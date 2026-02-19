Скільки насправді ще може воювати Кремль: аналітик розвінчав наратив про 'два роки'

За словами експерта, аналіз динаміки бойових дій і змін на фронті свідчить про поступове виснаження російських можливостей.

Чи здатна РФ воювати ще два роки / Колаж: Главред, фото: wikipedia, Владислав Селезнев/Facebook

Кремль просуває фейковий наратив про "готовність воювати ще два роки", щоб тиснути на Україну та Захід

Дані з фронту показують виснаження ресурсів РФ і падіння наступального потенціалу

Кремль активно намагається нав’язати Заходу та Україні думку про те, що російська армія нібито здатна воювати ще два роки. За оцінкою військового аналітика Владислава Селезньова, це елемент інформаційно‑психологічної операції, спрямованої на створення тиску на українське керівництво.

В ефірі "Київ 24" він пояснив, що поява подібних матеріалів у європейських медіа не випадкова. За його словами, Москва намагається компенсувати реальні проблеми армії та економіки інформаційними маніпуляціями.

"Зважаючи на те, що останнім часом у провідних європейських медіа з’являються заяви про готовність Путіна воювати ще ледь не два роки, це виглядає як спланована інформаційно-психологічна операція", - зазначив Селезньов.

Аналітик наголошує, що реальна картина на фронті демонструє поступове виснаження російських можливостей. Він підкреслює, що темпи наступу РФ знижуються, а економічні проблеми лише посилюються. За його словами, російська оборонна промисловість працює на межі, а мобілізаційний ресурс не здатен компенсувати втрати.

Селезньов звертає увагу, що зміни на карті бойових дій свідчать про втрату динаміки російських наступальних операцій.

"Якщо подивитися на карту та її динаміку, стає очевидно: ворог поступово втрачає свій наступальний потенціал. Масштабних змін на полі бою, які могли б кардинально змінити ситуацію на користь РФ, не відбувається. Російська економіка входить у стадію стагнації, а фізичних ресурсів для підтримання високої інтенсивності війни вистачить максимум на найближчі шість місяців", - наголосив він.

Попри це, експерт застерігає, що недооцінювати противника не можна. Росія продовжує шукати способи впливати на ситуацію як на полі бою, так і в інформаційному просторі, намагаючись створити ілюзію стратегічної переваги.

Проєкт мирного плану США / Інфографіка: Главред

Мирні переговори в Женеві - що відомо

Як писав Главред, 17-18 лютого в Женеві пройшли тристоронні переговори між США, Україною і РФ.

Глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що розмова була "непростою, але важливою". За його словами, українська команда готується до продовження зустрічей вже найближчим часом.

За даними The New York Times, сторони намагалися знайти рішення щодо контролю над Донбасом. Зокрема, Україна і Росія обговорили можливість створення демілітаризованої зони на Донбасі, яка не буде контролюватися жодною зі сторін.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на переговорах сторони просунулися в питаннях військового напрямку. Однак у політичних питаннях - зокрема в тому, що стосується Донбасу - у всіх сторін різна позиція.

За словами Зеленського, Росія пропонує Україні самостійно вийти з Донбасу, після чого війна нібито закінчиться. Однак Київ не може на це піти і не буде юридично визнавати території російськими.

Зеленський також повідомив, що новий раунд переговорів відбудеться в Швейцарії.

Про персону: Владислав Селезньов Владислав Селезньов - український військовий експерт, журналіст. Полковник Збройних сил України. До окупації Криму країною-агресором Росією працював начальником кримського медіа-центру Міністерства оборони України. Коли Кримський півострів захопили російські окупанти, залишився вірним українській присязі і переїхав до Києва. Після початку АТО на Донбасі в 2014 році був призначений керівником пресцентру оперативного штабу Антитерористичної операції на сході України. У період з листопада 2014 по 2017 рік - начальник пресслужби Генерального штабу Збройних сил України. Наприкінці 2017 року звільнився з ЗСУ у зв'язку із завершенням контракту.

