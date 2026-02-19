Відключення за новим сценарієм: свіжі графіки для Дніпропетровщини на 20 лютого

На Дніпропетровщині вимикатимуть світло за чергами ДТЕК, ЦЕК та спеціальними графіками Павлограду.

Про головне:

20 лютого у Дніпропетровській області та більшості регіонів України вводять відключення електроенергії

Графіки різняться для абонентів ДТЕК, ЦЕК та Павлограду із окремими чергами

Мета обмежень — збалансувати навантаження та стабілізувати електромережу

У п’ятницю, 20 лютого, у Дніпрі та Дніпропетровська область та більшості регіонів України запровадять обмеження споживання електроенергії. Графіки відключень діятимуть протягом усієї доби.

Про це повідомляється на сайті Yasno. За оприлюдненою інформацією, у четвер електропостачання для всіх черг споживачів вимикатимуть від двох до чотирьох разів на день.

Енергетики закликають жителів регіону заздалегідь перевіряти актуальні графіки та планувати використання електроприладів з урахуванням можливих перерв у живленні.

Графіки відключень для абонентів ДТЕК

Черга 1.1 00:00 - 02:30, 06:00 - 11:00, 16:30 - 21:00

Черга 1.2 00:00 - 02:30, 06:00 - 13:00, 16:30 - 21:00

Черга 2.1 06:00 - 13:00, 16:00 - 23:30

Черга 2.2 06:00 - 13:00, 16:30 - 23:30

Черга 3.1 00:00 - 02:30, 09:30 - 16:30, 20:00 - 24:00

Черга 3.2 00:00 - 02:30, 09:30 - 16:30, 20:00 - 24:00

Черга 4.1 00:00 - 06:00, 09:30 - 16:30, 20:00 - 23:30

Черга 4.2 00:00 - 06:00, 09:30 - 14:00, 20:00 - 23:30

Черга 5.1 02:30 - 06:00, 08:00 - 09:30, 13:00 - 20:00, 23:30 - 24:00

Черга 5.2 02:30 - 06:00, 08:00 - 09:30, 14:00 - 20:00, 23:30 - 24:00

Черга 6.1 02:30 - 09:30, 13:00 - 20:00, 23:30 - 24:00

Черга 6.2 02:30 - 09:30, 13:00 - 20:00, 23:30 - 24:00

Детальну інформацію щодо часу відключень за конкретною адресою мешканці Дніпра можуть отримати через спеціальну форму пошуку на офіційному сайті ДТЕК.

Графіки відключень для абонентів ЦЕК

Черга 1.1: 00:00-02:30, 06:00-13:00, 16:30-21:00

Черга 1.2: 00:00-02:30, 06:00-13:00, 16:30-21:00

Черга 2.1: 00:00-02:30, 08:00-11:00, 16:30-23:30

Черга 2.2: 00:00-02:30, 08:00-13:00, 16:30-23:30

Черга 3.1: 02:30-06:00, 09:30-16:30, 20:00-24:00

Черга 3.2: 02:30-06:00, 09:30-16:30, 20:00-24:00

Черга 4.1: 00:00-02:30, 09:30-16:30, 20:00-24:00

Черга 4.2: 00:00-02:30, 09:30-16:30, 20:00-24:00

Черга 5.1: 02:30-09:30, 13:00-20:00, 23:30-24:00

Черга 5.2: 02:30-09:30, 16:00-20:00, 23:30-24:00

Черга 6.1: 02:30-09:30, 13:00-20:00

Черга 6.2: 02:30-09:30, 13:00-20:00

Графік для Павлограда

Окремо зазначається, що для жителів Павлоград, які тимчасово підпадають під інший режим електропостачання, діятимуть спеціальні черги з окремим графіком.

1 черга: 00:00 - 05:00; 10:00 - 15:00; 20:00 - 24:00.

2 черга:05:00 - 10:00; 15:00 - 20:00.

У компанії наголошують, що обмеження впроваджуються для стабілізації енергосистеми та збалансування навантаження.

Розташування "Пунктів незламності"

На Дніпропетровщині продовжують працювати "Пункти незламності", де жителі можуть отримати необхідну підтримку та свіжу інформацію. Адреси та графік роботи пунктів доступні на офіційному сайті обласної військової адміністрації.

Як раніше повідомляв Главред, у п’ятницю, 20 лютого, у більшості регіонів України будуть застосовуватися графіки погодинних відключень електроенергії та обмеження потужності для промислових споживачів. Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Також завтра, 20 лютого, в Запорізькій області діятимуть графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності. Про це повідомляє "Запоріжжяобленерго". Відключення електроенергії для черг і підчерг відбуватимуться відповідно до встановленого графіка з урахуванням 30 хвилин, необхідних на перемикання.

Крім того, українцям слід бути готовими до того, що відключення світла триватимуть щонайменше до початку весни, адже істотного поліпшення ситуації в енергосистемі до завершення зими не прогнозують. Про це повідомив співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Він наголосив, що поточний стан генерації та електромереж не дозволяє очікувати швидкого скасування обмежень.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

