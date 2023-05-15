"Варварство Путіна не повинно бути винагороджено": Сунак закликав Захід до рішучої підтримки ЗСУ

Україна стикається з вирішальним моментом у протистоянні жахливій агресивній війні, яку вона не починала, сказав прем'єр Британії Ріші Сунак.

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Британія навчає українських військових і допомагає Києву боєприпасами і бронетехнікою - Сунак / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, скріншот YouTube

Для України настав вирішальний момент у протистоянні військовій агресії Росії, їй потрібна рішуча підтримка міжнародного співтовариства. Допомога Києву в інтересах союзників на Заході, щоб Володимир Путін не добився своїх цілей. Великобританія підтримує українську державу, як в плані навчання військ, так і в наданні боєприпасів і бронетехніки. Про це заявив глава уряду Британії Ріші Сунак.

Як повідомляє The Telegraph, британський прем'єр сказав, що зустріч з президентом Зеленським проходить у "вирішальний момент опору України", а країни-союзники на Заході "не повинні підвести її".

"Це вирішальний момент у протистоянні України жахливій агресивній війні, яку вона не обирала і не провокувала. Їм (українцям, – ред.) потрібна постійна підтримка міжнародного співтовариства, щоб захиститися від шквалу невпинних і невибіркових нападів, які були їхньою щоденною реальністю більше року", - зазначив Сунак.

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За його словами, коли Путін своєю війною влаштував лінію фронту в Україні, з іншого боку "лінії розлому простягаються по всьому світу".

Прем'єр Британії акцентував увагу на тому, що надання допомоги Україні – в інтересах Заходу. Київ повинен добитися успіхів, щоб "варварство Путіна не було винагороджено".

"Саме тому Сполучене Королівство підтримує нашу підтримку України – від танків до навчань, від боєприпасів до бронетехніки", - підкреслив Ріші Сунак.

Великобританія передає Україні далекобійне озброєння

Журналісти CNN 11 травня з посиланням на свої джерела повідомили про передачі Великобританією Україні далекобійних ракет Storm Shadow.

Україна гарантувала Британії, що ракети не будуть застосовуватися по території Росії.

Пізніше міністр оборони Британії Бен Уоллес підтвердив інформацію, згідно з якою Київ отримає ракети Storm Shadow. Глава військового відомства зазначив, що ЗСУ ефективно діють в обороні, а ракети допоможуть українцям звільнити свої території від російських окупантів.

15 травня в уряді Великобританії заявили, що Лондон поставить Києву сотні безпілотників дальністю понад 200 кілометрів. Озброєння поставлять Україні найближчими місяцями, оскільки Київ збирається посилити свій опір російській військовій агресії.

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