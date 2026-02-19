Амбіції проти реальності: як Путін загнав себе в глухий кут війни – The Economist

Військові успіхи Росії залишаються мінімальними, а спроби тиску на Україну не приносять очікуваних результатів.

Російський диктатор опинився в пастці власних амбіцій в Україні. Через виснаження економіки він не може продовжувати війну, але й не готовий погоджуватися на мир без бодай часткової "перемоги". Про це пише The Economist.

"Багато людей очікують, що мирні переговори дадуть йому вихід, оскільки президент Дональд Трамп змусить Україну поступитися територією. Насправді, цей шлях стає менш імовірним. І навіть якщо мирну угоду буде укладено, наслідки всередині Росії загрожуватимуть економічною та політичною нестабільністю, зруйнувавши плани пана Путіна бути зарахованим до найвидатніших царів історії", – зазначають автори. відео дня

Мінімальні здобутки на фронті

Видання наголошує, що за чотири роки Росія здобула мінімальні території, якщо порівнювати з досягненнями СРСР у Другій світовій війні. На фронті ситуація мало змінюється, а чисельна перевага Росії не реалізується через ефективність українських дронів, які унеможливлюють масоване зосередження сил для прориву.

При цьому втрати Росії останнім часом перевищують поповнення, а через відсутність класичної мобілізації Кремль змушений купувати рекрутів за великі гроші. Економіка країни водночас перебуває під тиском: падають доходи від нафти, зростає державний борг, а цивільний сектор переживає кризу.

Пастка для Путіна

"Його найбільша надія може полягати в тому, що Україна, яка сама страждає від серйозної нестачі людських ресурсів та обладнання, зануриться у політичну кризу або залишиться без бійців та зброї раніше, ніж це станеться з Росією. Однак ставка пана Путіна на крах України була програшною протягом останніх чотирьох років, і шанси зменшуються", – зазначає The Economist.

Видання додає, що зараз близько 8% ВВП Росії припадає на військове виробництво. Припинення війни може дестабілізувати економіку, а сотні тисяч солдатів, які повернуться з фронту, потребуватимуть роботу. Відсутність очевидної перемоги після років виснажливої війни з великими втратами може спричинити суспільне невдоволення та загрозу владі Путіна.

"Путін не може відмовитися від війни, але ціна її продовження зростає. Якщо його спроби створити більше бойових сил лише ще більше спустошать Росію, це може призвести до кризи. Якщо цього не станеться, Україна та Росія опиняться в пастці конфлікту", – робить висновок The Economist.

Чи можливе завершення війни РФ проти України у 2026 році — думка експерта

Колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес вважає, що закінчення війни Росії проти України у 2026 році малоймовірне. На його думку, Кремль не зацікавлений у справжньому мирному врегулюванні та продовжує нинішню політику без ризику для себе.

"Відсутність серйозних важелів впливу дозволяє Москві продовжувати нинішню політику", — зазначає експерт. Годжес підкреслює, що без потужного зовнішнього тиску Росія навряд чи погодиться на припинення вогню або компромісні домовленості.

Він також сумнівається у достатності дій адміністрації Дональда Трампа, яка, за його словами, не чинить належного тиску на Кремль. До того ж, позицію європейських країн російське керівництво не вважає впливовою, що додатково зменшує шанси на швидке досягнення миру.

Мирні переговори в Женеві – що відомо

Як писав Главред, 17-18 лютого в Женеві пройшли тристоронні переговори між США, Україною і РФ.

Глава Офісу президента Кирило Буданов заявив, що розмова була "непростою, але важливою". За його словами, українська команда готується до продовження зустрічей вже найближчим часом.

За даними The New York Times, сторони намагалися знайти рішення щодо контролю над Донбасом. Зокрема, Україна та Росія обговорили можливість створення демілітаризованої зони на Донбасі, яка не буде контролюватися жодною зі сторін.

