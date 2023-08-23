"Рухаємося потроху, але правильно": Зеленський зробив важливу заяву щодо контрнаступу

Українським військовим важко просуватися вперед через щільні мінні поля окупантів. Але наступ захисників України рухається на кількох напрямках.

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Зеленський зробив важливу заяву щодо контрнаступу/ колаж: Главред, фото: 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу, Офіс президента України

Контрнаступ ЗСУ відбувається на кількох напрямках. Українські бійці просуваються потроху, але напрямок правильний.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Фінляндської Республіки Петтері Орпо. Він зазначив, що просуватися вперед дуже важко через щільне мінування, яке встановили російські окупаційні війська. Але захисники України продовжують рухатися вперед.

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"Якщо ви не проти, не все публічно говоритиму. За кількома напрямками ми йдемо вперед, нам дуже складно. Щільне мінування, тисячі мін", – зазначив Зеленський.

Проте тенденція показує, що українські військові рухаються у правильному напрямку, наголосив глава Української держави.

"Найголовніше – тенденції. Тенденція, яку доповідають мені військові щодня, є такою: ми йдемо постійно і постійно рухаємося вперед. Так, потроху, проте напрямок правильний", – зазначив президент України.

Зеленський зробив важливу заяву щодо контрнаступу/ скрін

Дивіться відео, у якому Зеленський висловився про контрнаступ:

Контрнаступ ЗСУ

Раніше Білий дім зробив надихаючу заяву про контрнаступ ЗСУ. Радник президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван відкинув тезу, що війна в Україні нібито зайшла у "глухий кут". У коментарі журналістам Салліван наголосив, що ЗСУ домагаються успіхів на півдні, попри постійні штурми окупантів.

Також раніше у The New York Times із посиланням на американських та інших західних офіційних осіб зазначали, що контрнаступ ЗСУ повинен сконцентруватися на одному головному напрямку. Західні чиновники вважають, що зараз війська ЗСУ надто розосереджені і їм потрібно "зібрати свою бойову міць в одному місці".

Аналітики американського Інституту вивчення війни зазначали, що просування ЗСУ в районі Роботиного наближає до другої лінії "оборони" РФ. Друга "оборонна" лінія окупантів агресора Росії в Запорізькій області може бути відносно слабкішою за першу, вважають в ISW.

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