Дуда видав серйозну заяву про війну та заговорив про можливі переговори із РФ

Президент Польщі Анджей Дуда назвав теперішню ситуацію в Україні "дуже складною". Він закликає партнерів зробити "все можливе", щоб Україна змогла повернути всі окуповані російськими загарбниками території.
"Ситуація в Україні дуже складна… Україна хоче відновити повний контроль над окупованими територіями. Це також важливо для всього світу, адже це знак того, що міжнародне право діє", - заявив Дуда в інтерв’ю LRT та додав, що перемога України - це знак того, що "міжнародне право діє".
За словами польського президента, він "завжди говорив на міжнародній арені", що Україна потребує безперервної допомоги партнерів. Дуда наголосив на тому, що в даний момент нашій країні критично не вистачає боєприпасів.
Говорячи про потенційні переговори про мир з РФ та можливі поступки, польський президент зазначив, що поки "не чув жодних розмов про мирні переговори".
"Зараз вони точно не ведуться. Я знаю, що Володимир Зеленський займає дуже жорстку позицію щодо оборони та відвоювання територій. Ми маємо зробити все можливе, щоб Україна змогла повернути всі території, які були у неї відібрані", - сказав Дуда.
Мирні переговори України та Росії
Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.
Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.
Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про переговори з Путіним. Він наголошує, що не виключає подальших дискусій з Путіним у майбутньому. Втім, зараз "російська війна говорить проти цього".
Російський диктатор Володимир Путін заговорив про переговори із Україною. В ISW нагадали, що російські офіційні особи неодноразово неправдиво звинувачували Україну та Захід у відсутності ініціатив мирних переговорів.
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