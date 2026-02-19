Melovin висловився про екснареченого на тлі чуток про його невірність

Меловін розкрив, що насправді думає про Петра Злотю після розставання.

Melovin особисте життя - співак заступився за експартнера Петра Злотю / колаж: Главред, фото: t.me/bighousemelovinators

Коротко:

Меловін і Петро Злотя розійшлися через два з половиною місяці після заручин

У Мережі екскоханого зірки запідозрили в зрадах

14 лютого Melovin оголосив про розрив заручин з військовим парамедиком Петром Злотєю - пара заручилася в кінці листопада 2025 року. Колишні партнери не стали розкривати причину розставання, лише подякували один одному за життєвий досвід.

Після цього в Мережі почали з'являтися чутки про те, що Мел розійшовся з Петром через невірність Злоті. Співак не зміг пройти повз це і дав коментар про колишнього коханого в своєму Telegram-каналі.

Меловін назвав Петра людиною честі, а чутки про нього - безглуздими. "Ох, що тільки не придумають, аби хайпанути. Нічого з того, що намагаються на нього вилити, - не є правдою. Він - людина честі і герой, який рятує життя", - заявив артист.

Melovin особисте життя - співак заступився за експартнера Петра Злотю / фото: t.me/bighousemelovinators

Про персону: Melovin MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Mélovin здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

