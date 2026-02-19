РФ готує масовану атаку на Київ і область: які цілі намітив ворог

У пункті базування морських носіїв у Новоросійську обладнані носії ракет "Калібр" із сумарним залпом до 24 ракет.

https://glavred.net/ukraine/rf-gotovit-massirovannyy-udar-po-kievu-i-oblasti-kakie-celi-nametil-vrag-10742078.html Посилання скопійоване

Ймовірний удар очікується протягом найближчих 48-72 годин / Колаж: Главред, фото: t.me/alarmua, Вікіпедія, скріншот

Коротко:

Ймовірний удар очікується протягом найближчих 48-72 годин

Серед пріоритетних цілей – ТЕЦ Києва

Російська окупаційна армія завершила підготовку до нанесення удару по території України. Атака може відбутися найближчими днями. Серед пріоритетних цілей – ТЕЦ Києва. Про це вранці 19 лютого попередив моніторинговий канал ЄРадар.

"Противник спорядив 3 далеких стратегічних бомбардувальника Ту-22М3 з максимально можливим залпом - до 9 ракет Х-22/32", - йдеться в повідомленні. відео дня

Крім того, доставлені балістичні ракети і підготовлені до 15 пускових установок "Іскандер-М" в Брянській області.

У пункті базування морських носіїв у Новоросійську також обладнані носії ракет "Калібр" із сумарним залпом до 24 ракет.

"Ймовірний удар очікується протягом найближчих 48-72 годин. Серед пріоритетних цілей - ТЕЦ Києва", - йдеться в повідомленні.

Залучення бортів Ту-95МС і Ту-160 поки не планується.

"Будьте уважні, реагуйте на сигнали повітряної тривоги, бережіть себе і своїх близьких", - йдеться в повідомленні.

Інфографіка: Главред

Як РФ змінить тактику обстрілів: думка експерта

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко вважає, що в 2026 році балістичні ракети можуть стати одним з ключових інструментів терору Росії проти України.

Під найбільшою загрозою опиняться регіони, що потрапляють у 500-кілометрову зону ураження, яка охоплює майже всю лівобережну частину країни, південь і частково північ.

Експерт зазначив, що противник може розширити перелік цілей і перейти до ударів по нових типах об'єктів неенергетичної інфраструктури.

"У будь-якому випадку вони не зупиняться. І вони не скоротять застосування балістичної зброї. Навпаки, є побоювання, що в 2026 році російська балістика стане одним з основних викликів для України, тому що потрібно буде знайти способи протидії цьому засобу терору", — підкреслив Коваленко в інтерв'ю Главреду.

Удари РФ по Україні - останні новини

В ніч на 19 лютого російська окупаційна армія обстріляла Лозівську громаду в Харківській області. В результаті було пошкоджено найбільшу котельню Лозової та об'єкти водопостачання. Тисячі людей залишилися без води і тепла.

Як повідомляв Главред, ввечері 17 лютого російські війська атакували Запоріжжя безпілотниками. В результаті атаки загинула жінка, ще шестеро людей постраждали, в тому числі двоє дітей. Після атаки дронів в одному будинку вибиті вікна, пошкоджені балкони, є пошкодження дорожнього полотна і нежитлового приміщення.

Вранці у вівторок, 17 лютого, РФ завдала нового ракетного удару по Україні. Ракети помітили в Миколаївській області, в Полтавській області в напрямку Кременчука, північніше Миколаєва в напрямку Одеської області, біля Черкас південно-західним курсом.

Інші новини:

Про ресурс: ЄРадар "єРадар" (єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека) — це український військово-аналітичний і моніторинговий Telegram-канал, який спеціалізується на: моніторингу повітряної обстановки;

попередженнях про ракетні та дронові атаки;

аналітиці запусків ракет, зльотів авіації, активності БпЛА;

оперативних зведеннях під час масових атак. Канал позиціонує себе як волонтерський інформаційний ресурс, а не як офіційне державне джерело. Підписники: близько 300 тисяч осіб.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред