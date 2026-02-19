Справжній стрибок цін: в Україні подорожчав популярний продукт

Українцям пояснили, що спровокувало підвищення цін на базовий овоч.

Чому в Україні дорожчає картопля / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що повідомили аналітики:

Картопля в Україні дорожчає

Причиною подорожчання популярного овоча стало скорочення запасів в сховищах

Ціни на картоплю піднялися майже до 15 гривень за кілограм

З першого дня поточного тижня на внутрішньому ринку України почала дорожчати картопля. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit, які відслідкували цю нову тенденцію.

Виробники стверджують, що головною причиною подорожчання картоплі є те, що запаси якісної картоплі у сховищах поступово скорочуються. Картоплю пропонують до продажу в діапазоні 7-14 гривень за кілограм.

Ціна коливається в залежності від якості, сорту та обсягів запропонованих партій продукції. В середньому, нові ціни на 17% вищі, ніж тижнем раніше.

"Головною причиною збільшення інтересу до закупівель, на думку експертів, стало загальне скорочення пропозиції картоплі у місцевих господарствах. Справа в тому, що багато виробників, які не мають потужностей для тривалого зберігання, завершили продаж своєї продукції ще до Нового року", - пишуть аналітики.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Інфографіка: Главред

Як удари РФ по енергетиці впливають на ріст цін на продукти

Главред писав, що за словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тараса Висоцького, через удари Росії по енергосистемі України, продукти у магазинах постійно дорожчають.

Російські обстріли впливають на собівартість виробництва, тому підприємства підвищують втрати, які поступово закладають у ціну. При цьому, про різке здорожчання продуктів в Україні наразі мова не йде.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у супермаркетах підвищилися ціни на один із базових продуктів - олію. У порівнянні з середньомісячними показниками за січень поточного року у лютому вона коштує дорожче.

Напередодні стало відомо, що в Україні розпочався продаж тепличних огірків нового обороту. Ціни на вітчизняні овочі наразі неочікувано вищі за імпортні огірки.

Раніше повідомлялося, що в супермаркетах знизилися ціни на сезонні зимові фрукти. Мова йде про апельсини і мандарини, які подешевшали на декілька гривень за кілограм.

