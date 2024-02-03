'Це особливе місце': Дуда засумнівався в деокупації Криму

На неоднозначну заяву Анждея Дуди відповів посол України в Польщі Василь Зварич. За словами дипломата, "Крим - це Україна: так є і так буде".

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Дуда не впевнений у поверненні Криму під контроль України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОПУ

Президент Польщі Анджей Дуда поставив під сумнів повернення анексованого Росією півострова Крим під контроль Києва. При цьому він упевнений, що окуповані Донецьк і Луганськ повернуться в Україну.

"Сьогодні Росія намагається перемогти в Україні. Я скажу так: якщо Росія збереже території України, то фактично це буде перемога Росії й тоді ймовірність нового нападу з боку Росії буде дуже високою", - сказав Дуда в інтерв'ю Kanal Zero.

У відповідь на запитання про Крим, Дуда відповів, що не знає, чи отримає Україна його назад.

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"Я не знаю, чи поверне Україна Крим, але я вірю, що вона поверне собі Донецьк і Луганськ", - заявив польський лідер.

Дуда додав, що Крим - "особливе місце, зокрема з історичних причин".

"Тому що насправді, якщо ми подивимося історично, він довгий час був у руках Росії", - сказав президент Польщі.

Дивіться відео - Дуда засумнівався в деокупації Криму:

На неоднозначну заяву Анждея Дуди відповів посол України в Польщі Василь Зварич.

За словами дипломата, "Крим - це Україна: так є і так буде".

"Міжнародне право - основа. Тимчасова окупація Криму Росією є воєнним злочином, за який вона буде покарана. Деокупація Криму - наше спільне з вільним світом завдання і обов'язок. Ми зробимо це беззаперечно. Ми віримо і діємо разом", - сказав Зварич.

До слова, у серпні 2023 року, виступаючи на Кримській платформі, Анджей Дуда заявляв, що має бути звільнена вся територія України, зокрема й Крим. Тоді польський президент говорив, що від результату війни Росії проти України залежить збереження всього світового порядку.

Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський також відреагував на слова Дуди про "неповернення Криму в Україну".

"Польща визнає незалежність України у її міжнародно встановлених кордонах", - написав Сікорський у Twitter.

Глава польського МЗС уточнив, що Польща визнає українські кордони "починаючи з Договору від 19 листопада 1990 року через Будапештський меморандум від 5 грудня 1994 року та Договір про кордон від 28 січня 2003 року".

Повернення Криму

Президент Володимир Зеленський упевнений, що окупований Крим у ментальному сенсі буде повернути легше, ніж Донбас. На півострові не було військових дій, а більша частина Донецької та Луганської областей максимально мілітаризовані.

Колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Годжес вважає, що для перемоги у війні Україні потрібно ізолювати Крим, щоб зробити півострів недоступним для окупаційних військ. Коли Москва втратить захоплений Кримський півострів, їй буде вже наплювати на Донбас.

Генерал-майор запасу Віктор Ягун розповів, коли, на його думку, Україна може повернути Крим, коли - Донбас і коли війна закінчиться.

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