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Білий дім зробив надихаючу заяву про контрнаступ ЗСУ

Яна Ставська
22 серпня 2023, 21:36 оновлено 22 серпня, 22:23
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Ганна Маляр, своєю чергою, зазначила, що окупанти як і раніше випускають до 500 тисяч артснарядів щотижня.
Білий дім зробив надихаючу заяву про контрнаступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ триває / Колаж Главреда. Фото: 43 окрема артилерійська бригада ім. гетьмана Тараса Трясила, скріншот відео

Радник президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван відкинув тезу, що війна в Україні нібито зайшла у "глухий кут".

У коментарі журналістам Салліван підкреслив, що ЗСУ домагаються успіхів на півдні, попри постійні штурми окупантів.

"Ми з самого початку чітко розуміли, що це поле битви дуже динамічне. Наступальні і оборонні дії проводяться обома сторонами на кількох ділянках уздовж дуже протяжної лінії фронту", - цитує Саллівана телеканал Sky News.

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Він додав, що Україна "продовжує звільняти території на методичній, системній основі".

Телеканал пояснює, що теза про те, що війна в Україні може зайти "у глухий кут", якщо не проведе великого контрнаступу найближчим часом, була озвучена багатьма експертами.

Що кажуть в Україні

Водночас заступниця міністра оборони Ганна Маляр в інтерв'ю Reuters зазначила, що "неправильно вимірювати просування ЗСУ в метрах або кілометрах".

"Важливий сам факт: незважаючи ні на що, ми рухаємося вперед, хоча у нас менше людей і менше зброї", - пояснила Маляр.

Крім того, росіяни досі випускають щотижня до 400-500 тисяч артснарядів - це удесятеро більше, ніж в України.

Для досягнення паритету з ворогом Україні необхідна додаткова допомога, додала Маляр.

Війна в Україні - останні новини

Попри повільні темпи просування, ЗСУ впевнено йдуть вперед на півдні та ефективно відбивають регулярні штурми окупантів на сході України.

Сьогодні Генштаб підтвердив, що бійці ЗСУ зайшли в Роботине Запорізької області. Раніше було підтверджено деокупацію Старомайорського і Урожайного.

Всього, за спостереженням аналітиків Інституту вивчення війни, ЗСУ 20-21 серпня домоглися тактично важливих успіхів на схід і захід в адмінкордонах Запорізької області.

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