Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Матвієнко зізналася, як разом з Мірзояном врятувалася від розлучення

Анна Підгорна
19 лютого 2026, 22:59
22
"Легко зламати сім'ю", - зізнається Тоня Матвієнко.
Тоня Матвієнко, Арсен Мірзоян
Тоня Матвієнко чоловік - співачка зізналася, що зберегло її шлюб з Арсеном Мірзояном / колаж: Главред, фото: facebook.com/arsen.baburka

Коротко:

  • Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян були на межі розлучення
  • Артистка розповіла, що допомогло їм врятувати шлюб

Українські співаки Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян наступного року відсвяткують першу круглу річницю - 10 років від дня весілля. До офіційної церемонії пара кілька років жила разом.

Матвієнко не приховує: у її стосунках з Мірзояном були непрості часи. В інтерв'ю для Кременчуцької Газети Тоня розповіла, як їй та чоловікові вдалося врятувати шлюб від розлучення. Вона зазначила, що зберігати і підтримувати ніжні почуття один до одного протягом багатьох років буває дуже непросто.

відео дня

"Навіть дуже міцні пари проходять через втому, нерозуміння, складні періоди. У нас з Арсеном це, напевно, був момент глибокого переосмислення, коли стаєш перед вибором: зруйнувати все або спробувати зберегти. Легко зламати сім'ю, але потім її вже неможливо зібрати такою, як була. Тому, коли в голові є усвідомлення, що сім'я – це справді найцінніше, ти починаєш інакше дивитися на багато речей. Тоді так склалися обставини, що ми були на відстані. Арсен був за кордоном, у мене теж робота. Цей час дав можливість подумати, побути окремо, почути себе. А потім почати все ніби знову. Головне, якщо ми вирішили йти далі, не згадувати про те, що було", - каже співачка.

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян з дочкою
Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян з донькою / фото: facebook.com/arsen.baburka

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав про непросте дитинство Аліни Гросу. Українська співачка зізналася, що отримувала фізичне покарання від батьків, і розкрила причини.

Також український співак Melovin різко відреагував на зрив його концерту в Рівному. 17 лютого артист з міркувань безпеки був змушений скасувати виступ - перед його початком відбувся мітинг радикально налаштованої проти меншин групи людей.

Читайте також:

Про персону: Тоня Матвієнко

Тоня Матвієнко (Антоніна Петрівна Гончар) - українська співачка, Заслужена артистка України (2021). Молодша донька співачки Ніни Матвієнко. Посіла друге місце в першому сезоні проєкту "Голос країни". Відома своїм оригінальним тембром голосу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Тоня Матвієнко Арсен Мірзоян новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ визначила цілі для ударів балістикою - про які об'єкти йдеться

РФ визначила цілі для ударів балістикою - про які об'єкти йдеться

22:34Війна
Спецпільг для українців в Польщі більше не буде: який важливий закон підписав Навроцький

Спецпільг для українців в Польщі більше не буде: який важливий закон підписав Навроцький

22:25Світ
Вимикатимуть за графіком, але не всюди: хто залишиться зі світлом 20 лютого

Вимикатимуть за графіком, але не всюди: хто залишиться зі світлом 20 лютого

21:14Енергетика
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 19 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 19 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 19 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 19 лютого (оновлюється)

РФ готує масовану атаку на Київ і область: які цілі намітив ворог

РФ готує масовану атаку на Київ і область: які цілі намітив ворог

Гороскоп Таро на завтра, 20 лютого: Левам - нова подорож, Терезам - прощання

Гороскоп Таро на завтра, 20 лютого: Левам - нова подорож, Терезам - прощання

Китайський гороскоп на завтра 20 лютого: Кроликам - образа, Драконам - невдачі

Китайський гороскоп на завтра 20 лютого: Кроликам - образа, Драконам - невдачі

Последние новости

01:14

Почему СССР ставил "Лебединое озеро" во время трагедий: несподівана правда

00:51

Фанатки, на старт: Спайк із серіалу "Баффі — переможниця вампірів" завершує розлучення

00:17

"Доповідаю": відомий блогер мобілізувався до ЗСУ

19 февраля, четверг
23:53

Відключення за новим сценарієм: свіжі графіки для Дніпропетровщини на 20 лютого

23:49

Чому в паличках від Chupa Chups є дірка: геніальна інженерна ідея, яка рятує життя

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

23:41

Melovin висловився про екснареченого на тлі чуток про його невірність

22:59

Матвієнко зізналася, як разом з Мірзояном врятувалася від розлучення

22:34

РФ визначила цілі для ударів балістикою - про які об'єкти йдеться

22:25

Спецпільг для українців в Польщі більше не буде: який важливий закон підписав Навроцький

Реклама
22:08

Його хотів "Шахтар": "Полісся" за крок до підписання перспективного гравця

21:58

Як зварити яйця так, щоб вони моментально чистилися: проста хитрість

21:41

В Запорізькій області ввели нові графіки відключення світла на 20 лютого

21:20

Жир зникає за секунди: як відмити пластикові контейнери, щоб стали, як нові

21:14

Вимикатимуть за графіком, але не всюди: хто залишиться зі світлом 20 лютого

21:08

Фільми для яскравого кіновечора: 5 найкращих ролей Бенісіо дель Торо

20:35

Трамп прийняв рішення щодо санкцій проти Росії - опубліковано офіційний указ

20:31

6 місць у домі, які "з'їдають" сигнал Wi-Fi: де не можна встановлювати роутер

19:59

Амбіції проти реальності: як Путін загнав себе в глухий кут війни – The Economist

19:28

Скільки насправді ще може воювати Кремль: аналітик розвінчав наратив про "два роки"

19:23

В Україні посеред лісу знайшли "таємне місто" - науковці б'ють на сполохВидео

Реклама
19:21

Чому жінки у Середньовіччі повністю збривали брови: відповідь здивує багатьох

19:10

Як формується в РФ "лояльність суспільства до війни"?мнение

19:00

Секрет гармонії на грядках: що саджати разом, а що може зіпсувати урожайВидео

18:39

Росія вимагає не лише території: в Кремлі виставили ультиматум Україні і НАТО

18:32

Милозвучний синонім до слова "туалет": як українською висловитися більш красиво

18:20

Давали шанс 5%: всупереч прогнозам лікарів жінка в 50 років народила трійнят

17:58

За крок до весни: яку погоду для Дніпра принесуть останні вихідні зими

17:47

Перевірки та аудити Кабміну, попри доручення Зеленського, й досі оминули "Укрзалізницю" та її наглядову раду з Лещенком

17:31

В Україні перестане працювати "Резерв+" - в Міноборони зробили заяву

17:28

Три знаки зодіаку входять в щасливу "білу смугу" життя - хто вони

17:21

Долар і євро стрімко полетіли вниз: свіжий курс валют на 20 лютого

16:51

Що люди найчастіше говорять на смертному одрі: зізнання медсестриВидео

16:42

Чи закінчить РФ війну в 2026 році: розвідка Європи розкрила задум Кремля

16:39

Офшори, $112 млн і "чорна бухгалтерія": розкрито роль Галущенка в справі "Мідас"Видео

16:37

Жахливі ями на трасі Київ - Чоп на Житомирщині: стало відомо, коли їх залатають

16:35

Чому в СРСР стіни фарбували лише до половини: справжня причина здивує

16:27

Поважний чоловік: Нікітюк вперше показала обличчя сина

15:40

Через два місяці після смерті: стало відомо, від чого помер зірка "Кримінального чтива"

15:40

Що насправді означають чорні плями на пекінській капусті: чи можна її їсти

15:13

Морози до -14 і потепління: синоптик назвала точну дату прогріву України

Реклама
15:12

Більше ніж у Маска: дівчина стала найбагатшою у світі, але є нюанс

14:54

Прихована загроза: 12 речей, які категорично не можна купувати в секонд‑хенді

14:51

В ЗСУ назвали кінцеву ціль контрнаступу на стратегічному напрямку

14:34

Справжній стрибок цін: в Україні подорожчав популярний продукт

14:11

Вірус атакував нардепів: названо причину захворюваності парламентарів

14:05

Не кури і не качки: що реально вигідно тримати в селі

13:55

Чому Лікарська ковбаса отримала таку назву і для чого її насправді створили

13:44

Насичує на пів дня, а готується 15 хвилин: дуже простий рецепт сніданку

13:34

У США помер молодий 25-річний репер

13:30

Навіть комуналку не платить: жінка придумала, як заощадити на житлі

Новини Києва
Відключення опалення в КиєвіПогода в КиєвіКоли ситуація із світлом в Києві покращиться
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження дочки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти