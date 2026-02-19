В ЗСУ назвали кінцеву ціль контрнаступу на стратегічному напрямку

Українські підрозділи продовжують контратакувальні та штурмові дії, намагаючись зупинити наступ противника й стабілізувати ситуацію, вказали в ЗСУ.

https://glavred.net/front/v-vsu-nazvali-konechnuyu-cel-kontrnastupleniya-na-strategicheskom-napravlenii-10742156.html Посилання скопійоване

В ЗСУ розкрили плани та цілі контрударів на Олександрівському напрямку / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 53 окрема механізована бригада ім. князя Володимира Мономаха

Про що йдеться у матеріалі:

Ситуація на Олександрівському напрямку залишається складною

Мета контрударів ЗСУ полягає в тому, щоб не дати ворогу просуватись в напрямку Дніпропетровської області

Сили оборони України проводять успішні контратаки та штурмові дії на Олександрівському напрямку, стримуючи спроби російських військ просунутися у напрямку Дніпропетровської області. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Він зазначив, що ситуація на Олександрівському напрямку, який знаходиться фактично на межі Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей, залишається складною, однак українські військові знищують противника й не дозволяють йому рухатися в бік Дніпропетровщини та населеного пункту Покровське.

відео дня

За словами речника, підрозділи продовжують активні бойові дії, щоб зупинити наступ ворога та стабілізувати обстановку на цьому напрямку.

"Там ми проводимо далі контратакувальні й штурмові дії, тому ворогові там зараз непереливки, але він не припиняє своєї активності", - резюмував Волошин.

Яка ситуація на Олександрівському напрямку - думка військового

Як писав Главред, на Олександрівському напрямку бойові зіткнення не припиняються. Російські підрозділи намагаються просунутися та взяти під контроль стратегічно важливі позиції, однак несуть суттєві втрати. Про це розповів командир батальйону 110-ї окремої механізованої бригади в коментарі 24 Каналу.

Він зазначив, що обстановка залишається складною, проте контрольованою, оскільки основні зусилля противник зосереджує на напрямку Гуляйполя. Одне з ключових завдань українських сил полягає в утриманні дороги Покровське – Гуляйполе. Водночас, попри значні втрати, російські війська мають певні локальні просування. Серед їхніх стратегічних цілей — вихід до населеного пункту Тернувате.

Гуляйполе / Інфографіка: Главред

За словами командира, контроль над Тернуватим має для російських сил важливе значення, адже відкриває шлях для подальшого просування в бік Запорізької області та створює загрозу для важливих логістичних маршрутів.

"Вони (росіяни, - ред.) використовують погані погодні умови для просувань. Як тільки погіршуються погодні умови – з дронами біда. На жаль, це техніка і вона має свої певні межі можливостей", – додав комбат.

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські окупаційні війська намагаються штурмувати позиції українських сил уздовж державного кордону з метою розширення зони активних бойових дій. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

У Куп’янську на Харківщині близько 40 російських військових перебувають в оточенні та фактично можуть лише тримати оборону. Про це заявив речник Об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Водночас аналітики проєкту DeepState оновили карту бойових дій, зафіксувавши зміни на фронті. Зокрема, Сили оборони України відтіснили російські підрозділи в Дніпропетровській області.

Інші новини:

Про персону: Владислав Волошин Владислав Волошин — речник Сил оборони Півдня України. Регулярно інформує про ситуацію на Херсонському, Запорізькому та Дніпропетровському напрямках фронту. У червні 2025 року увійшов до десятки найкращих військових комунікаційників за версією конкурсу "Війна в об’єктиві" від ТРО Медіа

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред