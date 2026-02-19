Через два місяці після смерті: стало відомо, від чого помер зірка "Кримінального чтива"

Пітер Грін був оголошений мертвим 12 грудня.

Пітер Грін причина смерті - чому помер зірка Кримінального чтива / колаж: Главред, фото: pexels.com, imdb.com

Про обставини смерті Пітера Гріна

Яка офіційна причина смерті артиста

12 грудня 2025 року американський актор Пітер Грін, зірка фільмів "Маска" і "Кримінальне чтиво", був знайдений мертвим у своїй квартирі в Нижньому Іст-Сайді, Нью-Йорк, з "видимими пошкодженнями на тілі". Йому було 60 років. Смерть підтвердив менеджер артиста Грегг Едвардс.

Два місяці по тому стала відома офіційна причина смерті Гріна. Її повідомив виданню Daily Mail глава бюро судово-медичної експертизи Нью-Йорка.

Пітер Грін помер від вогнепального поранення лівої пахвової западини. Куля пошкодила плечову артерію. Смерть актора офіційно визнана нещасним випадком.

Пітер Грін причина смерті - чому помер зірка Кримінального чтива / фото: imdb.com

Про персону: Пітер Грін Пітер Грін — американський характерний актор, відомий втіленням негативних персонажів у фільмах. Найбільш примітні ролі — у кінострічках "Кримінальне чтиво" та "Маска".

