Що буде з курсом долара та євро в Україні до кінця зими: економіст оцінив ризики

Економіст розповів про можливі зміни на валютному ринку в Україні.

https://glavred.net/economics/chto-budet-s-kursom-dollara-i-evro-v-ukraine-do-konca-zimy-ekonomist-ocenil-riski-10736555.html Посилання скопійоване

Прогноз курсу валют на лютий / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Що сказав Хмелевський:

До кінця зими курс додара навряд чи перевищить показник 43,5 гривні

Курс євро в Україні росте через зміцнення валюти щодо долара у світі

Курс гривні до іноземних валют у лютому 2026 року буде відносно стабільним. Після корекції, яка вже розпочалася, курс американської валюти перебуватиме в межах 42,5-43,5 гривень за долар, а європейської - 50-52,5 гривень за євро.

Про це у коментарі Главреду розповів економіст Олександр Хмелевський. Він зауважив, що попит на валюту в Україні в лютому не очікується високим.

відео дня

"На даний момент Національний банк має достатні резерви для підтримки стабільного курсу гривні", - додав він.

Курс долара / Інфографіка: Главред

Але Хмелевський попередив, що закріплення долара вище за 43,5 грн може відкрити шлях до подальшої девальвації. Водночас курс євро до гривні зростає через зміцнення євро щодо долара на міжнародних ринках.

"На світових ринках курс євро до долара вже перевищив 1,20 і може досягти 1,25 у 2026 році", - пояснив економіст.

Надалі політична ситуація в США та міжнародні ризики можуть впливати на курс євро, водночас зростання резервів НБУ та надходження іноземних кредитів підтримуватимуть гривню протягом року.

Який курс валют оголосив НБУ на 30 січня

Главред писав, що на сьогодні Національний банк України знизив офіційний курс гривні. НБУ встановив офіційний курс долара США на рівні 42,84 грн/дол., що на 8 копійок більше, ніж у попередній банківський день. Таким чином, гривня значно послабила свої позиції щодо американської валюти.

Курс євро натомість підвищився. Офіційний курс європейської валюти встановили на рівні 51,24 грн/євро. Таким чином, гривня послабила свої позиції на 2 копійки.

Курс валют в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що економіст Олексій Плотніков попередив українців про те, що не варто сподіватися на повернення курсу долара до показників осені 2025 року.

Раніше повідомлялося, що гривня зберігає відносну стабільність до долара, але слабшає щодо євро через глобальні чинники. У лютому ключову роль на курс валют відіграватимуть дії НБУ та ситуація на світових ринках.

Напередодні стало відомо, що на динаміку євро на валютному ринку наступного місяця здатні вплинути торговельні суперечки між США та Європейським Союзом.

Читайте також:

Про персону: Олександр Хмелевський Олександр Хмелевський - незалежний експерт з питань економіки. Закінчив Київський національний університет імені Т.Г. Шевченка за спеціальністю "політична економія". Кандидат економічних наук, Інститут економіки НАН України. Працював у банківській та інвестиційній сфері. Пройшов шлях від економіста до заступника голови правління великого системного банку.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред