Матвієнко зізналася, як разом з Мірзояном врятувалася від розлучення

"Легко зламати сім'ю", - зізнається Тоня Матвієнко.

Тоня Матвієнко чоловік - співачка зізналася, що зберегло її шлюб з Арсеном Мірзояном / колаж: Главред, фото: facebook.com/arsen.baburka

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян були на межі розлучення

Артистка розповіла, що допомогло їм врятувати шлюб

Українські співаки Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян наступного року відсвяткують першу круглу річницю - 10 років від дня весілля. До офіційної церемонії пара кілька років жила разом.

Матвієнко не приховує: у її стосунках з Мірзояном були непрості часи. В інтерв'ю для Кременчуцької Газети Тоня розповіла, як їй та чоловікові вдалося врятувати шлюб від розлучення. Вона зазначила, що зберігати і підтримувати ніжні почуття один до одного протягом багатьох років буває дуже непросто.

"Навіть дуже міцні пари проходять через втому, нерозуміння, складні періоди. У нас з Арсеном це, напевно, був момент глибокого переосмислення, коли стаєш перед вибором: зруйнувати все або спробувати зберегти. Легко зламати сім'ю, але потім її вже неможливо зібрати такою, як була. Тому, коли в голові є усвідомлення, що сім'я – це справді найцінніше, ти починаєш інакше дивитися на багато речей. Тоді так склалися обставини, що ми були на відстані. Арсен був за кордоном, у мене теж робота. Цей час дав можливість подумати, побути окремо, почути себе. А потім почати все ніби знову. Головне, якщо ми вирішили йти далі, не згадувати про те, що було", - каже співачка.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян з донькою / фото: facebook.com/arsen.baburka

Про персону: Тоня Матвієнко Тоня Матвієнко (Антоніна Петрівна Гончар) - українська співачка, Заслужена артистка України (2021). Молодша донька співачки Ніни Матвієнко. Посіла друге місце в першому сезоні проєкту "Голос країни". Відома своїм оригінальним тембром голосу.

