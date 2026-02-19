Його хотів "Шахтар": "Полісся" за крок до підписання перспективного гравця

Полісся готується посилити склад напередодні весняної частини УПЛ.

Житомирське Полісся завершує переговори і готується підписати 21-річного півзахисника / Колаж: Главред, фото:facebook.com/ruslan.rotan, facebook.com/fcshakhtar

Житомирське Полісся близьке до підписання Олега Федора

Орієнтовна сума трансферу – 2 млн євро, Карпати отримають 25% від продажу

Перехід може відбутися після матчу Карпат проти Шахтаря 22 лютого

Житомирське Полісся на фінішній прямій переговорів із 21-річним центральним півзахисником львівських Карпат Олегом Федором. Перехід гравця може відбутися одразу після матчу Карпат проти Шахтаря у 17-му турі УПЛ, який заплановано на 22 лютого, повідомляє ТаТоТаке.

За даними джерел, орієнтовна сума трансферу складе 2 мільйони євро, а Карпати також отримають 25% від наступного продажу гравця.

У поточному сезоні Олег Федор провів 10 матчів за львівський клуб, оформивши один асист, а за молодіжну збірну України зіграв 8 поєдинків. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 500 тисяч євро.

Олег Федор / Фото: instagram.com/karpaty.lviv

Раніше з’являлися чутки, що інтерес до 21-річного півзахисника проявляє і Шахтар, проте наразі лідер переговорів — житомирський клуб. Полісся завершило зимову перерву на третьому місці у турнірній таблиці УПЛ, а весняна частина чемпіонату стартує вже цими вихідними.

ФК Полісся / Інфографіка: Главред

ФК "Полісся" —клуб із багаторічною історією ФК "Полісся" — український футбольний клуб із Житомира, заснований 1959 року. Команда припинила виступи 2005 року, але відновилася 2016-го як МФК "Житомир", а з 2017-го повернула історичну назву. З сезону 2023/24 грає в Українській Прем'єр-лізі, посідаючи високі місця. Клуб починав як "Авангард", потім мав назви "Полісся", "Автомобіліст", "Спартак", "Хімік". Найвищі успіхи в СРСР: чемпіон УРСР 1967-го, володар Кубка УРСР 1972-го та 1990-го. Після відновлення швидко піднявся: друге місце в Другій лізі 2019/20, Перша ліга — 2022/23, п'яте в УПЛ 2023/24. Досягнення Чемпіонат УРСР: 1-е (1967), 2-е (1973, 1975).

Кубок УРСР: переможець (1972, 1990), фіналіст (1974).

УПЛ: 5-е (2023/24), 4-е (2024/25).

Єврокубки: участь у Лізі конференцій УЄФА, виліт у плей-оф раунді 2025/26 від "Фіорентини".

