Коли чекати на новий стрибок курсу долара: з'явився несподіваний прогноз

Різке зміцнення гривні на початку місяця стало результатом усвідомленої стратегії Нацбанку.

З'явився новий прогноз курсу долара / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

На початку серпня Національний банк України знову наростив обсяги валютних інтервенцій і одночасно зміцнив гривню до максимального рівня за останні чотири місяці, утримуючи цей курс упродовж усього минулого тижня.

У щотижневому огляді фінансових ринків від інвестиційної групи ICU нагадується про те, що в перший тиждень місяця НБУ витратив 843 млн доларів з міжнародних резервів на підтримку гривні, а вже наступного тижня скоротив обсяг продажів валюти до 608 млн доларів.

"Зміцнивши курс гривні до рівня нижче 41,5 грн за долар на початку місяця, НБУ в основному утримував його в цьому діапазоні, а в п'ятницю курс ще більше зміцнився - до 41,34 грн/дол. Це мінімальний курс долара з 10 квітня. Водночас щодо євро гривня ослабла, тому загальний номінальний ефективний курс національної валюти залишився майже без змін", - уточнюють аналітики.

/ Инфографика: Главред

На думку експертів ICU, настільки різке зміцнення гривні на початку місяця стало результатом усвідомленої стратегії Нацбанку і було головною метою активних інтервенцій.

"Цілком можливо, що згодом НБУ допустить більшу волатильність курсу, щоб потім перейти до його поступового і контрольованого ослаблення", - припускають фахівці.

/ icu.ua

Курс долара: прогноз експерта

Динаміка валютного ринку визначатиметься низкою ключових чинників. Як і раніше, основну роль у регулюванні ситуації продовжить відігравати Національний банк України.

За словами директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тараса Лісового, курс долара, ймовірно, залишиться відносно стабільним, тоді як на поведінку євро більший вплив матимуть глобальні валютні торги.

Раніше повідомлялося про те, коли курс долара може підскочити до 46 гривень. В Україні очікується сезонне збільшення попиту на іноземну валюту.

Як повідомляв Главред, фінансовий аналітик Андрій Шевчишин заявив, що нова торговельна угода між США і Євросоюзом накладає істотні фінансові зобов'язання на ЄС і має негативний характер щодо європейської валюти.

Нагадаємо, обміняти долари більше не так легко - якісь купюри конфіскують безповоротно. За послугу інкасо банки стягують комісію, яка зазвичай становить 7-10% від суми транспортованої іноземної валюти.

Що відомо про долар? Долар США або Американський долар — офіційна валюта Сполучених Штатів Америки та деяких інших країн. В обігу перебувають монети номіналом 1, 5, 10, 25, 50 центів і 1 долар та банкноти в 1, 2, 5, 10, 20, 50 і 100 доларів. Правом емісії володіє Федеральна резервна система, яка виконує в США функції центрального банку. Долар США є основною резервною та найпоширенішою валютою у світі. На нього припадає до двох третин світових національних валютних запасів, повідомляє Вікіпедія.

