Білий дім зробив надихаючу заяву про контрнаступ ЗСУ

Радник президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван відкинув тезу, що війна в Україні нібито зайшла у "глухий кут".
У коментарі журналістам Салліван підкреслив, що ЗСУ домагаються успіхів на півдні, попри постійні штурми окупантів.
"Ми з самого початку чітко розуміли, що це поле битви дуже динамічне. Наступальні і оборонні дії проводяться обома сторонами на кількох ділянках уздовж дуже протяжної лінії фронту", - цитує Саллівана телеканал Sky News.відео дня
Він додав, що Україна "продовжує звільняти території на методичній, системній основі".
Телеканал пояснює, що теза про те, що війна в Україні може зайти "у глухий кут", якщо не проведе великого контрнаступу найближчим часом, була озвучена багатьма експертами.
Що кажуть в Україні
Водночас заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю Reuters зазначила, що "неправильно вимірювати просування ЗСУ в метрах або кілометрах".
"Важливий сам факт: незважаючи ні на що, ми рухаємося вперед, хоча у нас менше людей і менше зброї", - пояснила Маляр.
Крім того, росіяни досі випускають щотижня до 400-500 тисяч артснарядів - це удесятеро більше, ніж в України.
Для досягнення паритету з ворогом Україні необхідна додаткова допомога, додала Маляр.
Війна в Україні - останні новини
Попри повільні темпи просування, ЗСУ впевнено йдуть вперед на півдні та ефективно відбивають регулярні штурми окупантів на сході України.
Сьогодні Генштаб підтвердив, що бійці ЗСУ зайшли в Роботине Запорізької області. Раніше було підтверджено деокупацію Старомайорського і Урожайного.
Всього, за спостереженням аналітиків Інституту вивчення війни, ЗСУ 20-21 серпня домоглися тактично важливих успіхів на схід і захід в адмінкордонах Запорізької області.
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