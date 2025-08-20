Яким буде курс долара в Україні після закінчення війни: прогноз економіста

Плотніков прогнозує, що об’єктивних підстав для знецінення долара не буде.

Що буде з курсом валют у разі перемир'я / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Що буде з курсом валют в Україні після завершення війни

Які чинники впливають на курс долара

Активні перемовини щодо завершення війни дедалі частіше змушують українців замислюватися: що ж буде з курсом валют після її завершення. Доктор економічних наук Олексій Плотніков у коментарі Новини.LIVE рекомендує не сподіватися, що в разі оголошення перемир’я гривня одразу почне зміцнюватися, а долар — знецінюватися.

За його словами, існують позаекономічні чинники, здатні вплинути на курсові показники в Україні.

Плотніков пояснює, що курс долара залежить не стільки від закінчення війни, скільки від того, чи продовжать міжнародні партнери фінансувати держбюджет України, щоб покривати витрати, а також від початку відновлення міст країни.

"Якщо оголосять, що в Україну заходять великі іноземні гроші (американські, європейські чи навіть арабські) для відбудови, це може вплинути на курс долара. Чи за умови продовження західної допомоги з фінансуванням дефіциту бюджету після війни. А чинники перемовин самі по собі не формують динаміку курсу", — констатував економіст.

Він прогнозує, що об’єктивних підстав для знецінення долара не буде. Лише у випадку виходу на український ринок корпорацій/урядів, які зможуть створити нові робочі місця і вкладати гроші у відбудові, можна буде говорити про потенціал для протилежної курсової динаміки.

Плотніков додає, що гривня буде поступово дешевшати до кінця 2025 року, адже не очікується великих надходжень валюти.

Як змінювався курс долара США в Україні / Інфографіка: Главред ​

Що буде з курсом євро в Україні після завершення війни

Що стосується євро, то формування офіційного курсу взагалі не має відношення до України, оскільки динаміка залежить від торгівельно-економічних відносин Європейського Союзу зі Сполученими Штатами Америки.

Нагадаємо, Національний банк України встановив на середу, 20 серпня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,36 гривні за долар. Долар подорожчав після падіння до чотиримісячного мінімуму.

Раніше Главред розповідав про те, коли курс долара може підскочити до 46 гривень.

Проте на думку аналітиків інвестиційної групи ICU, у найближчі 4-6 тижнів курс долара, найімовірніше, залишиться стабільним - у межах 41,5-42 гривень за долар.

Про персону: Олексій Плотніков Олексій Плотніков - економіст, доктор економічних наук (1994), професор (1998), заслужений економіст України (2010). Народний депутат України V-VI скликань. Народився в Запоріжжі. У 1986 році закінчив Київський інститут народного господарства, економіст. Володіє англійською, болгарською, сербською, хорватською мовами. У 1994 році захистив докторську дисертацію. Потім працював керівником групи експертів з питань економіки Українського центру економічних і політичних досліджень (нині - Центр Разумкова), входив до експертної ради Вищої атестаційної комісії та наукової ради при НДІ Міністерства фінансів України. Автор понад 150 наукових праць.

