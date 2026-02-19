Спецпільг для українців в Польщі більше не буде: який важливий закон підписав Навроцький

Головне з новини:
- Польща згортатиме спецмеханізми допомоги українцям і переходить до загальної системи захисту
- Пільги та медична допомога будуть обмежені, ключовим стане статус PESEL UKR
- Перехідні правила діятимуть до 2027 року
Президент Польщі Кароль Навроцький затвердив закон, який поступово ліквідує дію спеціальної "спецустави" для українських біженців, запровадженої у 2022 році. Документ передбачає перехід до єдиної системи тимчасового захисту для всіх іноземців та суттєво змінює правила перебування, соціальної підтримки й доступу до послуг для громадян України.
У зверненні, опублікованому Канцелярією президента, Навроцький заявив, що ухвалення документа стало результатом послідовної позиції влади, пише PAP.
"Підписання цього документа показує, що послідовність у діях має сенс… Це доводить, що твердість приносить результати", - наголосив він.
Президент підкреслив, що Польща й надалі підтримує Україну у протистоянні російській агресії, але водночас завершує період "безумовних привілеїв" для біженців.
"Сьогодні я виконую це зобов'язання", - заявив Навроцький.
Що змінює новий закон
- Спецмеханізми допомоги замінюються загальною системою тимчасового захисту.
- Статус PESEL UKR стає офіційним підтвердженням законного перебування; паперові документи замінять електронні картки DIIA та застосунок mObywatel.
- Перебування українців, які втекли від війни, продовжується до 4 березня 2027 року.
- Соціальні виплати та медична допомога будуть обмежені: повний доступ збережуть лише неповнолітні, працюючі особи, жертви насильства та інші вразливі групи.
- Нереєстрація на PESEL UKR протягом 30 днів після в’їзду означатиме автоматичну втрату тимчасового захисту.
- Підтримка у сфері проживання та харчування залишиться лише для осіб, яких неможливо перевести до стандартних механізмів без надмірних витрат.
- Освітні пільги для українських учнів діятимуть до кінця поточного навчального року.
- Максимальний термін тимчасового обмеження права на подання заяви про міжнародний захист збільшується з 60 до 120 днів.
Перехідний період
Документ передбачає поступове згортання надзвичайних рішень, зокрема завершення роботи Фонду допомоги, виконання зобов’язань BGK та продовження дії віз і документів до 2027 року. Закон набуде чинності 5 березня 2026 року.
Українці за кордоном - останні новини
У Чехії заговорили про можливий перегляд закону lex Ukraine, який регулює перебування українських біженців. Новообраний голова Палати депутатів і лідер руху "Свобода і пряма демократія" Томіо Окамура заявив, що діючі правила нібито створюють ризики для безпеки держави і вимагають істотного оновлення.
У партії канцлера Німеччини пропонують посилити міграційну політику, в тому числі щодо українських чоловіків. Тих з них, хто придатний до служби, пропонують відправляти на батьківщину. Відповідні вимоги викладені в проекті рішення ХСС для зимової наради партії, яка скоро відбудеться в монастирі Зеон в Баварії.
Міністерство внутрішньої безпеки США вводить новий обов'язковий імміграційний збір у розмірі 1000 доларів для осіб, яким надають або продовжують гуманітарний дозвіл на перебування в США. Нові правила почали діяти з 16 жовтня 2025 року.
Про джерело: PAP
PAP - Polska Agencja Prasowa, Державне інформаційне агентство Республіки Польща. Є найбільшим інформаційним агентством у Польщі та основним джерелом інформації про події в країні та за кордоном для всіх засобів масової інформації та державних організацій. Основою діяльності агентства є пошук, обробка та публікація об'єктивної інформації, що всебічно висвітлює події в країні та світі, пише Вікіпедія.
