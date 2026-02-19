Рус
У США помер молодий 25-річний репер

Олена Кюпелі
19 лютого 2026, 13:34
75
У США повідомили про смерть популярного молодого репера.
У США помер молодий репер
У США помер молодий репер / Колаж Главред, фото Instagram/lilpoppa

Коротко:

  • Що повідомила поліція про смерть артиста
  • Які подробиці відомі

Американський репер Ліл Поппа зі США помер у середу у віці 25 років, всього через кілька днів після випуску нового треку.

Офіс судово-медичної експертизи округу Фултон в Джорджії повідомив, що 25-річний артист був оголошений мертвим у середу о 11:23 ранку. Причина смерті поки не розголошується. Про це пише Page Six.

відео дня

За даними видання, Ліл Поппа — справжнє ім'я якого Джанарніус Майкел Вілер — мав виступити в Новому Орлеані в березні.

Помер американський репер Поппа
Помер американський репер Поппа / Фото Instagram/lilpoppa

У п'ятницю він випустив свій новий трек "Out Of Town Bae", в той же день опублікувавши музичне відео в своєму акаунті в Instagram. Він найбільш відомий своїм синглом "Love & War".

Артист був підписаний на лейбл Yo Gotti's Collective Music Group і міг похвалитися дискографією, що включає більше 10 повноформатних альбомів і проектів. Його останній альбом, "Almost Normal Again", вийшов в серпні 2025 року.

В інтерв'ю Audiomack у 2021 році репер розмірковував про те, як його кар'єра вплинула на шанувальників. "Багато хто каже мені, що я допоміг їм пережити найважчі часи", — поділився він тоді.

Причини смерті поки не розкриваються
Причини смерті поки не розкриваються / Фото Instagram/lilpoppa

Про особу: Ліл Поппа

Ліл Поппа - Джанаріус Майкел Вілер (народився 3 серпня 1994 року), відомий під псевдонімом Lil Poppa, — американський репер і співак з Джексонвілла, штат Флорида, який підписав контракт з Collective Music Group, звукозаписним лейблом, заснованим репером Йо Готті.

