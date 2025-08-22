Рус
Долар стрімко полетів вгору: який курс валют чекає на українців 25 серпня

Марія Николишин
22 серпня 2025, 16:38
По відношенню до євро гривня посилила позиції.
Курс валют на 25 серпня / колаж: Главред, фото: pixabay

Ви дізнаєтесь:

  • Яким буде курс валют у понеділок
  • На скільки подорожчав долар

На понеділок, 25 серпня, встановлено новий офіційний курс валют. Зокрема, після падіння долар знову подорожчав. Про це повідомляється на сайті НБУ.

Так, курс долара до гривні у понеділок буде встановлено на рівні 41,28 гривні за долар. Українська валюта послабилася на 6 копійок.

відео дня

Водночас, по відношенню до євро гривня посилила позиції. Офіційний курс європейської валюти установлено на рівні 47,91 гривні за один євро. Гривня зміцнилася на 7 копійок.

Варто зауважити, що на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,33/41,36 грн/дол., а євро - 47,97/47,99 грн/євро.

Яким буде курс валют наступного тижня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий говорив, що в останній тиждень літа ситуація на валютному ринку відчутно не зміниться.

За його словами, основні показники валютного ринку з 25 по 31 серпня: 41,4-41,8 грн/дол. та 48-49 грн/євро (на міжбанку), 41,4-41,8 грн/дол. та 48-49,5 грн/євро (на готівковому ринку).

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини

Як повідомляв Главред, доктор економічних наук Олексій Плотніков сказав, що не варто сподіватися, що в разі оголошення перемир’я гривня одразу почне зміцнюватися, а долар — знецінюватися.

Фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків говорив, що до кінця 2025 року курс долара в Україні перевищить психологічну позначку у 42 гривні і зросте приблизно до 42,6 гривень.

Водночас, в прогнозі інвесткомпанії Dragon Capital зазначалось, що курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року.

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

долар евро НБУ курс валют курс гривні курс долара курс євро курс НБУ
