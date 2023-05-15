ГУР - про "пропозицію Пригожина" щодо Бахмута: Україна звільнятиме свої території

Київ і українські спецслужби обговорюватимуть теми, які відповідають інтересам України, сказав представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

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Розвідка для вирішення питань національних інтересів України використовує різні інструменти - Юсов / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот YouTube

Україна має намір звільняти свої території і буде, в тому числі, на рівні розвідки, обговорювати теми, які відповідають національним інтересам держави. Немає потреби в тому, щоб коментувати вкидання. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він прокоментував відомості американської газети Washington Post, яка написала про те, що ватажок бойовиків ПВК Вагнера, мовляв, "пропонував здати Україні позиції окупаційних військ РФ в обмін на вихід ЗСУ з Бахмута, але в Києві відмовили".

За словами представника ГУР МО, є питання щодо того, кому можуть бути вигідні такі публікації. Україна має намір звільняти свої землі і обговорювати тільки те, що відповідає національним інтересам держави.

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"Україна та її спецслужби обговорюватимуть те, що відповідатиме національним інтересам. Ми будемо деокупувати території. Розвідка в цих питаннях використовує різні інструменти. А щодо деяких вкидань я не думаю, що ми повинні це коментувати", - підкреслив Андрій Юсов.

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Ситуація в Бахмуті

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що армія України продовжує контрнаступ.

За словами чиновника, просування ЗСУ в Бахмуті, де тривають жорсткі бої, це вступ до контрнаступальної операції.

Заступниця міністра Ганна Маляр заявила, що ЗСУ продовжують просування на Бахмутському напрямку.

Українські війська за 14 травня взяли під контроль понад 10 позицій російських окупантів на півночі і півдні околиць Бахмута і зачистили значну площу лісового масиву в районі Іванівського. Ситуація залишається складною. Окупанти зібрали в Бахмуті всі сили і намагаються просунутися.

За даними карти DeepState на 15 травня, українські військові вибили окупантів РФ з деяких позицій. ЗСУ вдалося досягти успіхів біля Богданівки, станції Ступки та на вулиці Левановського.

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