Долар стрімко полетів вгору: який курс валют чекає на українців 25 серпня

По відношенню до євро гривня посилила позиції.

https://glavred.net/ukraine/dollar-stremitelno-poletel-vverh-kakoy-kurs-valyut-zhdet-ukraincev-25-avgusta-10691870.html Посилання скопійоване

Курс валют на 25 серпня / колаж: Главред, фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

Яким буде курс валют у понеділок

На скільки подорожчав долар

На понеділок, 25 серпня, встановлено новий офіційний курс валют. Зокрема, після падіння долар знову подорожчав. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Так, курс долара до гривні у понеділок буде встановлено на рівні 41,28 гривні за долар. Українська валюта послабилася на 6 копійок.

відео дня

Водночас, по відношенню до євро гривня посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти установлено на рівні 47,91 гривні за один євро. Гривня зміцнилася на 7 копійок.

Варто зауважити, що на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,33/41,36 грн/дол., а євро - 47,97/47,99 грн/євро.

Яким буде курс валют наступного тижня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що в останній тиждень літа ситуація на валютному ринку відчутно не зміниться.

За його словами, основні показники валютного ринку з 25 по 31 серпня: 41,4-41,8 грн/дол. та 48-49 грн/євро (на міжбанку), 41,4-41,8 грн/дол. та 48-49,5 грн/євро (на готівковому ринку).

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, доктор економічних наук Олексій Плотніков сказав, що не варто сподіватися, що в разі оголошення перемир’я гривня одразу почне зміцнюватися, а долар — знецінюватися.

Фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків говорив, що до кінця 2025 року курс долара в Україні перевищить психологічну позначку у 42 гривні і зросте приблизно до 42,6 гривень.

Водночас, в прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital зазначалось, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред