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Путін заговорив про переговори із Україною: в ISW розкрили до чого тут Захід

Юлія Закрепа
5 квітня 2024, 08:29
В ISW нагадали, що російські офіційні особи неодноразово неправдиво звинувачували Україну та Захід у відсутності ініціатив мирних переговорів.
Путін заговорив про переговори із Україною: в ISW розкрили до чого тут Захід
Путін заговорив про переговори із Україною / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Аналітики Інститут вивчення повідомили, що у Москві розпочався новий раунд посилення риторики щодо переговорів по Україні, який, швидше за все, є спробою змусити Захід піти на поступки щодо українського суверенітету та територіальної цілісності.

Протягом тижня відразу двоє російських високопосадовців зробили заяви щодо готовності Кремля до переговорів по Україні, йдеться у звіті ISW.

У пресрелізі Міноборони РФ про розмову очільника відомства Сергія Шойгу із французьким колегою Себастьяном Лекорню йдеться про те, що нібито "було відзначено готовність до діалогу щодо України". При чому відправною точкою для нього нібито могли б стати переговори 2022 року між Росією та Україною в Туреччині. Водночас джерело в уряді Франції спростувало цю інформацію.

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"Це неправда. Ми жодного разу не демонстрували готовності до діалогу щодо України, переговорів або чогось подібного", - сказав співбесідник агентства Reuters.

Наступного дня, 4 квітня, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров "також сприяв інформаційним операціям, вдаючи зацікавленість у переговорах", зазначають аналітики.

Лавров використав зустріч з десятками іноземних послів із незахідних держав, щоб розкритикувати формулу миру президента України Володимира Зеленського, заявивши, що Росія готова вести переговори на вигідних для Кремля умовах.

За підсумками зустрічі Лавров заявив журналістам, що Росія вважає "необов’язковим розмовляти із Зеленським", а повинна вести переговори із Заходом, який, однак, не готовий до них.

В ISW нагадали, що російські офіційні особи неодноразово неправдиво звинувачували Україну та Захід у відсутності ініціатив мирних переговорів, попри власні численні заяви, які прямо свідчать, що Росія не зацікавлена в добросовісних переговорах з Україною.

"ISW продовжує оцінювати, що максималістські цілі Росії - які рівнозначні повній капітуляції України та Заходу - залишаються незмінними і що будь-які російські заяви про те, що Росія зацікавлена в мирних переговорах, є, швидше за все, спробами змусити Захід піти на поступки щодо українського суверенітету та територіальної цілісності", - йдеться у звіті.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Нагадаємо, що Шойгу заявив, що РФ готова до переговорів щодо України. За словами Шойгу, основою діалогу могли б стати Стамбульські переговори. При цьому Шойгу пригрозив Лекорню, що відправлення французьких військ в Україну створить якісь "проблеми" для самої Франції.

У Франції відреагували на заяву Шойгу. У Франції спросували заяви російського Міноборони про готовність до проведення мирних переговорів між Україною та Росією. У французькому уряді не підтвердили таку інформацію з боку Росії.

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війна в Україні Володимир Путін мирні переговори з Росією
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