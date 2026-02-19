Спецпільг для українців в Польщі більше не буде: який важливий закон підписав Навроцький

Навроцький зазначив, що підписаний ним закон припиняє інтервенційну допомогу і запроваджує системні принципи.

Українці в Польщі втратять пільги / Колаж: Главред, фото: wikipedia, ua.depositphotos.com

Польща згортатиме спецмеханізми допомоги українцям і переходить до загальної системи захисту

Пільги та медична допомога будуть обмежені, ключовим стане статус PESEL UKR

Перехідні правила діятимуть до 2027 року

Президент Польщі Кароль Навроцький затвердив закон, який поступово ліквідує дію спеціальної "спецустави" для українських біженців, запровадженої у 2022 році. Документ передбачає перехід до єдиної системи тимчасового захисту для всіх іноземців та суттєво змінює правила перебування, соціальної підтримки й доступу до послуг для громадян України.

У зверненні, опублікованому Канцелярією президента, Навроцький заявив, що ухвалення документа стало результатом послідовної позиції влади, пише PAP.

"Підписання цього документа показує, що послідовність у діях має сенс… Це доводить, що твердість приносить результати", - наголосив він.

Президент підкреслив, що Польща й надалі підтримує Україну у протистоянні російській агресії, але водночас завершує період "безумовних привілеїв" для біженців.

"Сьогодні я виконую це зобов'язання", - заявив Навроцький.

Що змінює новий закон

Спецмеханізми допомоги замінюються загальною системою тимчасового захисту.

Статус PESEL UKR стає офіційним підтвердженням законного перебування; паперові документи замінять електронні картки DIIA та застосунок mObywatel.

Перебування українців, які втекли від війни, продовжується до 4 березня 2027 року.

Соціальні виплати та медична допомога будуть обмежені: повний доступ збережуть лише неповнолітні, працюючі особи, жертви насильства та інші вразливі групи.

Нереєстрація на PESEL UKR протягом 30 днів після в’їзду означатиме автоматичну втрату тимчасового захисту.

Підтримка у сфері проживання та харчування залишиться лише для осіб, яких неможливо перевести до стандартних механізмів без надмірних витрат.

Освітні пільги для українських учнів діятимуть до кінця поточного навчального року.

Максимальний термін тимчасового обмеження права на подання заяви про міжнародний захист збільшується з 60 до 120 днів.

Перехідний період

Документ передбачає поступове згортання надзвичайних рішень, зокрема завершення роботи Фонду допомоги, виконання зобов’язань BGK та продовження дії віз і документів до 2027 року. Закон набуде чинності 5 березня 2026 року.

Про джерело: PAP PAP - Polska Agencja Prasowa, Державне інформаційне агентство Республіки Польща. Є найбільшим інформаційним агентством у Польщі та основним джерелом інформації про події в країні та за кордоном для всіх засобів масової інформації та державних організацій. Основою діяльності агентства є пошук, обробка та публікація об'єктивної інформації, що всебічно висвітлює події в країні та світі, пише Вікіпедія.

