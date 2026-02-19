В Україні перестане працювати 'Резерв+' - в Міноборони зробили заяву

Застосунок "Резерв+" тимчасово не працюватимечерез планові технічні роботи в реєстрі "Оберіг", вказали в Міноборони.

Чому в Україні перестане працювати "Резерв+" / Колаж: Главред, фото: УНІАН

В реєстрі "Оберіг" будуть відбуватись планові технічні роботи

Додаток "Резерв+" тимчасово не працюватиме

У застосунку "Резерв+" тимчасово буде недоступне отримання послуг та оновлення Reserve ID у зв’язку з плановими технічними роботами в реєстрі "Оберіг". Як повідомили в Міністерстві оборони, роботи триватимуть 20 лютого з 00:00 до 03:00.

"20 лютого з 00:00 до 03:00 у застосунку "Резерв+" не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID. У цей час у реєстрі "Оберіг" проходитимуть планові технічні роботи", - ідеться в повідомленні. відео дня

У відомстві порадили заздалегідь завантажити PDF-версію електронного військово-облікового документа, щоб мати його під рукою. Для цього необхідно на головному екрані застосунку натиснути на знак "плюс" і обрати функцію завантаження PDF.

В Міноборони наголосили, що після завершення технічних робіт о 03:00 усі сервіси працюватимуть у звичайному режимі.

Чи вважається повістка отримана в "Резерв+" врученю офіційно

Як писав Главред, авокатка Дар’я Тарасенко в дописі у Facebook зазначила, що сповіщення на смартфоні має виключно інформаційний характер і не є юридичною процедурою вручення повістки.

"Чи означає отримання сповіщення в додатку належним оповіщенням? Ні. Правило про те, що вважати належним оповіщенням, закріплено Постановою КМУ 560. Зміни до цієї Постанови не вносилися", — зазначає вона.

Вона підкреслила, що користування цією функцією є добровільним: за замовчуванням повідомлення вимкнені, і кожен сам вирішує, чи активувати їх у налаштуваннях. Також вона зауважила, що ігнорування сповіщень у застосунку не передбачає жодних штрафів.

Окрім цього, юристка пояснила, що повідомлення в "Резерв+" лише відображають дії територіальних центрів комплектування у цифровому вигляді. Спершу паперову повістку надсилають через "Укрпошту" та реєструють у відповідній системі, після чого застосунок автоматично інформує користувача. Водночас правові наслідки пов’язані саме з паперовим документом, а не з електронним сповіщенням.

"Якщо повістка буде направлена на належну адресу та отримана вами або ж повернеться до ТЦК та СП з відповідними відмітками „Укрпошти", а ви не з’явилися — це вважатиметься порушенням і за це може бути штраф у майбутньому. Чи може бути так, що сповіщення надійде, а повістка — ні? Так не має бути згідно з законодавством. Але цілком припускаю, що на практиці такі випадки можуть бути", — резюмувала вона.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні планують оновити підходи до мобілізації, передбачивши активніше залучення військових на контрактній основі та поступове вдосконалення чинних процедур. Очікується, що відповідні зміни можуть представити вже найближчими місяцями. Про це повідомив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський.

Крім того, Верховна Рада у другому читанні підтримала закон, який передбачає надання річної відстрочки від призову тим, хто вже відслужив за програмою "Контракт 18–24". Законопроєкт №13574 підтримали 243 народні депутати під час засідання 11 лютого.

Також президент України підписав указ, що дозволяє чоловікам віком понад 60 років проходити військову службу за контрактом.

Про відомомство: Міністерство оборони України Міністерство оборони України — центральний орган виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України. Міноборони України є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації державної політики у сфері оборони, пише Вікіпедія.

