Фанатки, на старт: Спайк із серіалу "Баффі — переможниця вампірів" завершує розлучення

Американський актор і музикант, найбільш відомий роллю вампіра Спайка в серіалах "Баффі - переможниця вампірів" і "Енджел", Джеймс Марстерс став офіційно холостяком. Як повідомляє видання TMZ, друга дружина зірки Патрісія Рахман подала на розлучення в 2021 році, незабаром після святкування десятої річниці їхнього шлюбу. Тепер усі спірні питання щодо майна та аліментів офіційно вирішені, і заява про розлучення чекає лише на підпис судді.
Марстерс і Рахман одружилися в січні 2011 року. До цього пара, яка познайомилася на знімальному майданчику, зустрічалася кілька років. Спільних дітей у Джеймса і Патрісії не було.
Для зірки "Баффі" це - друге розлучення. У 1989 році Джеймс Марстерс одружився з Ліан Девідсон. У 1996 році у пари з'явилася дитина - син Салліван. У 1997 році актор і його обраниця прийняли рішення про розлучення.
Баффі - переможниця вампірів
Баффі - переможниця вампірів - американський молодіжний телесеріал із Сарою Мішель Геллар у головній ролі про долю американської дівчини, що володіє надлюдськими силами. Серіал створено за мотивами однойменного повнометражного фільму 1992 року. За сюжетом Баффі переїжджає в містечко Саннідейл, переповнене потойбічними істотами, яких їй доручено винищувати. У 1999-2004 виходив телесеріал спін-офф "Ангел", що оповідає про подальшу долю вампіра з душею Енджела, який залишив Саннідейл і винищувачку Баффі та переїхав жити до Лос-Анджелеса, повідомляє Вікіпедія.
