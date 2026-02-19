Офшори, $112 млн і "чорна бухгалтерія": розкрито роль Галущенка в справі "Мідас"

Згідно з матеріалами НАБУ Галущенко причетний до схеми з отриманням неправомірної вигоди у сфері енергетики та діяв під псевдонімом "Сигізмунд".

https://glavred.net/ukraine/offshory-112-mln-i-chernaya-buhgalteriya-raskryta-rol-galushchenko-v-dele-midas-10742189.html Посилання скопійоване

В НАБУ розкрили роль Галущенка в справі "Мідас" - що відомо про "плівки Галущенка" / Колаж: Главред

Про що йдеться у матеріалі:

Як Галущенко отримував кошти з корупційних схем в енергетичному секторі

Скільки коштів вдалось виручити завдяки корупційній схемі

Яка роль Германа Галущенка у справі "Мідас"

Скільки коштів отримав конкретно Галущенко та на що він витрачав кошти

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) офіційно повідомили про підозру колишньому міністру енергетики й юстиції Герману Галущенку у межах резонансної справи "Мідас", у якій він фігурує під кодовим ім’ям "Сигізмунд".

За даними слідства, організована група залучала значні суми (понад $112 млн) через схеми з "відкатами" на контрактах держкомпаній, зокрема Енергоатому, легалізуючи отримані кошти через іноземні фонди та офшорні рахунки, а частину з них, йдеться про сімейні кошти Галущенка - нібито використано на навчання дітей та інші особисті потреби.

відео дня

Ексміністра затримали при спробі перетину кордону, і йому вже обрали запобіжний захід — тримання під вартою в межах цієї справи, що стало одним із найгучніших антикорупційних розслідувань в Україні останнього часу.

Главред зібрав головне, що варто знати про обвинувачення НАБУ щодо ролі ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка у справді про масштабні розкрадання в енергетиці "Мідас".

Як Галущенко отримував кошти з корупційних схем в енергетичному секторі

Як йдеться у розслідуванні НАБУ, у лютому 2021 року на острові Ангілія було створено фонд, який мав залучити близько 100 мільйонів доларів інвестицій. Керівником структури став громадянин Сейшельських островів, знайомий із підозрюваними у справі про участь у злочинній організації.

/ Скріншот: НАБУ

За даними НАБУ, він спеціалізувався на послугах із відмивання коштів. Серед інвесторів фонду були особи на прізвиська "Карлсон" (Тимур Міндіч) і "Шугармен" (Олександр Цукерман), які вклали у проєкт десятки мільйонів доларів.

"Щоб приховати участь міністра енергетики на території Маршаллових островів створили три компанії, які в свою чергу увійшли в структуру трасту, зареєстрованого Сент-Кітс і Неві. Бенефіціарними власниками оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця. Ці компанії стали інвесторами фонду", – повідомив керівник керівник підрозділу детективів Олександр Абакумов НАБУ, який і займався цим розслідуванням.

За результатами розслідування НАБУ встановлено, що ці компанії виступили інвесторами фонду, який відкрив рахунки у трьох швейцарських банках. Одного з високопосадовців, йдеться про Германа Галущенка, за даними слідства, залучили до діяльності злочинної організації через його вплив на енергетичний сектор, де акумулювалися значні фінансові ресурси, що згодом опинялися під контролем цієї структури.

Дивіться відео НАБУ про роль Гурмана Галущенка в операції "Мідас":

"Злиняти не вийшло"

На оприлюднених записах НАБУ та САП зафіксовано розмови, в яких ексміністр енергетики Герман Галущенко нібито висловлює намір залишити свою посаду та обійняти дипломатичну роботу за кордоном.

Учасник схема на прізвисько "Шугармен" (Олександр Цукерман) згадує, що Галущенко прагне покинути міністерську посаду й перейти на роботу послом.

/ Скріншот: НАБУ

Як працювала корупційна схема в Енергоатомі

За даними НАБУ, в державній компанії "Енергоатом" учасники схеми організували механізм отримання відкатів у розмірі 10–15% від суми контрактів. За версією слідства, ці кошти контрагенти передавали довіреній особі міністра, відомій під псевдонімом "Рокет" — Ігорю Миронюку, який є радником Галущенка, або доставляли кур’єрами безпосередньо до офісу організації на Софійській площі. Власниками приміщення, за даними розслідування, була родина колишнього народного депутата Андрія Деркача, який нині є сенатором РФ.

Дивіться відео НАБУ про деталі розкрадань в енергетиці:

З матеріалів розслідування випливає, що Галущенко фігурував під прізвиськом "Сигізмунд", а також використовував кодове ім’я "Професор".

"Детективи НАБУ отримали докази того, що міністр енергетики безпосередньо лобіював перед міністром з питань стратегічних галузей промисловості питання забезпечення мораторію на виплату заборгованостей Енергоатому за укладеними контрактами. Це зробило можливою схему шлагбауму, коли оплата підряднику надходила від Енергоатому лише після відкату. Частина неправомірної вигоди, яку отримували "Тенор" та "Рокет" від контрагентів, передавалася топ-посадовцю, якого вони між собою називали "Професором", - вказав Абакумов.

Варто зазначити, що під псевдонімом "Тенор" яким фігурує Дмитро Басов. Він обіймав посаду в НАЕК "Енергоатом" і відповідав за напрям фізичного захисту та спеціальної безпеки.

Дивіться відео НАБУ про те, як легалізовувались кошти з схеми:

Детективи НАБУ встановили, що кошти з енергетичного сектору, які передавалися готівкою через особу з псевдонімом "Рокет" до офісу злочинної організації, відображалися в так званій чорній бухгалтерії під кодовою назвою "Комплекс".

Чорна бухгалтерія / Скріншот: НАБУ

Скільки коштів вдалось виручити завдяки корупційній схемі

Упродовж 2021–2025 років за цим напрямом, за даними слідства, було акумульовано понад 112 мільйонів доларів США. Особи, які займалися легалізацією коштів під псевдонімами "Карсон", "Шугармен" і "Рьошик" (останній, за версією слідства, — колишній директор з безпеки Енергоатому Ігор Фурсенко, який виконував функції бухгалтера так званого бек-офісу з відмивання коштів), — у внутрішніх записах називали міністра енергетики "Сигізмундом".

Яка роль Германа Галущенка у справі "Мідас"

За інформацією слідства, "Карсон", використовуючи зв’язки у вищих органах влади, сприяв збереженню впливу "Сигізмунда" та пов’язаних із ним осіб у складі уряду, а також забезпечував зовнішню стійкість діяльності організації.

"Водночас ключова роль "Сигізмунда" (йдеться про Германа Галузенка, - ред.) в діяльності Міненерго, Енергоатому, НКРЕКП, Об'єднаної газотранспортної системи України та інших от суб'єктів господарювання державного сектору енергетики фактично не зменшилася навіть після призначення його у липні 2025 року на посаду міністра юстиції. Внаслідок цього він отримав можливість впливати вже на два міністерства. У чорній бухгалтерії злочинної організації фіксувалися обсяги коштів за статтею Сигізмунд. Детально зазначали частку та посадовця та шляхи її легалізації в його інтерес. Для відмивання (коштів, - ред.) використовували криптовалюту з подальшим надходженням коштів на рахунки фонду у Швейцарії або ж видачою готівки його колишній дружині", - повідомили в Бюро.

Скільки коштів отримав конкретно Галущенко

Детектив НАБУ Абакумов повідомив, що зібрані докази свідчать про відмивання у 2021–2025 роках близько 12 мільйонів доларів США на користь особи, яку слідство ідентифікує як Германа Галущенка. Гроші надходили на рахунки фонду у швейцарських банках, розміщувалися на депозитах і приносили додатковий дохід його родині. Також, за даними слідства, перебуваючи на посаді міністра енергетики, він отримав понад 7,4 мільйона доларів США на рахунки двох компаній, зареєстрованих на Маршалових островах.

Крім того, майже 4 мільйони доларів були зняті готівкою у Швейцарії.

На що Галущенко витрачав кошти

Як повідомили в НАБУ, частину з цих коштів, як зазначається, витратили на навчання дітей у престижних швейцарських закладах, частину — акумулювали на рахунках колишньої дружини. Також гроші спрямовувалися на оплату медичних послуг у клініці, пов’язаній із "Шугарменом", і на придбання брендового одягу в київських бутіках.

"Детективи НАБУ отримали доступ до руху активів на рахунках фонду. Низько доказів здобуто в межах міжнародного співробітництва із Швейцарією та Маршаловими островами. Загалом в межах цієї справи триває співробітництво з 15 країнами світу", - резюмується в відео з матеріалами справи.

Де вчиться син Галущенка

Водночас перед судовим засіданням 18 лютого колишній міністр заявив журналістам, що навчання його сина в престижному коледжі профінансував хрещений батько дитини, якого він назвав дуже заможною людиною. Називати його ім’я ексчиновник відмовився, пояснивши це некоректністю такого кроку.

За даними журналістського розслідування "Радіо свобода", син колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка вже чотири роки навчається в одному з найдорожчих приватних коледжів Європи — College Alpin Beau Soleil у Швейцарії. Річна вартість навчання та проживання в цьому закладі становить близько 200 тисяч доларів (приблизно 8,6 мільйонів гривень).

"Там різні кошти, усім це дуже цікаво. Там різні люди платили, перший рік платив хрещений батько, потім інша людина. У мене багато кумів, вони всі заможні", — казав Галущенко.

Що тепер "світить" Галущенкові

15 лютого Галущенка затримали під час спроби виїзду за кордон. Уже 16 лютого детективи НАБУ та прокурори САП оголосили колишньому посадовцю підозру за двома статтями Кримінального кодексу України — щодо створення та керівництва злочинною організацією або участі в ній, а також легалізації майна, здобутого незаконним шляхом.

18 лютого Вищий антикорупційний суд після восьмигодинного розгляду обрав йому запобіжний захід. Спеціалізована антикорупційна прокуратура вважає, що ексміністр юстиції та енергетики координував діяльність злочинної групи та був причетний до легалізації значних коштів у сфері енергетики.

За інформацією ТСН, сторона обвинувачення клопотала про тримання під вартою, зокрема через те, що дружина і четверо дітей підозрюваного перебувають за межами України. Також зазначалося, що після початку повномасштабної війни він 58 разів залишав територію держави, а затримання відбулося саме під час чергової спроби перетину кордону.

"Я не знайду ці кошти (425 млн грн застави, які просила САП — прим. ред.). Це означає, що я буду в СІЗО роками. Я не розумію, хто з оточення може надати таку космічну суму. Від сили можу внести 20-30 мільйонів", - казав під час засідання суду Галущенко, відповідаючи на питання судді, про те, яку суму застави він би хотів для себе.

Дивіться відео заяви Галущенка з зали суду щодо обсягу застави:

/ Скріншот

Яке рішення суду щодо Галущенка

Суд ухвалив рішення про арешт Галущенка строком на 60 діб із правом внесення застави. Суддя Віктор Ногачевський визначив суму застави у 200 мільйонів гривень, що більш ніж удвічі менше від суми, яку просили прокурори. Крім того, на підозрюваного покладено обов’язок не залишати межі Києва та здати закордонні паспорти.

Вам також може бути цікаво:

Про джерело: НАБУ Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) — центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, на який покладається попередження, виявлення, припинення, розслідування та розкриття корупційних та інших кримінальних правопорушень, віднесених до його підслідності, а також запобігання вчиненню нових. Бюро займається протидією корупційним та іншим кримінальним правопорушенням, які вчинені вищими посадовими особами та становлять загрозу національній безпеці, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред