідрометцентр Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Він входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі і на кілька днів вперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, але і по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

