В Запорізькій області ввели нові графіки відключення світла на 20 лютого

20 лютого в Запорізькій області запровадять погодинні графіки відключення електроенергії та обмеження потужності для стабілізації роботи енергосистеми.

Відключення світла в Запорізькій області - графіки на 20 лютого / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Графіки будуть діяти протягом всієї доби

Обмеження запроваджуються для стабілізації енергосистеми

Завтра, 20 лютого, в Запорізькій області діятимуть графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності. Про це повідомляє "Запоріжжяобленерго".

В обленерго зазначили, що обмеження запроваджуються за розпорядженням НЕК "Укренерго" для стабілізації роботи Об’єднаної енергосистеми.

Відключення електроенергії для черг і підчерг відбуватимуться відповідно до встановленого графіка з урахуванням 30 хвилин, необхідних на перемикання.

Графіки відключень світла для Запорізької області на 20 лютого / Скріншот

Відключення світла 20 лютого Запорізька область черга 1.1

1.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 20 лютого Запорізька область черга 1.2

1.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 20 лютого Запорізька область черга 2.1

2.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 20 лютого Запорізька область черга 2.2

2.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 20 лютого Запорізька область черга 3.1

3.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 20 лютого Запорізька область черга 3.2

3.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 20 лютого Запорізька область черга 4.1

4.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 20 лютого Запорізька область черга 4.2

4.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 20 лютого Запорізька область черга 5.1

5.1: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 20 лютого Запорізька область черга 5.2

5.2: 00:00 – 05:00, 09:00 – 14:00, 18:00 – 23:00

Відключення світла 20 лютого Запорізька область черга 6.1

6.1: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Відключення світла 20 лютого Запорізька область черга 6.2

6.2: 00:00 – 00:30, 04:30 – 09:30, 13:30 – 18:30, 22:30 – 24:00

Крім того, з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності в повному обсязі.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Як знайти свою групу відключень Запорізька область

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запорізькій області можна за посиланням.

Як знайти свою групу відключень місто Запоріжжя

Знайти свою групу графіків відключення світла у Запоріжжі можна за посиланням.

Як знайти групу відключень Запорізький район

Дізнатись свою групу відключень у Запорізькому районі можна за посиланням.

Чому немає світла Запоріжжя

Дізнатися причину відсутності електропостачання по м. Запоріжжя можна за посиланням.

Пункти незламності в Запоріжжі - де знайти пункти незламності в Запорізькій області

Перелік адрес пунктів незламності в Запоріжжі та області можна знайти за посиланням.

Відключення світла - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 20 лютого в більшості областей України діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії. Про це поінформували в НЕК "Укренерго".

Українцям слід бути готовими до того, що відключення світла триватимуть щонайменше до початку весни, адже істотного поліпшення ситуації в енергосистемі до завершення зими не прогнозують. Про це повідомив співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. Він наголосив, що поточний стан генерації та електромереж не дозволяє очікувати швидкого скасування обмежень.

Водночас президент України Володимир Зеленський заявив про створення спеціальних груп ДСНС для оперативного відновлення мереж після російських атак, а також анонсував програму "пакети тепла". Про це він сказав у вечірньому зверненні 8 лютого.

Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

