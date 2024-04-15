Дуда видав серйозну заяву про війну та заговорив про можливі переговори із РФ

Польський президент нагадав, що він "завжди говорив на міжнародній арені", що Україна потребує безперервної допомоги партнерів.

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Дуда заговорив про мирні переговори / колаж: Главред, фото: ОПУ, 22 окрема механізована бригада

Президент Польщі Анджей Дуда назвав теперішню ситуацію в Україні "дуже складною". Він закликає партнерів зробити "все можливе", щоб Україна змогла повернути всі окуповані російськими загарбниками території.

"Ситуація в Україні дуже складна… Україна хоче відновити повний контроль над окупованими територіями. Це також важливо для всього світу, адже це знак того, що міжнародне право діє", - заявив Дуда в інтерв’ю LRT та додав, що перемога України - це знак того, що "міжнародне право діє".

За словами польського президента, він "завжди говорив на міжнародній арені", що Україна потребує безперервної допомоги партнерів. Дуда наголосив на тому, що в даний момент нашій країні критично не вистачає боєприпасів.

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Говорячи про потенційні переговори про мир з РФ та можливі поступки, польський президент зазначив, що поки "не чув жодних розмов про мирні переговори".

"Зараз вони точно не ведуться. Я знаю, що Володимир Зеленський займає дуже жорстку позицію щодо оборони та відвоювання територій. Ми маємо зробити все можливе, щоб Україна змогла повернути всі території, які були у неї відібрані", - сказав Дуда.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про переговори з Путіним. Він наголошує, що не виключає подальших дискусій з Путіним у майбутньому. Втім, зараз "російська війна говорить проти цього".

Російський диктатор Володимир Путін заговорив про переговори із Україною. В ISW нагадали, що російські офіційні особи неодноразово неправдиво звинувачували Україну та Захід у відсутності ініціатив мирних переговорів.

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