Такого курсу ще не було: аналітик попередив про серйозний скачок долара

Стабільність курсу долара в Україні наступного року напряму залежатиме від надання Україні допомоги.

Як зміниться курс долара до кінця року / Колаж: Главред, фото: pixabay, УНІАН

Що сказав Демків:

До кінця року курс долара перевищить 42 гривні

У випадку отримання допомоги Україна зможе втримати курс і в 2026 році

До кінця 2025 року курс долара в Україні перевищить психологічну позначку у 42 гривні і зросте приблизно до 42,6 гривень. Таким прогнозом в інтерв'ю РБК-Україна поділився фінансовий аналітик групи ICU Михайло Демків.

За його словами, з таким курсом та валютними резервами понад 55 мільярдів доларів, Національний банк України матиме достатній простір для утримання міцної гривні та згладжування можливих коливань.

"Якщо Україна отримає додаткові 10 мільярдів доларів допомоги, курс можна буде втримати стабільним і в наступному році", - зауважив він.

Однак наразі передбачається, що у 2026 році валютні резерви, ймовірно, скоротяться до 40-45 мільярдів доларів.

Що буде з курсом долара до кінця поточного тижня

До 17 серпня курс долара в Україні перебуватиме в коридорі 41,6 - 42 гривні на міжбанку та 41,65 - 42,2 гривні на готівковому ринку. Таким чином, за 100 доларів в Україні доведеться заплатити від 4165 до 4220 гривень, а 1 000 доларів обійдеться у 41 650–42 200 гривень.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс долара в Україні - останні новини

Раніше Главред писав, що банкір Тарас Лєсовий повідомив, що цього тижня курс долара регулюється на основі режиму "керованої гнучкості". Поточні коливання долара будуть невеликими, а різниця між курсами купівлі та продажу – мінімальною.

Нагадаємо, кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський спрогнозував, що восени на міжбанку курс гривні коливатиметься в межах 41,5 - 42,5 гривень за долар.

Напередодні аналітики Dragon Capital прогнозували, шо курс долара в Україні може зрости до 43,5 гривні до кінця 2025 року. Високий рівень резервів дозволить Нацбанку продовжувати використовувати валютно-курсову політику для досягнення інфляційної цілі, зберігаючи макрофінансову і зовнішню стабільність.

Про персону: Михайло Демків Михайло Демків - фінансовий аналітик компанії ICU. Займається оглядом та випуском аналітичних звітів про банківський сектор України. Раніше працював аудитором у міжнародній компанії "Делойт".

