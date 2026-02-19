Його хотів "Шахтар": "Полісся" за крок до підписання перспективного гравця

Коротко:
- Житомирське Полісся близьке до підписання Олега Федора
- Орієнтовна сума трансферу – 2 млн євро, Карпати отримають 25% від продажу
- Перехід може відбутися після матчу Карпат проти Шахтаря 22 лютого
Житомирське Полісся на фінішній прямій переговорів із 21-річним центральним півзахисником львівських Карпат Олегом Федором. Перехід гравця може відбутися одразу після матчу Карпат проти Шахтаря у 17-му турі УПЛ, який заплановано на 22 лютого, повідомляє ТаТоТаке.
За даними джерел, орієнтовна сума трансферу складе 2 мільйони євро, а Карпати також отримають 25% від наступного продажу гравця.
У поточному сезоні Олег Федор провів 10 матчів за львівський клуб, оформивши один асист, а за молодіжну збірну України зіграв 8 поєдинків. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 500 тисяч євро.
Раніше з’являлися чутки, що інтерес до 21-річного півзахисника проявляє і Шахтар, проте наразі лідер переговорів — житомирський клуб. Полісся завершило зимову перерву на третьому місці у турнірній таблиці УПЛ, а весняна частина чемпіонату стартує вже цими вихідними.
Футбол - новини за темою
Як раніше писав Главред, український футбольний клуб Шахтар відновив інтерес до 17-річного атакувального півзахисника бразильського Греміо та молодіжної збірної Бразилії Габріеля Мека.
Крім того, у Брюсселі 12 лютого відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/2027, і збірна України дізналася своїх суперників. Як повідомляє 24 Канал, команда Сергія Реброва зіграє у другому за силою дивізіоні B, групі B2.
Нагадаємо, що футболіст Самба Діалло, який раніше виступав за юнацькі склади Динамо, може отримати новий шанс у першій команді київського клубу. Головний тренер біло-синіх Ігор Костюк розглядає можливість повернення гравця до основного складу.
Читайте також:
- Відомий футболіст побив співробітника ТЦК: головні деталі скандалу з Колесником
- Шахтар готовий розщедритися: "гірники" націлилися на трансфер бразильського таланта
- "Остання крапля": Україна бойкотуватиме Паралімпійські ігри, яка причина
ФК "Полісся" —клуб із багаторічною історією
ФК "Полісся" — український футбольний клуб із Житомира, заснований 1959 року. Команда припинила виступи 2005 року, але відновилася 2016-го як МФК "Житомир", а з 2017-го повернула історичну назву. З сезону 2023/24 грає в Українській Прем'єр-лізі, посідаючи високі місця.
Клуб починав як "Авангард", потім мав назви "Полісся", "Автомобіліст", "Спартак", "Хімік". Найвищі успіхи в СРСР: чемпіон УРСР 1967-го, володар Кубка УРСР 1972-го та 1990-го. Після відновлення швидко піднявся: друге місце в Другій лізі 2019/20, Перша ліга — 2022/23, п'яте в УПЛ 2023/24.
Досягнення
- Чемпіонат УРСР: 1-е (1967), 2-е (1973, 1975).
- Кубок УРСР: переможець (1972, 1990), фіналіст (1974).
- УПЛ: 5-е (2023/24), 4-е (2024/25).
- Єврокубки: участь у Лізі конференцій УЄФА, виліт у плей-оф раунді 2025/26 від "Фіорентини".
