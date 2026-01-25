Рус
Долар - не панацея: українцям порадили, у що зараз краще вкладати заощадження

Дар'я Пшеничник
25 січня 2026, 13:07
Експерти не радять українцям вкладати всі свої кошти лише в долари.
Доллары, гривны
Чи варто скуповувати долари / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Головне з новини:

  • Експерти радять не тримати всі заощадження у валюті - максимум 50%
  • Решту варто інвестувати у військові облігації, які гарантує держава
  • Купуючи валюту, слід порівнювати курси та користуватися лише ліцензованими обмінниками

Українцям не варто перетворювати долар на єдиний інструмент збереження коштів. Про це попереджають фінансові аналітики, наголошуючи, що надмірна ставка на одну валюту може зіграти проти заощаджень у періоди коливань курсу. Оптимально, за їхніми оцінками, - не більше половини накопичень тримати у валюті.

Іншу частину варто спрямувати в гривневі інструменти, насамперед у військові облігації. Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетьман у коментарі Oboz.ua пояснив, що ці папери залишаються одним із найнадійніших варіантів на ринку.

За його словами, військові облігації мають високу ліквідність і повністю гарантуються державою. Саме тому вони можуть стати базовим елементом збалансованого портфеля.

"Найефективніша стратегія - диверсифікація. Половину можна розміщувати у гривневих інструментах, які держава гарантує, а іншу - розподілити між доларом та євро. Але не зберігати валюту вдома, а розміщувати на депозитах", - зазначає Гетьман.

Фахівці фінансових маркетплейсів також звертають увагу на різницю курсів залежно від способу купівлі валюти. У деяких банках ціна долара при купівлі на картку може бути вищою, ніж у відділенні.

Так, при оплаті з картки курс може становити 42,55 грн за долар, тоді як у касі того ж банку - 42,50 грн. Різниця здається незначною, але при великих сумах вона відчутно впливає на кінцевий результат.

Експерти наголошують, що обмін валют варто здійснювати лише у ліцензованих установах із перевіреною репутацією. Це мінімізує ризики шахрайства та гарантує прозорість операцій.

Крім того, важливо звертати увагу на можливі приховані комісії та ретельно перевіряти якість купюр. Адже саме готівка залишається найбільш вразливою до фізичної втрати.

Чи буде долар по 50 гривень - прогноз на 2026 рік

Голова Комітету економістів України Андрій Новак розповів, чи злетить долар до позначки 50 гривень.

За його словами, не варто очікувати різкого стрибка американської валюти.

"Національний банк України зараз має всі можливості забезпечити курс гривні на 2026 рік не вище 45 гривень за долар. З огляду на те, що фінансова підтримка України є і буде зберігатися, є всі можливості забезпечити стабільний курс гривні у 2026 році на рівні курсу, який є на кінець 2025 року" - розповів Новак.

Курс валют в Україні - останні новини

НБУ оновив офіційні курси валют на понеділок, 26 січня. Гривня незначно зміцнилася щодо долара США, водночас послабилася до євро та польського злотого.

Також економіст Олексій Плотніков зазначає, що на початку січня 2026 року курс гривні до євро тримався вище психологічної межі, але підстав для різкого здешевлення євро наразі немає. Водночас він прогнозує, що офіційний курс може коливатися в межах 50,20-50,60 грн за євро, а в обмінниках - перевищити 51 гривню.

Банкір Тарас Лєсовий прогнозує відносну стабільність валютного ринку. За його оцінками, готівковий курс долара становитиме 42,8-43,5 грн, євро - 49-50,5 грн, а на міжбанку долар торгуватиметься в межах 42,6-43,6 грн.

Про джерело: Обозреватель

"Обозреватель" (стилізована назва - Oboz.ua) - українське інтернет-видання соціально-політичної спрямованості. Засноване 2001 року. Належить українському політику і підприємцю Михайлу Бродському. У виданні він обіймає посаду голови редакційної ради "Обозревателя". Шеф-редактор - Орест Сохар.

Видання висвітлює соціально-політичні, культурні та інші важливі новини України та світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

долар економіка валюта обмін валют
