Істотний ріст чи різке падіння: чого чекати від курсу валют вже з 25 серпня

Банкір наголосив, що курс долара залежатиме від двох головних факторів.

Курс валют на наступний тиждень / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Ви дізнаєтесь:

Що впливатиме на вартість валюти наступного тижня

Яким буде курс долара та євро до 31 серпня

В останні дні літа ситуація на валютному ринку відчутно не зміниться. На ринку триватиме період відносного спокою та стабільності. Про це заявив директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН.

Що впливатиме на курс долара

За його словами, курс долара залежатиме від двох головних факторів: це стратегія Нацбанку, яка унеможливлює різкі стрибки, та загальний стан економіки і зниження споживчих цін.

"Ми очікуємо, що до осені курсові показники залишаться більш-менш притомними та основні умови на ринку не зміняться, тобто за мінімальних поточних курсових змін, різниця курсів купівлі/продажу буде вкрай незначною, а показники міжбанку і готівкового ринку будуть майже однаковими", - наголосив він.

Від чого залежить курс євро

Водночас, додає банкір, курс євро залежатиме від світових котирувань пари долар/євро.

"Тут також варто очікувати стабільну мінливість - курс євро навряд чи здатен істотно зрости, а долар істотно обвалитися і навпаки. Наразі мова йде про мінімальні коливання співвідношення цих валют", - каже Лєсовий.

Курс валют до кінця літа

Банкір також поділився прогнозом та розповів, якими будуть основні показники валютного ринку з 25 по 31 серпня:

коридори валютних змін: 41,4-41,8 грн/дол. та 48-49 грн/євро (на міжбанку), 41,4-41,8 грн/дол. та 48-49,5 грн/євро (на готівковому ринку);

щоденні курсові зміни: на міжбанку - до 0,05-0,15 грн, у банках - до 0,1-0,2 грн, в обмінних пунктах - до 0,3 грн;

середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку: 0,1-0,15 грн;

тижневі курсові відхилення очікуються в межах 1-1,5% від початкового понеділкового курсу.

Він підкреслив, що за всіма ознаками "входження в осінь" на валютному ринку буде м’яким і без сенсацій.

Що буде з курсом валют після завершення війни

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів, що курс долара не сильно залежить від закінчення війни, але залежить від того, чи продовжать міжнародні партнери фінансувати держбюджет України.

За його словами, об’єктивних підстав для знецінення долара не буде.

Як змінювався курс долара / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини України

Як повідомляв Главред, на початку серпня Національний банк України знову наростив обсяги валютних інтервенцій і одночасно зміцнив гривню до максимального рівня за останні чотири місяці, утримуючи цей курс упродовж усього минулого тижня.

Фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків сказав, що до кінця 2025 року курс долара в Україні перевищить психологічну позначку у 42 гривні і зросте приблизно до 42,6 гривень.

Про персону: Тарас Лєсовий Тарас Лєсовий - український банкір, начальник департаменту казначейства Глобус Банку. Часто ділиться прогнозами щодо курсу валют і змін ситуації на ринку.

