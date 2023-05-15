У Путіна підняли виття через передачу Україні від Британії безпілотників дальністю 200 км

У директорській Володимира Путіна кажуть, що далекобійне озброєння, яке отримає Україна від Британії, мовляв, "не вплине на подальший хід війни".

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Москва, мовляв, "негативно" ставиться до передачі Україні далекобійних БПЛА - Пєсков / Колаж: Главред, фото: МЗС України, УНІАН

Рупор Кремля Дмитро Пєсков вважає, що безпілотники з дальністю 200 кілометрів, мовляв, "не вплинуть на подальший хід" розв'язаної агресором Росією війни проти України. Нібито ситуація призведе до "дій Москви у відповідь".

Як повідомляє Інтерфакс, він сказав про те, що нова військова допомога Україні від Британії, мовляв, "не вплине на ситуацію у війні", а Кремль буде нібито "відповідати".

"Це не може надати будь-якого суттєвого і принципового впливу на хід спеціальної військової операції. Але, безумовно, це веде до подальших руйнувань, подальших дій у відповідь. Для України цю історію роблять набагато складніше", - заявив Пєсков.

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За його словами, Москва, мовляв, "вкрай негативно" ставиться до постачань Києву від Лондона далекобійних безпілотників.

"Ми ставимося до цього надзвичайно негативно. Великобританія претендує на те, щоб вибитися в передові місця серед тих країн, які продовжують накачування озброєннями України", - підкреслив Дмитро Пєсков.

Далекобійне озброєння для України від Великобританії

Журналісти CNN 11 травня з посиланням на власні джерела заявили, що Британія передає Україні далекобійні ракети Storm Shadow.

Київ гарантував Лондону, що ракети не будуть використовуватися для ударів по території РФ.

Міністр оборони Британії підтвердив процес передачі Україні Storm Shadow.

За його словами, ЗСУ продемонстрували ефективні дії в обороні, а ракети допоможуть військам вигнати російських окупантів.

15 травня в уряді Британії заявили, що поставлять Україні зенітні ракети і безпілотники з радіусом дальньої дії понад 200 кілометрів. Озброєння відправлять Києву найближчими місяцями, оскільки ЗСУ мають намір посилити опір збройній агресії країни-окупанта Росії.

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