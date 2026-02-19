Матвієнко зізналася, як разом з Мірзояном врятувалася від розлучення

Коротко:
- Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян були на межі розлучення
- Артистка розповіла, що допомогло їм врятувати шлюб
Українські співаки Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян наступного року відсвяткують першу круглу річницю - 10 років від дня весілля. До офіційної церемонії пара кілька років жила разом.
Матвієнко не приховує: у її стосунках з Мірзояном були непрості часи. В інтерв'ю для Кременчуцької Газети Тоня розповіла, як їй та чоловікові вдалося врятувати шлюб від розлучення. Вона зазначила, що зберігати і підтримувати ніжні почуття один до одного протягом багатьох років буває дуже непросто.
"Навіть дуже міцні пари проходять через втому, нерозуміння, складні періоди. У нас з Арсеном це, напевно, був момент глибокого переосмислення, коли стаєш перед вибором: зруйнувати все або спробувати зберегти. Легко зламати сім'ю, але потім її вже неможливо зібрати такою, як була. Тому, коли в голові є усвідомлення, що сім'я – це справді найцінніше, ти починаєш інакше дивитися на багато речей. Тоді так склалися обставини, що ми були на відстані. Арсен був за кордоном, у мене теж робота. Цей час дав можливість подумати, побути окремо, почути себе. А потім почати все ніби знову. Головне, якщо ми вирішили йти далі, не згадувати про те, що було", - каже співачка.
Про персону: Тоня Матвієнко
Тоня Матвієнко (Антоніна Петрівна Гончар) - українська співачка, Заслужена артистка України (2021). Молодша донька співачки Ніни Матвієнко. Посіла друге місце в першому сезоні проєкту "Голос країни". Відома своїм оригінальним тембром голосу.
