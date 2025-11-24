РФ атакувала Харків дронами: загинуло четверо людей, серед поранених - діти

Унаслідок атаки постраждали 12-річний хлопчик і 11-річна дівчинка. Їм надали допомогу на місці.

Поліція документує наслідки атак і розслідує їх як воєнний злочин / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Увечері 23 листопада Харків зазнав масованої атаки ударних БпЛА

Удари припали на Шевченківський, Салтівський та Холодногірський райони

Виникли пожежі в житлових будинках і на об'єкті інфраструктури

Увечері в неділю, 23 листопада, Харків перебував під масованою атакою ворожих ударних БпЛА. За попередніми даними, четверо людей загинули і щонайменше 13 постраждали, з них двоє дітей.

Як повідомили у ДСНС, унаслідок масованого удару безпілотників сталися пожежі.

Ворог завдав ударів БпЛА по Шевченківському та Салтівському районах міста Харкова. Унаслідок "прильотів" спалахнули пожежі. Горіли три житлові будинки та об'єкт інфраструктури.

До ліквідації наслідків ворожої атаки було залучено підрозділи ДСНС, зокрема піротехнічні розрахунки. На місці події працюють психологи ДСНС.

У Нацполіції уточнили, що серед постраждалих - 12-річний хлопчик і 11-річна дівчинка. Їм надали допомогу на місці.

"23 листопада близько 21:30 росіяни завдали численних ударів БПЛА по місту Харків. Влучання відбулися в Шевченківському, Холодногірському та Салтівському районах. Отримали ураження та руйнування приватні будинки, багатоповерхівки, садове товариство, цивільне підприємство. Спалахнули пожежі", - йдеться в повідомленні.

У поліції Харківщини додали, що на місцях обстрілів поліцейські здійснюють огляд місця події, збирають речові докази та документують воєнний злочин росіян.

Внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Атака РФ на Тернопіль - що відомо

Як повідомляв Главред, вранці 19 листопада окупаційна армія РФ завдала удару по Тернополю. Одна з ракет влучила в багатоповерховий будинок.

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські окупанти атакували житлові будинки в Тернополі крилатими ракетами Х-101, випущеними літаками стратегічної авіації.

Унаслідок атаки ворога загинули 33 людини, зокрема й шестеро дітей.

Які міста під загрозою нового обстрілу: думка експерта

Військовий оглядач Денис Попович пояснив, що російські атаки відбуваються в певній послідовності. Спочатку ворог завдає ударів по Києву, а вже за кілька днів - по західних регіонах.

За його прогнозами, наступними під загрозою можуть опинитися міста Наддніпрянщини - Дніпро, Кременчук і Полтава. Після цього, ймовірно, Росія знову повернеться до атак на столицю.

