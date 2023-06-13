Експерт пояснив, як НАТО може вразити Росію

Країнам НАТО потрібно діяти широко і нестандартно, щоб окоротити країну-агресора Росію, вважає військовий експерт Михайло Гончар.

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Найголовніше зараз, каже Михайло Гончар, щоб Захід своїми каналами попередив кремлівську верхівку / колаж Главред, фото УНІАН

Країнам НАТО потрібно діяти широко і нестандартно, щоб окоротити країну-агресора Росію. Про це в інтерв'ю Главреду сказав президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар.

"Навряд чи НАТО буде підривати Кримський міст, а ми навряд чи опинимося здатними зробити це в онлайн-режимі. Але мова може йти також про нестандартні дії. Наприклад, там, де Росія цього не чекає. Де вона торжествує, що західні санкції хоч і скоротили доходи РФ від нафти, але Росія продовжує експорт в колишніх обсягах і періодично навіть їх збільшує. Мовляв, тому ваші санкції нам не перешкода. Тому тут мав бути зроблений крок, спрямований на технічне запобігання експорту нафти з балтійських і чорноморських портів, адже ці напрямки досі залишаються основними для експорту російської нафти. Потрібно, щоб була здійснена блокада Датських проток, Дарданелл на предмет неможливості входу порожніх танкерів під завантаження нафтою в російських портах. А крім російської нафти в Балтиці іншої нафти немає, в Чорному морі також переважно російська нафта і один термінал, Південна Озереевка, де відвантажується Нафта американських і казахстанських компаній на експорт. Але можна зробити чітку селекцію для танкерів під завантаження. І це був би нестандартний крок", − сказав він.

Хто такий Михайло Гончар Гончар Михайло Михайлович (нар. 17 лютого 1963) - український експерт з міжнародних енергетичних і безпекових відносин. Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", головний редактор журналу "Чорноморська безпека", пише Вікіпедія.

У 2000-х роках працював у системі нафтогазового комплексу України, займаючи відповідальні посади. Досліджував питання енергетичної безпеки, міжнародних енергетичних відносин, нафтогазового сектору, нетрадиційних вуглеводнів, реформування енергетичного сектору, глобальних енергетичних ринків. Був експертом української частини міжурядових комісій з економічного співробітництва з Німеччиною, Польщею, Словаччиною, Чехією, Казахстаном, Азербайджаном, Грузією, Туреччиною. З 2007 року працює в неурядовому секторі — спочатку очолював Енергетичні Програми та Київське представництво "Номос-енергія" аналітичного центру "Номос", а в 2009 році заснував і очолив аналітичний Think Tank Центр глобалістики "Стратегія ХХІ". Головний редактор журналу "Чорноморська безпека" (з 2017 року). Автор, співавтор і редактор низки книг і публікацій з проблематики енергетики, енергетичної безпеки, міжнародних відносин, виданих як в Україні, так і в Польщі, Словаччині, Німеччині, Великій Британії, Туреччині, Нідерландах, Фінляндії тощо. З 2016 року - член Державного комітету з промислової політики. Має статус асоційованого експерта Центру Разумкова і Центру дослідження Росії.

Але найголовніше зараз, каже Михайло Гончар, щоб захід по своїх каналах попередив кремлівську верхівку – ядерний теракт на Запорізькій АЕС буде розцінюватися як застосування путіністами ядерної зброї.

"Під приводом того, що Росія вже створила своїми екологічну катастрофу для України і Чорного моря, Альянс діє радикальним способом запобігання катастрофи де-небудь ще в Світовому океані у зв'язку з використанням Росією старих танкерів так званого тіньового флоту, аварія кожного з яких загрожує катастрофою чи то в Балтиці, чи то в Північному морі або східному середземномор'ї Чорного моря. Тому війни проти Росії НАТО не веде, але намагається попередити екологічну катастрофу. Інший варіант (додатковий до цього) повинен полягати не в якихось двозначних попередженнях, про які з'являлася інформація ще в минулому році, коли США в особі керівника ЦРУ або когось іншого попередила російську сторону про негативні наслідки, якщо росіяни вирішать застосувати тактичну ядерну зброю. Зараз має прозвучати чітка публічна, однозначна Заява, перш за все, з боку ядерних країн Заходу – Великобританії, Франції, США – про те, що ядерна аварія на ЗАЕС прирівнюється до застосування РФ ядерної зброї проти України, і відповідь країн Заходу також буде ядерною", − підсумував він.

Вступ України до НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг 20 квітня під час свого візиту до Києва заявив, що Україна має вступити до НАТО. Як вважає Столтенберг, ініціативу підтримають всі країни Альянсу. Блок повинен докласти максимальних зусиль, щоб євроатлантична інтеграція України стала можливою.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна вже зробила максимум для того, щоб Київ приєднався до НАТО. Тепер держава очікує політичного Запрошення в Альянс на саміті у Вільнюсі, який пройде в липні поточного року.

Голова громадської організації Україна в НАТО, учасник Атлантичної ради Юрій Романюк вважає, що Київ може вступити до Альянсу у квітні 2024 року. На його думку, сценарій може бути реалізований у разі припинення на той час гарячої фази війни.

Дивіться відео, в якому дипломат Яременко сказав, яка країна-лідер ЄС заважає Україні вступити в НАТО:

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