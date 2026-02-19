Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Амбіції проти реальності: як Путін загнав себе в глухий кут війни – The Economist

Руслан Іваненко
19 лютого 2026, 19:59
249
Військові успіхи Росії залишаються мінімальними, а спроби тиску на Україну не приносять очікуваних результатів.
Путин война
Кремль нарощує військові ресурси, проте витрати дедалі більше виснажують бюджет / Колаж: Главред, фото: скріншот, УНІАН

Коротко:

  • Росія за чотири роки здобула мінімальні території в Україні
  • Чисельна перевага РФ не реалізується через ефективність українських дронів
  • Втрати російських військ перевищують поповнення новобранців

Російський диктатор опинився в пастці власних амбіцій в Україні. Через виснаження економіки він не може продовжувати війну, але й не готовий погоджуватися на мир без бодай часткової "перемоги". Про це пише The Economist.

"Багато людей очікують, що мирні переговори дадуть йому вихід, оскільки президент Дональд Трамп змусить Україну поступитися територією. Насправді, цей шлях стає менш імовірним. І навіть якщо мирну угоду буде укладено, наслідки всередині Росії загрожуватимуть економічною та політичною нестабільністю, зруйнувавши плани пана Путіна бути зарахованим до найвидатніших царів історії", – зазначають автори.

відео дня

Мінімальні здобутки на фронті

Видання наголошує, що за чотири роки Росія здобула мінімальні території, якщо порівнювати з досягненнями СРСР у Другій світовій війні. На фронті ситуація мало змінюється, а чисельна перевага Росії не реалізується через ефективність українських дронів, які унеможливлюють масоване зосередження сил для прориву.

При цьому втрати Росії останнім часом перевищують поповнення, а через відсутність класичної мобілізації Кремль змушений купувати рекрутів за великі гроші. Економіка країни водночас перебуває під тиском: падають доходи від нафти, зростає державний борг, а цивільний сектор переживає кризу.

Пастка для Путіна

"Його найбільша надія може полягати в тому, що Україна, яка сама страждає від серйозної нестачі людських ресурсів та обладнання, зануриться у політичну кризу або залишиться без бійців та зброї раніше, ніж це станеться з Росією. Однак ставка пана Путіна на крах України була програшною протягом останніх чотирьох років, і шанси зменшуються", – зазначає The Economist.

Видання додає, що зараз близько 8% ВВП Росії припадає на військове виробництво. Припинення війни може дестабілізувати економіку, а сотні тисяч солдатів, які повернуться з фронту, потребуватимуть роботу. Відсутність очевидної перемоги після років виснажливої війни з великими втратами може спричинити суспільне невдоволення та загрозу владі Путіна.

"Путін не може відмовитися від війни, але ціна її продовження зростає. Якщо його спроби створити більше бойових сил лише ще більше спустошать Росію, це може призвести до кризи. Якщо цього не станеться, Україна та Росія опиняться в пастці конфлікту", – робить висновок The Economist.

Чи можливе завершення війни РФ проти України у 2026 році — думка експерта

Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес вважає, що закінчення війни Росії проти України у 2026 році малоймовірне. На його думку, Кремль не зацікавлений у справжньому мирному врегулюванні та продовжує нинішню політику без ризику для себе.

"Відсутність серйозних важелів впливу дозволяє Москві продовжувати нинішню політику", — зазначає експерт. Годжес підкреслює, що без потужного зовнішнього тиску Росія навряд чи погодиться на припинення вогню або компромісні домовленості.

Він також сумнівається у достатності дій адміністрації Дональда Трампа, яка, за його словами, не чинить належного тиску на Кремль. До того ж, позицію європейських країн російське керівництво не вважає впливовою, що додатково зменшує шанси на швидке досягнення миру.

Мирні переговори в Женеві – що відомо

Як писав Главред, 17-18 лютого в Женеві пройшли тристоронні переговори між США, Україною і РФ.

Глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що розмова була "непростою, але важливою". За його словами, українська команда готується до продовження зустрічей вже найближчим часом.

За даними The New York Times, сторони намагалися знайти рішення щодо контролю над Донбасом. Зокрема, Україна та Росія обговорили можливість створення демілітаризованої зони на Донбасі, яка не буде контролюватися жодною зі сторін.

Читайте також:

Про джерело: The Economist

The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Володимир Путін військова агресія РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Трамп прийняв рішення щодо санкцій проти Росії - опубліковано офіційний указ

Трамп прийняв рішення щодо санкцій проти Росії - опубліковано офіційний указ

20:35Світ
Амбіції проти реальності: як Путін загнав себе в глухий кут війни – The Economist

Амбіції проти реальності: як Путін загнав себе в глухий кут війни – The Economist

19:59Світ
Скільки насправді ще може воювати Кремль: аналітик розвінчав наратив про "два роки"

Скільки насправді ще може воювати Кремль: аналітик розвінчав наратив про "два роки"

19:28Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 19 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 19 лютого: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 19 лютого (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 19 лютого (оновлюється)

Години відключень змінилися: оновлений графік для Дніпра та області на 19 лютого

Години відключень змінилися: оновлений графік для Дніпра та області на 19 лютого

Проросте навіть старе насіння перцю – сільський метод, перевірений часом

Проросте навіть старе насіння перцю – сільський метод, перевірений часом

Гороскоп Таро на завтра, 20 лютого: Левам - нова подорож, Терезам - прощання

Гороскоп Таро на завтра, 20 лютого: Левам - нова подорож, Терезам - прощання

Останні новини

21:08

Фільми для яскравого кіновечора: 5 найкращих ролей Бенісіо дель Торо

20:35

Трамп прийняв рішення щодо санкцій проти Росії - опубліковано офіційний указ

20:31

6 місць у домі, які "з'їдають" сигнал Wi-Fi: де не можна встановлювати роутер

19:59

Амбіції проти реальності: як Путін загнав себе в глухий кут війни – The Economist

19:28

Скільки насправді ще може воювати Кремль: аналітик розвінчав наратив про "два роки"

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:23

В Україні посеред лісу знайшли "таємне місто" - науковці б'ють на сполохВідео

19:21

Чому жінки у Середньовіччі повністю збривали брови: відповідь здивує багатьох

19:10

Як формується в РФ "лояльність суспільства до війни"?Погляд

19:00

Секрет гармонії на грядках: що саджати разом, а що може зіпсувати урожайВідео

Реклама
18:39

Росія вимагає не лише території: в Кремлі виставили ультиматум Україні і НАТО

18:32

Милозвучний синонім до слова "туалет": як українською висловитися більш красиво

18:20

Давали шанс 5%: всупереч прогнозам лікарів жінка в 50 років народила трійнят

17:58

За крок до весни: яку погоду для Дніпра принесуть останні вихідні зими

17:47

Перевірки та аудити Кабміну, попри доручення Зеленського, й досі оминули "Укрзалізницю" та її наглядову раду з Лещенком

17:31

В Україні перестане працювати "Резерв+" - в Міноборони зробили заяву

17:28

Три знаки зодіаку входять в щасливу "білу смугу" життя - хто вони

17:21

Долар і євро стрімко полетіли вниз: свіжий курс валют на 20 лютого

16:51

Що люди найчастіше говорять на смертному одрі: зізнання медсестриВідео

16:42

Чи закінчить РФ війну в 2026 році: розвідка Європи розкрила задум Кремля

16:39

Офшори, $112 млн і "чорна бухгалтерія": розкрито роль Галущенка в справі "Мідас"Відео

Реклама
16:37

Жахливі ями на трасі Київ - Чоп на Житомирщині: стало відомо, коли їх залатають

16:35

Чому в СРСР стіни фарбували лише до половини: справжня причина здивує

16:27

Поважний чоловік: Нікітюк вперше показала обличчя сина

15:40

Через два місяці після смерті: стало відомо, від чого помер зірка "Кримінального чтива"

15:40

Що насправді означають чорні плями на пекінській капусті: чи можна її їсти

15:13

Морози до -14 і потепління: синоптик назвала точну дату прогріву України

15:12

Більше ніж у Маска: дівчина стала найбагатшою у світі, але є нюанс

14:54

Прихована загроза: 12 речей, які категорично не можна купувати в секонд‑хенді

14:51

В ЗСУ назвали кінцеву ціль контрнаступу на стратегічному напрямку

14:34

Справжній стрибок цін: в Україні подорожчав популярний продукт

14:11

Вірус атакував нардепів: названо причину захворюваності парламентарів

14:05

Не кури і не качки: що реально вигідно тримати в селі

13:55

Чому Лікарська ковбаса отримала таку назву і для чого її насправді створили

13:44

Насичує на пів дня, а готується 15 хвилин: дуже простий рецепт сніданку

13:34

У США помер молодий 25-річний репер

13:30

Навіть комуналку не платить: жінка придумала, як заощадити на житлі

13:05

Дівчинка сіла за піаніно і через хвилину всі були вражені - що вона зробила

12:59

Путіністка Успенська молиться за свою дочку: що з нею сталося

12:54

ЄС вимагатиме від РФ вивести війська з Придністров'я та Абхазії - ЗМІ

12:20

Брата короля Великої Британії принца Ендрю заарештували: що відомо

Реклама
12:11

Вчені пробурили лід на 228 метрів: що вони там знайшлиВідео

12:11

З кордону на прорив тилу ЗСУ: в ДПСУ попередили про нову загрозу на фронті

11:58

Що вигідніше за лохину в 2026 році: поради фермерів

11:57

Яким буде березень-2026 в Одесі: прогноз погоди на перший місяць весни

11:49

"Сніг з дощем": у Харкові оголосили I рівень небезпеки

11:46

Хіт весни: Андре Тан назвав трендові фасони блузок на весну

11:40

Вівчарка вперше побачила кошеня: господиня не була готова до її реакціїВідео

11:24

Михайло Поплавський: культурна стратегія тривалістю 30 років актуально

11:22

Дві маріонетки РФ: чи небезпечний для України ультиматум Угорщини і Словаччини

11:13

Чому у котів зіниці як у рептилій: як насправді працює їхній зір

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження подругиЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапОлена ЗеленськаСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти