Трамп прийняв рішення щодо санкцій проти Росії - опубліковано офіційний указ

Юрій Берендій
19 лютого 2026, 20:35
361
Президент США продовжив на рік дію санкцій проти Росії, запроваджених у відповідь на агресію проти України.
Трамп продовжив ще на рік санкції проти Росії / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Трамп продовжив термін дії сакнцій проти Росії
  • Обмеження на країну-агресорку будуть діяти мінімум до березня 2027 року

Президент США Дональд Трамп ухвалив рішення продовжити ще на один рік режим надзвичайного стану, в межах якого діє низка санкцій проти Росії. Відповідний документ оприлюднено в американському Федеральному реєстрі.

"Я продовжую на рік національний режим надзвичайного стану, введений указом 13660", - наводяться слова Трампа в документі.

відео дня

Йдеться про продовження режиму санкцій, запровадженого на підставі Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (50 U.S.C. 1701 et seq.) для протидії загрозам національній безпеці та зовнішній політиці США.

У документі наголошується, що дії та політика осіб, які підривають демократичні процеси та інститути в Україні, загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності, а також сприяють незаконному привласненню українських активів, і надалі становлять "незвичайну та надзвичайну загрозу" для Сполучених Штатів.

Таким чином, американські санкції проти Росії, запроваджені у відповідь на агресію проти України, залишатимуться чинними щонайменше до березня 2027 року.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Чи введуть США нові санкції проти РФ - думка експерта

Як писав Главред, можливе запровадження нових санкцій США проти Росії має передусім політичне, а не суто юридичне значення і вписується в ширшу геополітичну стратегію адміністрації президента Дональда Трампа. Таку думку висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та очільник благодійного фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

Він зазначив, що навіть якщо відповідний документ підтримає Конгрес, остаточне рішення щодо введення санкцій залишається за президентом США.

На його переконання, ситуація навколо санкційного законопроєкту є радше політичним жестом, який відображає підхід і публічний стиль Трампа.

"Навіть якщо закон буде прийнятий, реалізувати його на практиці буде складно, адже всі важелі контролю залишаються в руках президента. Але поки що у нього це виходить. Він відповідає силою на силу — те, чого принципово не хочуть робити європейці попри те, що Росія системно порушує міжнародне право принаймні з 2008 року", — зазначив Клочок.

Санкції проти Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 13 лютого президент України Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти 91 морського судна, які пов’язують із так званим тіньовим флотом Росії.

8 лютого Україна запровадила новий пакет обмежень стосовно компаній, що забезпечують постачання критично важливих компонентів для виробництва російських ракет і безпілотників, а також щодо представників фінансового сектору РФ. Про це повідомив глава держави.

6 лютого Європейська комісія підготувала 20-й пакет санкцій проти Росії. Очікується, що його можуть ухвалити до річниці початку повномасштабного вторгнення в Україну, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Про персону: Валерій Клочок

Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби.

З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою.

З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом.

З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

