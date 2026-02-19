Рус
Через два місяці після смерті: стало відомо, від чого помер зірка "Кримінального чтива"

Анна Підгорна
19 лютого 2026, 15:40
Пітер Грін був оголошений мертвим 12 грудня.
Пітер Грін
Пітер Грін причина смерті - чому помер зірка Кримінального чтива / колаж: Главред, фото: pexels.com, imdb.com

  • Про обставини смерті Пітера Гріна
  • Яка офіційна причина смерті артиста

12 грудня 2025 року американський актор Пітер Грін, зірка фільмів "Маска" і "Кримінальне чтиво", був знайдений мертвим у своїй квартирі в Нижньому Іст-Сайді, Нью-Йорк, з "видимими пошкодженнями на тілі". Йому було 60 років. Смерть підтвердив менеджер артиста Грегг Едвардс.

Два місяці по тому стала відома офіційна причина смерті Гріна. Її повідомив виданню Daily Mail глава бюро судово-медичної експертизи Нью-Йорка.

Пітер Грін помер від вогнепального поранення лівої пахвової западини. Куля пошкодила плечову артерію. Смерть актора офіційно визнана нещасним випадком.

Пітер Грін
Пітер Грін причина смерті - чому помер зірка Кримінального чтива / фото: imdb.com

Раніше Главред розповідав, що вдова Оззі Осборна задумала воскресити покійного музиканта. Таким чином Шерон дасть можливість рок-артисту виходити на сцену знову і знову навіть після смерті.

Також бойфренд-гіпнотизер Дженніфер Еністон показав романтичні фото з акторкою. Джим Кертіс поділився з шанувальниками справжньою, негламурною стороною життя із зіркою.

Про персону: Пітер Грін

Пітер Грін — американський характерний актор, відомий втіленням негативних персонажів у фільмах. Найбільш примітні ролі — у кінострічках "Кримінальне чтиво" та "Маска".

Тисячі людей без тепла і води: РФ завдала удару по найбільшій котельні ЛозовоїФото

09:34

Мати вкрала 4 мільйони у сина, поки той був у полоні, і втекла за кордонВідео

09:33

"Найстрашніше": чому Лорак і Повалій зрадили Україну насправді

