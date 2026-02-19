Melovin висловився про екснареченого на тлі чуток про його невірність

Коротко:
- Меловін і Петро Злотя розійшлися через два з половиною місяці після заручин
- У Мережі екскоханого зірки запідозрили в зрадах
14 лютого Melovin оголосив про розрив заручин з військовим парамедиком Петром Злотєю - пара заручилася в кінці листопада 2025 року. Колишні партнери не стали розкривати причину розставання, лише подякували один одному за життєвий досвід.
Після цього в Мережі почали з'являтися чутки про те, що Мел розійшовся з Петром через невірність Злоті. Співак не зміг пройти повз це і дав коментар про колишнього коханого в своєму Telegram-каналі.
Меловін назвав Петра людиною честі, а чутки про нього - безглуздими. "Ох, що тільки не придумають, аби хайпанути. Нічого з того, що намагаються на нього вилити, - не є правдою. Він - людина честі і герой, який рятує життя", - заявив артист.
Про персону: Melovin
MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) — український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Mélovin здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.
