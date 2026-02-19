Рус
Спецпільг для українців в Польщі більше не буде: який важливий закон підписав Навроцький

Дар'я Пшеничник
19 лютого 2026, 22:25
Навроцький зазначив, що підписаний ним закон припиняє інтервенційну допомогу і запроваджує системні принципи.

Кароль Навроцкий
Українці в Польщі втратять пільги / Колаж: Главред, фото: wikipedia, ua.depositphotos.com

Головне з новини:

  • Польща згортатиме спецмеханізми допомоги українцям і переходить до загальної системи захисту
  • Пільги та медична допомога будуть обмежені, ключовим стане статус PESEL UKR
  • Перехідні правила діятимуть до 2027 року

Президент Польщі Кароль Навроцький затвердив закон, який поступово ліквідує дію спеціальної "спецустави" для українських біженців, запровадженої у 2022 році. Документ передбачає перехід до єдиної системи тимчасового захисту для всіх іноземців та суттєво змінює правила перебування, соціальної підтримки й доступу до послуг для громадян України.

У зверненні, опублікованому Канцелярією президента, Навроцький заявив, що ухвалення документа стало результатом послідовної позиції влади, пише PAP.

"Підписання цього документа показує, що послідовність у діях має сенс… Це доводить, що твердість приносить результати", - наголосив він.

Президент підкреслив, що Польща й надалі підтримує Україну у протистоянні російській агресії, але водночас завершує період "безумовних привілеїв" для біженців.

"Сьогодні я виконую це зобов'язання", - заявив Навроцький.

Що змінює новий закон

  • Спецмеханізми допомоги замінюються загальною системою тимчасового захисту.
  • Статус PESEL UKR стає офіційним підтвердженням законного перебування; паперові документи замінять електронні картки DIIA та застосунок mObywatel.
  • Перебування українців, які втекли від війни, продовжується до 4 березня 2027 року.
  • Соціальні виплати та медична допомога будуть обмежені: повний доступ збережуть лише неповнолітні, працюючі особи, жертви насильства та інші вразливі групи.
  • Нереєстрація на PESEL UKR протягом 30 днів після в’їзду означатиме автоматичну втрату тимчасового захисту.
  • Підтримка у сфері проживання та харчування залишиться лише для осіб, яких неможливо перевести до стандартних механізмів без надмірних витрат.
  • Освітні пільги для українських учнів діятимуть до кінця поточного навчального року.
  • Максимальний термін тимчасового обмеження права на подання заяви про міжнародний захист збільшується з 60 до 120 днів.

Перехідний період

Документ передбачає поступове згортання надзвичайних рішень, зокрема завершення роботи Фонду допомоги, виконання зобов’язань BGK та продовження дії віз і документів до 2027 року. Закон набуде чинності 5 березня 2026 року.

Українці за кордоном - останні новини

У Чехії заговорили про можливий перегляд закону lex Ukraine, який регулює перебування українських біженців. Новообраний голова Палати депутатів і лідер руху "Свобода і пряма демократія" Томіо Окамура заявив, що діючі правила нібито створюють ризики для безпеки держави і вимагають істотного оновлення.

У партії канцлера Німеччини пропонують посилити міграційну політику, в тому числі щодо українських чоловіків. Тих з них, хто придатний до служби, пропонують відправляти на батьківщину. Відповідні вимоги викладені в проекті рішення ХСС для зимової наради партії, яка скоро відбудеться в монастирі Зеон в Баварії.

Міністерство внутрішньої безпеки США вводить новий обов'язковий імміграційний збір у розмірі 1000 доларів для осіб, яким надають або продовжують гуманітарний дозвіл на перебування в США. Нові правила почали діяти з 16 жовтня 2025 року.

Про джерело: PAP

PAP - Polska Agencja Prasowa, Державне інформаційне агентство Республіки Польща. Є найбільшим інформаційним агентством у Польщі та основним джерелом інформації про події в країні та за кордоном для всіх засобів масової інформації та державних організацій. Основою діяльності агентства є пошук, обробка та публікація об'єктивної інформації, що всебічно висвітлює події в країні та світі, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

беженцы Польща
