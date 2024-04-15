УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Дуда видав серйозну заяву про війну та заговорив про можливі переговори із РФ

Юлія Закрепа
15 квітня 2024, 14:35
Польський президент нагадав, що він "завжди говорив на міжнародній арені", що Україна потребує безперервної допомоги партнерів.
Дуда видав серйозну заяву про війну та заговорив про можливі переговори із РФ
Дуда заговорив про мирні переговори / колаж: Главред, фото: ОПУ, 22 окрема механізована бригада

Президент Польщі Анджей Дуда назвав теперішню ситуацію в Україні "дуже складною". Він закликає партнерів зробити "все можливе", щоб Україна змогла повернути всі окуповані російськими загарбниками території.

"Ситуація в Україні дуже складна… Україна хоче відновити повний контроль над окупованими територіями. Це також важливо для всього світу, адже це знак того, що міжнародне право діє", - заявив Дуда в інтерв’ю LRT та додав, що перемога України - це знак того, що "міжнародне право діє".

За словами польського президента, він "завжди говорив на міжнародній арені", що Україна потребує безперервної допомоги партнерів. Дуда наголосив на тому, що в даний момент нашій країні критично не вистачає боєприпасів.

відео дня

Говорячи про потенційні переговори про мир з РФ та можливі поступки, польський президент зазначив, що поки "не чув жодних розмов про мирні переговори".

"Зараз вони точно не ведуться. Я знаю, що Володимир Зеленський займає дуже жорстку позицію щодо оборони та відвоювання територій. Ми маємо зробити все можливе, щоб Україна змогла повернути всі території, які були у неї відібрані", - сказав Дуда.

Мирні переговори України та Росії

Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про переговори з Путіним. Він наголошує, що не виключає подальших дискусій з Путіним у майбутньому. Втім, зараз "російська війна говорить проти цього".

Російський диктатор Володимир Путін заговорив про переговори із Україною. В ISW нагадали, що російські офіційні особи неодноразово неправдиво звинувачували Україну та Захід у відсутності ініціатив мирних переговорів.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Анджей Дуда
Реклама

Головне за день

РФ запустила ракету по Кропивницькому: пролунав потужний вибух

РФ запустила ракету по Кропивницькому: пролунав потужний вибух

17:17 Україна
Росіян підірвали далекобійними ракетами: деталі удару по центру армії РФ у "ЛНР"

Росіян підірвали далекобійними ракетами: деталі удару по центру армії РФ у "ЛНР"

16:16 Україна
Зливи із грозами та градом: центральні області України опиняться під атакою негоди

Зливи із грозами та градом: центральні області України опиняться під атакою негоди

15:42 Синоптик
Всі головні новини

Популярне

Це нестерпно : путініст Пригожин зізнався про залежність співачки Валерії 9952

"Це нестерпно": путініст Пригожин зізнався про залежність співачки Валерії

Чому не можна заливати повний бак в авто: відповідь здивує досвідчених водіїв 5926

Чому не можна заливати повний бак в авто: відповідь здивує досвідчених водіїв

В Україні різко поменшало пенсіонерів: що сталося 4954

В Україні різко поменшало пенсіонерів: що сталося

Ракети відбивала навіть Саудівська Аравія, це іспанський сором - експерт про атаку на Ізраїль 4254

Ракети відбивала навіть Саудівська Аравія, це іспанський сором - експерт про атаку на Ізраїль

Останні новини

17:17

РФ запустила ракету по Кропивницькому: пролунав потужний вибух

17:04

Що не можна приносити в дім, щоб не було нещастя - прикмети 16 квітня

17:01

Урожай порадує: як правильно поливати полуницю

16:53

Психованний Лепс вибив телефон у дівчини на концертіВідео

16:49

Навіщо французи вмочують круасан у каву, хоч робити цього не можнаВідео

РФ після 9 травня може почати нову мобілізацію - Михайло ПритулаРФ після 9 травня може почати нову мобілізацію - Михайло Притула
16:46

"Відбулася від матері": як Крістіна Орбакайте привітала Аллу Пугачову з ювілеєм

16:31

Для чого потрібні дірки біля підошви кросівок: чоловік розкрив геніальне призначення

16:16

Росіян підірвали далекобійними ракетами: деталі удару по центру армії РФ у "ЛНР"

16:14

Чому айфон швидко розряджається: п'ять причин, які легко усунути

Реклама
15:44

Як відбілити пожовклу підошву: копійчані засоби, які врятують взуттяВідео

15:42

Зливи із грозами та градом: центральні області України опиняться під атакою негоди

15:36

У Британії виправдалися, чому не допомагають збивати "Шахеди" в Україні, як в Ізраїлі

15:16

Бунт проти Путіна: в РНБО назвали ймовірний сценарій і терміни перевороту у РФ

14:43

Кохана, з твоїм днем: Галкін показав Пугачову зблизька і привітав її з днем народження

14:42

Шон Пенн зізнався, що готовий вдарити Путіна під час зустрічі

14:35

Дуда видав серйозну заяву про війну та заговорив про можливі переговори із РФ

14:08

Мурахи триматимуться подалі від дому: чоловік розповів, як позбутися комах

13:25

Чим очистити дно сковорідки і каструлі - товстий шар нагару відвалиться на очахВідео

13:23

Макрон хоче перемир'я у світі та Україні на час Олімпіади: до чого тут Китай

13:21

Аллі Пугачовій - 75: що Примадонна говорить про війну в Україні та росіян

Реклама
13:00

У Бердянську "розцвіла бавовна": стовпи диму і гуркіт вибухів по всьому місту

12:42

Полуниця буде свіжою весь тиждень: геніальний спосіб зберігання ягід

12:30

РФ хоче розширити лінію фронту: у Генштабі Естонії розкрили нову тактику окупантів

12:30

"РФ скрізь робить сіру зону": експерт спрогнозував, до чого готуватися харків'янам

12:26

Полковник СБУ пояснив, чому Путін в обстрілі Харкова повторює помилку Гітлера

11:58

Макс Барських потрапив в епіцентр масованої атаки на Ізраїль - що з артистом

11:42

Сяятиме, як з магазину: як почистити срібло в домашніх умовахВідео

11:35

Окупанти вдарили ракетою по житлових багатоповерхівках у центрі Слов'янська: що відомоФотоВідео

11:30

"Давайте в оренду": Кулеба відповів, чи можуть польські Patriot прикривати захід України

11:24

Катерина Бужинська показала рідкісне фото з 17-річною донькою, яка з нею не живе

10:58

"Немає резервів для ротації": майор ЗСУ відреагував на закон про мобілізацію

10:58

Чемпіон-путініст влаштував істерику через "свавілля" МОК перед Олімпіадою-2024

10:51

Грози, мокрий сніг і заморозки до -4: в Україну йде потужний циклон

10:36

Китайський гороскоп на завтра 16 квітня: Кроликам - ризик втратити все, Мавпам - неймовірна удача

10:09

"Вбивають Україну": Стівен Кінг жорстко розсварив республіканців у США

10:02

Чому не можна їсти гарячий хліб: причина, яку знають одиниці

09:55

Церковне свято 16 квітня: що не можна робити у день трьох святих мучениць

09:45

"Це нестерпно": путініст Пригожин зізнався про залежність співачки Валерії

09:31

Дістануть ЧФ РФ у будь-якій точці Чорного моря: у СБУ розповіли, як модернізували Sea Baby

09:30

Як змінилися ціни на продукти в Україні: що подорожчало, а що - подешевшало

Реклама
08:48

В Україні різко поменшало пенсіонерів: що сталося

08:47

Гороскоп на завтра 16 квітня: Скорпіонам - час розслабитись, Ракам - недорозуміння

08:14

Окупанти просунулися біля Часового Яру та Новобахмутівки - DeepState

08:14

У Раді розповіли, чи замінить електронний кабінет похід до військкомату

07:34

У Байдена розповіли, що потрібно для схвалення допомоги Україні

06:46

РФ хоче захопити Часів Яр до 9 травня: в ISW оцінили амбіції окупантів

06:03

Захід боїться Росії, але не ІрануПогляд

05:30

Головоломка для тих, у кого чудовий зір: треба за 12 секунд знайти магніт

04:05

РФ націлилася на три великі міста: названо напрямок нового удару ворога

03:32

Передача Україні додаткових систем ППО: ексрадник глави ОП назвав терміни

Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти