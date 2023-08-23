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Контрнаступ ЗСУ повинен сконцентруватися на одному головному напрямку – NYT

Альона Вороніна
23 серпня 2023, 07:30 оновлено 23 серпня, 07:34
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Західні чиновники вважають, що зараз війська ЗСУ надто розосереджені і їм потрібно "зібрати свою бойову міць в одному місці".
Украинские военные
Західні чиновники назвали напрямок, де, на їхню думку, ЗСУ мають сконцентрувати сили під час контрнаступу/ колаж: Главред, фото: 35 ОМБр імені Михайла Остроградського, 14 ОМБр Романа Великого

Українські військові зараз надто розосереджені та мають сконцентруватися на головному напрямку контрнаступу на півдні України.

Про це йдеться у повідомленні The New York Times. Зазначається, що таку думку висловили американські та інші західні офіційні особи. Вони говорили про те, що основна мета контрнаступу захисників України – розірвати сухопутний коридор між країною-агресоркою Росією та тимчасово окупованим Кримом, відрізавши таким чином російські лінії постачання на півдні нашої держави.

Чиновники США зазначають, що українські військові для того, щоб зосередитися на прориві оборони ворога, повинні зосередити сили на одному головному напрямку – на півдні. За їхніми словами, зараз командування українського війська порівну розділило сили міць між сходом і півднем держави.

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Американські офіційні особи вважають, що багато українських сил, які зараз перебувають біля Бахмута та інших міст на сході, могли б підкріпити український наступ на півдні. При цьому південний напрямок вони називають "набагато більш стратегічно важливим".

У той же час деякі джерела США кажуть, нібито Україна уже перекидає деякі досвідчені бойові сили зі сходу на південь держави.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше у Міноборони України заявили, що ЗСУ з боями увійшли в Роботине Запорізької області й зараз організовують евакуацію мирних жителів. Про це повідомила заступник Міністра оборони України Анна Маляр.

Заступник командира батальйону "Арей" Української добровольчої армії Сергій Жеребило заявив, що українські воїни проломили лінію оборони РФ, і назвав плацдарм для нового наступу. Звільнене ЗСУ село Нескучне для російських військ було своєрідною фортецею, розповів Жеребило.

Нагадаємо, Білий дім зробив надихаючу заяву про контрнаступ ЗСУ. Радник президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван відкинув тезу, що війна в Україні нібито зайшла у "глухий кут". У коментарі журналістам Салліван наголосив, що ЗСУ домагаються успіхів на півдні, попри постійні штурми окупантів.

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